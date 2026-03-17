Cáncer de colon: cómo es la campaña que impulsa la prevención y la detección temprana en Argentina

El cáncer de colon es la segunda causa de muerte oncológica en Argentina, con más de 15.000 diagnósticos y 7.600 fallecimientos por año, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de colon está posicionado como la segunda causa de muerte por enfermedades oncológicas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la Argentina, registra más de 15.000 diagnósticos y 7.600 fallecimientos anuales, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud.

Uno de los datos que marcan la diferencia en el país es la baja tasa de testeos preventivos: solo 31,6% de quienes tienen entre 50 y 75 años accedió alguna vez a estudios de tamizaje, como la videocolonoscopía o el análisis de sangre oculta en materia fecal, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

Además, uno de cada 24 argentinos recibirá un diagnóstico de cáncer de colon a lo largo de su vida, y la mitad de los casos se detecta en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento se reducen y los pronósticos empeoran.

Este escenario motivó la articulación entre diversas organizaciones del sector público y privado, como LALCEC, la Fundación GEDyT, la Fundación Enfermeros Protagonistas (FEP), Merck, el Ministerio de Salud nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el respaldo institucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE), para lanzar una campaña nacional de concientización durante marzo.

La campaña “La prevención del cáncer de colon es la mejor jugada” busca facilitar el acceso a test diagnósticos en puntos estratégicos del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña, bajo el lema “La prevención del cáncer de colon es la mejor jugada”, se impulsa de cara al Día Mundial del Cáncer Colorrectal, que se conmemora cada 31 de marzo. Centra sus esfuerzos en informar sobre la importancia de la detección temprana y facilitar el acceso a test diagnósticos, con actividades presenciales y virtuales en varios puntos estratégicos del país.

La detección temprana y el tamizaje regular

El doctor Carlos Alberto Silva, director médico y co-coordinador del Área de Acompañamiento al Paciente de LALCEC, explicó el fundamento de la estrategia en marcha: “Es la mejor jugada porque la gente puede hacer lo que llamamos prevención primaria mediante hábitos saludables que incluyan una dieta adecuada, rica en frutas y verduras, y eso ya disminuye sustancialmente la aparición incluso del cáncer de colon. Y nosotros los médicos, podemos hacer prevención secundaria, ya que mirar el colon por dentro tempranamente permite detectar lesiones muy pequeñas antes de que se transformen en malignas. Es por eso que la mejor jugada es la prevención, porque eso implica evitar en muchos casos llegar a tratamientos más agresivos con pronósticos complejos”.

Esta combinación de prevención primaria y secundaria cobra especial importancia porque el cáncer colorrectal en sus etapas iniciales suele no dar síntomas. Cuando se presentan señales como sangrado visible, dolor abdominal o pérdida de peso, con frecuencia la enfermedad ya se encuentra avanzada.

El doctor Luis Caro, presidente de la Fundación GEDyT, advirtió: “Por eso insistimos en la importancia del chequeo antes de que haya manifestaciones clínicas, ya que afortunadamente hoy disponemos de herramientas simples, seguras y accesibles que pueden cambiar el curso de la enfermedad”.

Hábitos saludables como una dieta rica en frutas y verduras pueden disminuir la aparición del cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Juan Manuel O’Connor, jefe del Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming, subrayó la gravedad del retraso diagnóstico en la Argentina: “A diferencia de otro tipo de tumores, estamos frente a un tipo de cáncer que detectado a tiempo tiene un nivel de curación muy alto, sin embargo, es preocupante ver que en nuestro país más del 50% de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas”.

El impacto del tamizaje y la prevención: datos concretos de eficacia

De acuerdo con los especialistas, casi siempre el cáncer de colon se origina en pólipos adenomatosos. Estas lesiones benignas pueden demorar entre 10 y 15 años en avanzar hacia un tumor invasivo, lo que abre una rara ventana de oportunidad para intervenir de manera eficiente. El doctor Caro resalta: “Es importante destacar el porqué del screening del cáncer de colon, ya que contamos con la posibilidad de detectar esa ‘semilla’ que llamamos pólipo y extirparlo antes de que se transforme en un fruto que se llama cáncer. Tenemos entre 7 y 10 años de tiempo de crecimiento, y estamos enfocados en interrumpir esa transformación”.

La campaña hace foco en herramientas como el test inmunoquímico fecal (QFIT) —que detecta sangre oculta en materia fecal— y la videocolonoscopía, procedimiento ambulatorio que, gracias a la sedación y las mejoras tecnológicas, hoy es seguro, rápido y permite la extirpación simultánea de pólipos. “Cada vez que eliminamos un pólipo, estamos ganando una batalla, y esto se hace con estudios relativamente sencillos, que son exámenes que incluso nos permiten detectar el cáncer de colon en estadios tempranos y apelar a la cirugía para su tratamiento”, afirma Caro.

Uno de cada 24 argentinos recibirá un diagnóstico de cáncer de colon a lo largo de su vida, y la mitad de los casos se detecta en etapas avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la enfermedad se detecta en etapas avanzadas, los tratamientos implican frecuentemente cirugías mayores, quimioterapias o terapias biológicas. Estas estrategias conllevan mayor impacto físico y emocional en pacientes y familias, además de costos mucho más elevados para el sistema de salud. La implementación sostenida de planes de testeo poblacional ha demostrado, según los datos presentados por los organizadores, que la mortalidad puede reducirse de forma significativa.

El test QFIT, central en las acciones de la campaña, se puede realizar en el hogar, no exige preparación especial ni modificaciones de la dieta y está orientado a personas que cumplan criterios específicos, establecidos por protocolo. De arrojar resultado positivo, el procedimiento recomendado es una evaluación médica adicional, habitualmente con colonoscopía.

Factores de riesgo, síntomas y el valor de la información para la prevención

Los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal incluyen la edad superior a 45 o 50 años, antecedentes personales o familiares de pólipos o de cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales, alimentación con alto consumo de carnes rojas o procesadas, bajo consumo de fibra, sedentarismo, obesidad, tabaquismo y consumo intenso de alcohol, de acuerdo con la información divulgada por las organizaciones responsables.

Factores de riesgo incluyen edad, antecedentes familiares, enfermedades intestinales, dieta con carnes rojas, bajo consumo de fibra y sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS ha reiterado que la principal vía para reducir la incidencia y los efectos de este cáncer se basa en la combinación de reducción de los factores de riesgo, adopción de hábitos de vida saludables y, de forma prioritaria, la detección y tratamiento oportunos. No obstante, el Dr. Silva enfatizó que los hábitos sanos deben complementarse con el tamizaje regular: “Una persona puede alimentarse bien y hacer ejercicio, pero aun así desarrollar un pólipo que con el tiempo se transforme en cáncer. Por eso el estudio periódico es fundamental. Prevención primaria y secundaria deben ir de la mano”.

El cáncer de colon afecta principalmente a mayores de 50 años, aunque en ciertos países, incluida la Argentina, su incidencia crece también entre personas de 30 a 50 años. Algunos síntomas pueden pasar inadvertidos en sus primeras fases. Entre las señales de alerta se encuentran sangrado rectal, alteraciones en el ritmo intestinal y pérdida de peso sin causa aparente.

Acciones de la campaña argentina: accesibilidad, información y símbolos urbanos

La campaña nacional, encabezada por las entidades mencionadas y respaldada por el sector científico, se desarrollará entre el 16 y el 31 de marzo, e incluirá charlas virtuales, asesoramiento gratuito y testeo para quienes cumplan con criterios específicos en las estaciones saludables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los participantes recibirán información sobre factores de riesgo, síntomas y métodos de prevención, con la posibilidad de despejar dudas directamente con especialistas.

La campaña nacional contempla charlas virtuales, asesoramiento gratuito y testeo en estaciones saludables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Freepik)

Como acto central y simbólico, el 31 de marzo —Día Mundial del Cáncer Colorrectal—, entre las 20:00 y las 24:00, varios de los monumentos y edificios más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Monumento de los Españoles, el Planetario, el Puente de la Mujer y la Floralis Genérica, serán iluminados de azul para multiplicar el alcance del mensaje y visibilizar la problemática.

La idea central es la de promover la conciencia sobre uno de los pocos tipos de cáncer que puede prevenirse y curarse en una proporción elevada si se detecta a tiempo. En palabras del equipo médico de la Fundación GEDyT, “mirar el colon por dentro tempranamente permite detectar lesiones muy pequeñas antes de que se transformen en malignas”.

De esta forma, la campaña busca generar un cambio de cultura sanitaria: aumentar la participación en los estudios de tamizaje, informar a la población sobre los riesgos, impulsar estrategias de prevención y reducir la carga que supone el cáncer colorrectal para la sociedad argentina.