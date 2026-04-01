5 minutos más de ejercicio diario podrían reducir la mortalidad en un 10%, según un estudio

Incorporar cinco minutos adicionales de ejercicio moderado mejora la salud general de la población- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar cinco minutos adicionales de ejercicio moderado al día puede reducir el riesgo de mortalidad hasta en un 10%, según una investigación citada por HELLO! Magazine y publicada en The Lancet.

Este hallazgo, basado en datos de Noruega, Suecia y Estados Unidos, sugiere que incluso pequeños cambios diarios pueden generar beneficios notables en la salud colectiva.

Añadir solo cinco minutos diarios de actividad moderada —como caminar a paso ligero o subir escaleras— reduciría el riesgo de muerte en un 6% en las personas menos activas, y potencialmente hasta un 10% si toda la población asume el cambio.

Esta conclusión proviene del análisis de miles de participantes que llevaron dispositivos electrónicos para medir sus niveles de movimiento, según destaca HELLO! Magazine.

La actividad física diaria, aunque breve, puede reducir significativamente el riesgo de muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opinión de expertos sobre la importancia del ejercicio moderado

El profesor Ulf Ekelund de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte, quien lideró la investigación, explicó a el medio citado que pequeños incrementos diarios pueden traducirse en un descenso marcado de la mortalidad.

El experto indicó: “Calculamos el número de muertes que podrían evitarse si toda la población aumentara 5 o 10 minutos al día su actividad física moderada”.

Ekelund detalló que, según los modelos de proyección, el 6% y el 10% de todas las muertes podrían prevenirse en ambos escenarios, respectivamente, siempre y cuando todas las personas incorporen estos minutos adicionales.

Caminar a paso ligero o subir escaleras aporta beneficios cardiovasculares medibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señaló que el 20% menos activo de la muestra solo alcanzaba dos minutos diarios de ejercicio moderado, por lo cual el beneficio sería mayor en este grupo.

El profesor Darren Player de University College London, quien no participó en el estudio, respaldó la relevancia de los resultados. Señaló a HELLO! Magazine que, “con apenas cinco minutos más de actividad física de intensidad moderada a vigorosa al día, el grupo menos activo podría reducir un 6% las muertes. En el conjunto de la población, el efecto podría alcanzar hasta un 10%, excluyendo a las personas ya muy activas”.

Cómo distinguir entre actividad física y ejercicio

La distinción entre actividad física y ejercicio estructurado es esencial para comprender correctamente las recomendaciones del estudio. Ekelund subrayó al medio que existe “una diferencia clara” entre ambas: caminar rápido se considera una forma excelente de actividad física moderada, mientras que el ejercicio implica una acción planificada, estructurada y orientada a mejorar la condición o la salud.

Diversas formas de movimiento cotidiano contribuyen a una mayor esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el investigador, la actividad física incluye cualquier movimiento que incremente el gasto energético por encima del reposo, desde actividades suaves hasta esfuerzos exigentes. El ejercicio es solo una parte de ese conjunto, caracterizado por estar programado y enfocado en un objetivo físico o de bienestar, explicó a HELLO! Magazine.

Ejemplos prácticos y limitaciones según los investigadores

Las autoridades sanitarias como el NHS británico recomiendan sumar movimientos cotidianos para cumplir el objetivo de cinco minutos extra diarios. Algunas opciones sugeridas son: preparar una taza de té, cortar el césped, bailar en casa o realizar ejercicios de fuerza con objetos cotidianos como sillas o botellas llenas de agua.

Según los expertos, un aumento de actividad podría traducirse en hasta 1,4 años más de esperanza de vida en personas inactivas, aunque el efecto concreto depende de la intensidad, el volumen y la variedad de actividad. La precisión en la estimación individual es limitada; la combinación de distintas formas de movimiento, incluida la fuerza, influye en los resultados finales.

Los estudios sugieren que la combinación de actividades variadas potencia los resultados para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Player advirtió que, aunque los indicios son positivos para la salud pública, es necesario ampliar la investigación para comprender a fondo las relaciones entre actividad física, mortalidad y longevidad.

El medio enfatiza que la diversificación del tipo de actividad ofrece características más favorables que centrarse en una sola modalidad.

La duración de la vida no depende solo del ejercicio o la actividad física, sino de un conjunto de factores complejos. Las investigaciones futuras deberán analizar de qué modo distintas formas de movimiento, especialmente si se combinan, pueden potenciar los beneficios para la salud a largo plazo.