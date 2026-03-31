Salud

Nuevas formas de comer: claves y beneficios de la alimentación intuitiva y consciente

Estudios científicos recientes revelan que escuchar las señales del cuerpo y prestar atención plena al acto de alimentarse contribuye al bienestar físico y mental, y ofrece alternativas sostenibles frente a las dietas tradicionales

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Mujer con cabello rizado come una ensalada de salmón, quinua, bayas y vegetales en mesa de madera al aire libre. Un cerebro brillante ilustrado se conecta con la comida.
La alimentación intuitiva y consciente propone escuchar las señales corporales y rechazar dietas restrictivas para mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas prácticas de alimentación han cobrado relevancia en los últimos años como alternativas a las dietas convencionales. Enfoques como el intuitivo y consciente proponen una relación distinta con la comida, alejada del control estricto del peso y centrada en la escucha activa de las señales corporales. Crecen las pruebas que demuestran su influencia positiva tanto en la salud física como en el bienestar mental, y cada vez más personas buscan comprender en qué consisten y cómo pueden integrarlos en su vida diaria.

La orientación intuitiva se define por confiar plenamente en las señales internas de hambre y saciedad, permitiendo elegir qué, cuándo y cuánto comer a partir de las propias necesidades fisiológicas. Esta modalidad rechaza la cultura de las dietas y promueve una relación flexible y libre de culpa con la comida, favoreciendo la autoaceptación y el disfrute. Por su parte, la consciente invita a prestar atención plena al acto de comer, enfocándose en cada experiencia sensorial y en el reconocimiento sin prejuicios de las sensaciones físicas y emocionales asociadas a la ingesta, con el objetivo de comer de forma más deliberada y placentera.

Alimentación intuitiva y consciente

Ambas opciones comparten el propósito de mejorar la relación con la comida y fomentar la escucha de las señales corporales. Además, coinciden en la importancia de abandonar la clasificación de los alimentos como “buenos” o “malos” y en la necesidad de desarrollar una mayor conciencia sobre los propios hábitos alimenticios.

Además, las dos prácticas pueden complementarse, ya que combinar la capacidad de atender a las señales internas con la atención plena durante las comidas potencia tanto el disfrute como el autocuidado. Estas similitudes permiten adaptar cada enfoque a las necesidades y preferencias individuales, facilitando el acceso a una alimentación más equilibrada y satisfactoria.

Vista cenital de mujer joven serena con manos juntas y ojos cerrados, rodeada de bowls con frutos rojos, espinacas, frutos secos, huevos, aguacate, salmón y semillas.
Estudios científicos vinculan la alimentación intuitiva y consciente con menor índice de masa corporal y mejor salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, cada método trae consigo una serie de beneficios en el aspecto físico y mental. Un estudio publicado en 2024 en la revista Appetite halló que ambos enfoques se asociaban con un menor índice de masa corporal, una dieta más saludable y mayor actividad física. Además, estos hábitos se relacionaron con menores niveles de trastornos alimentarios y síntomas depresivos, así como con una mejor imagen corporal y mayor autocompasión. El mismo trabajo señaló que la alimentación intuitiva, en particular, se vinculó con un mayor consumo de frutas y verduras.

En el caso de la alimentación intuitiva, una investigación publicada en el American Journal of Health Promotion reveló que las mujeres con puntuaciones más altas en esta práctica tienden a mostrar menor malestar psicológico, menor índice de masa corporal y menos trastornos alimentarios, en comparación con quienes siguen otros estilos de alimentación. Otro seguimiento realizado durante ocho años con 1.491 participantes demostró que se asocia, a largo plazo, con un menor riesgo de desarrollar síntomas depresivos, problemas de autoestima o insatisfacción corporal.

El impacto del enfoque consciente también ha sido documentado en la literatura científica. Un ensayo científico mostró que las personas con diabetes tipo 2 presentan un índice de masa corporal más bajo y niveles inferiores de hemoglobina A1C, un marcador del promedio de glucosa en sangre durante tres meses. Por su parte, expertos citados por National Geographic concluyen que se asocia con una menor ingesta emocional y menos episodios de alimentación descontrolada.

Mujer de complexión media comiendo ensalada y pollo en una mesa con fruta y vaso de agua
Ambos enfoques ayudan a prevenir trastornos alimentarios y reducir síntomas depresivos según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la psicóloga clínica Danielle Keenan-Miller, en diálogo con la revista, explica que existen indicios de que ambas prácticas podrían estar relacionadas con mejoras en el perfil lipídico, la regulación de la glucosa y la reducción de la inflamación en el organismo, sin que se hayan reportado inconvenientes biológicos asociados a estos enfoques.

Un estudio científico reciente, realizado con más de mil estudiantes universitarios, profundiza en el impacto específico de ambas maneras sobre el control alimentario. Los resultados muestran que ambas prácticas se asocian inversamente con la pérdida de control sobre la comida, un factor central en los trastornos alimentarios. El desarrollo de conciencia plena durante las comidas ayuda a disminuir la desinhibición y el consumo impulsivo, reforzando el autocuidado y el bienestar psicológico.

El mismo análisis detalla que quienes desarrollan la capacidad de reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad presentan menos probabilidades de experimentar episodios de pérdida de control. Además, se ha observado que la alimentación consciente contribuye a disminuir la desinhibición y el consumo impulsivo, reforzando el autocuidado.

Vista superior de una mesa de madera con una gran variedad de frutas y verduras frescas. Una mano con jersey morado toma una manzana verde.
Estudios destacan que incorporar los enfoques alimenticios favorecen el consumo de frutas y verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué plan se adapta a cada caso

La elección entre alimentación consciente y alimentación intuitiva puede depender de las necesidades personales, el contexto y la relación previa con la comida de cada persona. Ambos métodos pueden complementarse, pero comprender sus particularidades ayuda a integrarlos de forma efectiva según el caso.

Alimentación intuitiva

Resulta especialmente adecuada para quienes desean dejar atrás la cultura de las dietas restrictivas y establecer una relación más flexible y sin culpa con la comida. Este enfoque es útil para personas que han experimentado reglas estrictas, prohibiciones o sentimientos de remordimiento al comer ciertos alimentos. Los principios, como abandonar etiquetas de “bueno” o “malo”, respetar los antojos y aprender a identificar las señales genuinas de hambre y saciedad, ayudan a restaurar la autoconfianza y el disfrute al comer.

Los estudios citados en Appetite y el American Journal of Health Promotion muestran que este método puede ser especialmente beneficioso para quienes presentan insatisfacción corporal, bajo autoestima o antecedentes de dietas repetidas. También es indicado para quienes desean reducir el malestar psicológico asociado a la alimentación y prevenir conductas restrictivas.

Alimentación consciente

Por otro lado, es recomendable para quienes desean cultivar una mayor atención durante las comidas, reducir la ingesta por impulso o por emociones, y mejorar el disfrute sensorial de los alimentos. Este método resulta apropiado para quienes tienden a comer distraídos y buscan desarrollar hábitos alimenticios más deliberados y placenteros.

Estudios publicados en Cureus y Eating and Weight Disorders evidencian los beneficios en personas con tendencia a la ingesta descontrolada, emocional o compulsiva, como quienes experimentan atracones o ansiedad al comer. Practicar este enfoque ayuda a reconocer las señales físicas y emocionales vinculadas al hambre y la saciedad, facilitando una relación más equilibrada y consciente con la comida.

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