Leucemia en adultos: las señales silenciosas que pueden salvar una vida si se detectan a tiempo

Los síntomas B de la leucemia en adultos mayores incluyen fiebre persistente, sudoración nocturna y pérdida de peso involuntaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leucemia es un cáncer hematológico que afecta principalmente a adultos mayores y cuya incidencia aumenta con la edad, según la Sociedad Americana de Hematología (ASH). Se trata de una enfermedad en la que la médula ósea produce células sanguíneas anormales, alterando la función del sistema inmune y la capacidad del organismo para defenderse de infecciones.

Diversos reportes científicos confirman que la detección temprana se asocia a un mejor pronóstico y mayores tasas de supervivencia, especialmente en personas mayores de 60 años.

El grupo de signos conocido como “síntomas B” — fiebre persistente por encima de 38°C, sudoración nocturna profusa y pérdida de peso no intencionada superior al 10% del peso corporal en seis meses — constituye el principal motivo de consulta y alerta para los especialistas, según la American Cancer Society (ACS) y la Clínica Mayo.

Estos síntomas pueden aparecer de manera simultánea o progresiva y, en adultos mayores, suelen asociarse a enfermedades infecciosas o metabólicas, lo que puede retrasar el diagnóstico.

Tipos de leucemia y factores de riesgo

La leucemia comprende varias variantes que se clasifican según el tipo de célula afectada y la velocidad de progresión. Estas son las principales:

Leucemia linfocítica aguda (LLA): Afecta a los linfocitos y progresa rápidamente. Es más común en niños, pero también puede presentarse en adultos mayores.

Leucemia mieloide aguda (LMA): Se origina en las células mieloides y suele avanzar de forma rápida. Es la forma aguda más frecuente en adultos mayores de 60 años.

Leucemia linfocítica crónica (LLC): Afecta a los linfocitos y tiene un curso lento y progresivo. Es más habitual en adultos mayores y, en muchos casos, puede pasar desapercibida en fases iniciales.

Leucemia mieloide crónica (LMC): Se desarrolla a partir de células mieloides y evoluciona lentamente en sus primeras etapas. Su incidencia aumenta con la edad, siendo más frecuente en personas mayores de 60 años.

La leucemia es un cáncer hematológico cuyo riesgo aumenta con la edad y afecta el sistema inmune y la producción de células sanguíneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores de riesgo identificados se encuentran antecedentes familiares de enfermedades hematológicas, exposición a radiación, tabaquismo, contacto con sustancias químicas como el benceno y la presencia de síndromes genéticos, según la Leukemia & Lymphoma Society (LLS) y la American Society of Hematology (ASH).

Además de los síntomas B, la leucemia puede manifestarse con fatiga crónica e inexplicable, debilidad generalizada, infecciones frecuentes, aparición de hematomas o sangrado sin causa aparente y palidez cutánea. El Dr. Adeel Khan, hematólogo y epidemiólogo, subraya que la fatiga asociada a leucemia suele ser persistente, no mejora con el descanso y puede limitar severamente las actividades cotidianas.

La inflamación indolora y progresiva de ganglios linfáticos, sobre todo en cuello, axilas o ingles, también constituye una señal relevante. En algunos casos se detecta esplenomegalia (aumento del tamaño del bazo) o hepatomegalia (agrandamiento del hígado), lo que puede provocar sensación de pesadez abdominal.

Proceso diagnóstico: estudios y clasificaciones

El diagnóstico de leucemia en adultos mayores requiere un abordaje integral que incluye análisis de sangre (hemograma completo), donde suelen observarse alteraciones en el recuento de glóbulos blancos, anemia y trombocitopenia (plaquetas bajas). Ante sospecha, se realiza una biopsia de médula ósea para confirmar el diagnóstico y determinar el subtipo de leucemia.

El diagnóstico de leucemia requiere hemograma completo, biopsia de médula ósea y pruebas genéticas para determinar el subtipo y mejor tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas citogenéticas y moleculares permiten identificar alteraciones genéticas específicas, lo que resulta fundamental para seleccionar el tratamiento más adecuado, reporta la Clínica Mayo. La clasificación de la enfermedad en aguda o crónica y la evaluación del estado general del paciente son clave para definir el pronóstico.

La evolución de la leucemia varía según el tipo, la edad del paciente y el estado general de salud. Las formas agudas tienden a progresar rápidamente y requieren tratamiento inmediato, mientras que las crónicas pueden desarrollarse de manera más lenta.

El pronóstico ha mejorado en las últimas décadas por los avances en terapias dirigidas, quimioterapia personalizada, inmunoterapia y trasplante de médula ósea. No obstante, las comorbilidades frecuentes en adultos mayores pueden limitar algunas opciones terapéuticas, por lo que la evaluación multidisciplinaria resulta esencial.

Acceso a tratamiento y seguimiento

El tratamiento de la leucemia en adultos mayores debe adaptarse a las condiciones individuales. Las opciones incluyen quimioterapia, medicamentos dirigidos a alteraciones genéticas específicas, inmunoterapia y, en casos seleccionados, trasplante de células madre hematopoyéticas.

Factores como antecedentes familiares de enfermedades hematológicas, exposición a radiación y sustancias químicas elevan el riesgo de leucemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento regular y el monitoreo de posibles recaídas forman parte fundamental del abordaje, así como el manejo de efectos secundarios y complicaciones infecciosas. El acceso temprano a centros especializados incrementa las posibilidades de alcanzar una remisión sostenida y mejorar la calidad de vida.

Las guías internacionales de la American Society of Hematology y la Leukemia & Lymphoma Society recomiendan no demorar la consulta médica ante la presencia de síntomas persistentes o inusuales, especialmente en adultos mayores. La educación sobre señales de alerta y la promoción de controles médicos regulares contribuyen a la detección precoz y al acceso oportuno a los tratamientos más avanzados.