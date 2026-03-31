Cuáles son los síntomas del cáncer de colon y a qué edad recomiendan los estudios preventivos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo, y representa cerca del 10% de todos los casos de cáncer (MedlinePlus)

El cáncer colorrectal registra un aumento de casos entre adultos jóvenes, y puede prevenirse o curarse en la mayoría de los casos si se detecta a tiempo mediante controles médicos y un estilo de vida saludable.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se conmemora hoy 31 de marzo, los especialistas destacan la importancia de reconocer síntomas de alerta y realizarse los estudios preventivos, claves para revertir las cifras crecientes de la enfermedad.

El cáncer colorrectal es un tumor maligno que se desarrolla en el colon o el recto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupa el tercer lugar en frecuencia mundial y es la segunda causa de muerte por cáncer. En países como Argentina, se diagnostican cada año unos 16.000 nuevos casos, cifras comparables a las de países desarrollados.

Los síntomas del cáncer de colon

Los factores de riesgo para cáncer colorrectal incluyen antecedentes familiares, dieta alta en carnes rojas, sedentarismo y consumo de ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales síntomas del cáncer de colon incluyen sangrado en las heces, cambios persistentes en el ritmo intestinal, pérdida de peso sin causa aparente y dolor abdominal prolongado.

Detectar el cáncer de colon a tiempo es posible si se reconocen tempranamente síntomas como sangrado en la materia fecal, cambios persistentes en las evacuaciones, descenso de peso sin motivo conocido y dolor en la zona del abdomen que se extiende por varias semanas.

El cáncer colorrectal puede desarrollarse durante años sin generar signos detectables en el organismo. En la mayoría de los casos, la enfermedad avanza de manera silenciosa y muchas personas reciben el diagnóstico sin haber presentado señales previas.

La evidencia científica describe este proceso como la secuencia adenoma-carcinoma: determinadas lesiones benignas o pólipos pueden transformarse en tumores malignos en un periodo de entre 10 y 15 años. Este largo desarrollo brinda una ventana única para la detección precoz y la intervención oportuna.

Por eso, los estudios médicos preventivos son claves.

Detectar a tiempo el cáncer de colon: a qué edad hacer los estudios

La colonoscopía permite observar y extirpar pólipos en un solo procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas recomendadas son el test inmunoquímico fecal cuantitativo (QFIT), la colonoscopía y, en ciertos casos, la sigmoidoscopía. Estas herramientas permiten detectar lesiones precancerosas o cancerosas incluso en ausencia de síntomas, aumentando significativamente la probabilidad de curación.

Los estudios recomendados deben realizarse periódicamente desde los 45 o 50 años, o antes si existen antecedentes familiares o factores de riesgo. Estos controles médicos mejoran sustancialmente las posibilidades de curación y la calidad de vida.

“La prevención del cáncer colorrectal es posible porque, a diferencia de otros tumores, suele comenzar como un pólipo benigno que puede ser detectado y removido antes de que evolucione a una lesión maligna”, explicó el doctor Lisandro Pereyra, médico gastroenterólogo del Instituto de enfermedades digestivas del Hospital Alemán y consultor del Programa Nacional de Prevención del Cáncer Colorrectal.

La colonoscopía permite observar directamente el colon y retirar pólipos en el mismo procedimiento, lo que reduce de forma significativa el riesgo futuro de cáncer. Para Pereyra, “el gran desafío sigue siendo que muchas personas no presentan síntomas y el diagnóstico llega cuando la enfermedad ya está avanzada”. Por eso, “es fundamental realizar los controles aunque uno se sienta sano”.

El test inmunológico fecal, conocido como QFIT, representa un avance sustancial en la estrategia de prevención y diagnóstico temprano del cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los especialistas, la preparación intestinal adecuada es clave: una buena limpieza del intestino permite visualizar correctamente la mucosa y detectar lesiones pequeñas que podrían pasar inadvertidas.

El Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), referente nacional en tratamiento oncológico, también destaca la importancia de los controles médicos regulares.

“Hasta hace no mucho se aconsejaba, según las guías internacionales, que los controles debían iniciarse a los 50 años; sin embargo, en la actualidad el cáncer de colon afecta a personas cada vez más jóvenes por malos hábitos. Es por esto que es recomendable realizar controles a partir de los 45 años de edad”, sostuvo el doctor Pablo Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía Abdominal y Proctología del Instituto dependiente de la UBA.

Dentro de la gastroenterología, otro procedimiento habitual es la endoscopía digestiva alta, utilizada para evaluar el esófago, el estómago y el duodeno en casos de síntomas digestivos persistentes, reflujo, gastritis o lesiones premalignas. Requiere un ayuno previo de entre seis y ocho horas para garantizar una correcta visualización.

Aumento de casos de cáncer de colon en jóvenes

El exceso de alimentos ultraprocesados en la dieta aumenta el riesgo de cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido de casos en adultos jóvenes llevó a revisar las estrategias de prevención. La American Cancer Society recomienda comenzar los controles desde los 45 años en personas sin factores de riesgo, incluso si no presentan síntomas.

En pacientes con antecedentes familiares o enfermedades intestinales, el seguimiento puede iniciarse antes. Las recomendaciones internacionales de la World Gastroenterology Organisation subrayan que la calidad de la preparación impacta directamente en la capacidad diagnóstica de la colonoscopía.

El doctor José Ignacio Martín, jefe de la Sección de Tumores Digestivos en MD Anderson Cancer Center Madrid Hospiten, explicó hoy a Europa Press que el aumento de cáncer colorrectal en menores de 50 años no se debe ni a estrategias de detección precoz ni a factores hereditarios exclusivos.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon, Martín advirtió que el crecimiento de casos en adultos jóvenes está vinculado principalmente a factores asociados al estilo de vida moderno, como la inactividad física, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y una dieta alta en calorías.

Mitos y barreras que retrasan el diagnóstico

Las principales guías médicas y organizaciones como la American Cancer Society aconsejan iniciar los estudios para cáncer colorrectal antes de los 50 años, incluso en personas sin antecedentes familiares conocidos (Reuters)

Los especialistas coinciden en que persisten creencias erróneas que llevan a postergar los controles. Como por ejemplo, que la colonoscopía es dolorosa, que solo debe realizarse ante síntomas, o que el riesgo existe únicamente si hay antecedentes familiares son mitos frecuentes.

Organizaciones internacionales de prevención remarcan que la mayoría de los casos aparecen en personas sin antecedentes conocidos, lo que hace fundamental el screening en población sana.

Una de las mejores formas para prevenir el cáncer de colon es incorporar hábitos saludables, como una dieta rica en frutas y verduras, aumentar el consumo de calcio, evitar carnes rojas y alimentos ultraprocesados, mantener un peso adecuado, limitar el consumo de alcohol y realizar actividad física. Sánchez subrayó: “La prevención es un compromiso diario, y los controles médicos aumentan significativamente las posibilidades de curación”.

En cuanto a los factores hereditarios, las personas con familiares directos que han padecido esta enfermedad tienen de 1 a 8 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de colon que el resto de la población. Por ello, si se tiene un familiar directo con diagnóstico positivo, se aconseja comenzar los controles a los 40 años.

Factores de riesgo y hábitos protectores

La mitad de los casos de cáncer de colon en Argentina se detecta en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento se reducen y los pronósticos empeoran (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del cáncer colorrectal combina predisposición genética y hábitos de vida. Entre los factores más asociados se encuentran la edad avanzada, antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo, consumo frecuente de carnes procesadas, tabaquismo, alcohol y enfermedades inflamatorias intestinales.

Las personas con antecedentes familiares pueden tener hasta ocho veces más riesgo de presentar la enfermedad, según el Instituto Roffo.

Mantener hábitos saludables puede reducir el riesgo. La actividad física regular, una dieta rica en fibra, frutas y verduras, la reducción del consumo de alcohol y evitar el tabaquismo forman parte de las principales recomendaciones internacionales. En palabras de Pereyra, “la prevención empieza mucho antes del estudio; los hábitos diarios tienen un impacto directo en el riesgo de desarrollar la enfermedad”.

Cuando el cáncer se detecta a tiempo, no solo aumenta la posibilidad de curación sino que muchas veces puede evitarse completamente.

Estudios preventivos y métodos de detección temprana

La práctica regular de actividad física, el consumo elevado de frutas y verduras, junto con evitar el tabaquismo y el alcohol, forman la base de la prevención recomendada por especialistas y organismos internacionales ( Freepik)

La colonoscopía es el método de referencia para identificar lesiones precancerosas o cancerosas, según datos de la campaña nacional Hablemos del Cáncer de Colon.

El doctor Luis Caro, presidente de la Fundación GEDyT, advirtió en el marco de la campaña: “Insistimos en la importancia del chequeo antes de que haya manifestaciones clínicas, ya que afortunadamente hoy disponemos de herramientas simples, seguras y accesibles que pueden cambiar el curso de la enfermedad”.

El test inmunoquímico fecal cuantitativo (QFIT) permite detectar sangre no visible en las heces con alta sensibilidad y puede realizarse en el domicilio. Su empleo ayuda a seleccionar personas que luego requieren una colonoscopía, optimizando recursos sanitarios y facilitando la detección en áreas con menor acceso a tecnología médica.

Otras alternativas, como la sigmoidoscopía y la biopsia, se utilizan según el cuadro clínico. La colonoscopía puede extirpar pólipos en el mismo procedimiento; el QFIT se consolida como una opción eficaz para el primer nivel de detección, según la OMS. Un resultado positivo en el examen de sangre oculta debe conducir a la realización de una colonoscopía para confirmar el diagnóstico y planificar el tratamiento.

La Fundación Gedyt destaca que más del 90% de los casos detectados en su etapa inicial pueden curarse. Las estadísticas internacionales recopiladas por la OMS resaltan que la prevención eficaz y el acceso temprano a los estudios contribuyen a reducir la incidencia y la mortalidad de la enfermedad.

Un autotest digital para identificar riesgo de cáncer de colon

A partir del 31 de marzo, el Hospital Alemán ofrecerá de manera gratuita la plataforma chequeatucolon.com.ar/hospital_aleman, donde cualquier persona podrá realizar un autotest en solo dos minutos para estimar, según sus antecedentes, la necesidad de someterse a una colonoscopía.

Esta herramienta busca facilitar el acceso a la evaluación de riesgo y promover la prevención del cáncer colorrectal en la comunidad.