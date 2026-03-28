Cuáles son los alimentos más ricos en vitaminas y minerales y por qué son clave para prevenir enfermedades

Frutas cítricas como naranja, limón y mandarina destacan como fuentes principales de vitamina C, esencial para el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de alimentos ricos en vitaminas y minerales ocupa un papel central en las recomendaciones de salud y nutrición a nivel internacional. Expertos destacan que una dieta equilibrada basada en productos frescos y de origen natural contribuye a prevenir enfermedades crónicas.

Según The Independent Español, existen alimentos que sobresalen por su aporte de nutrientes esenciales: frutas cítricas, vegetales de hoja verde, frutos secos y pescados. De acuerdo al mismo medio, la vitamina C está presente en alta concentración en frutas como naranja, limón y mandarina, y en verduras como pimiento rojo y brócoli; la vitamina A abunda en zanahorias, batatas y espinacas; mientras que la vitamina E se encuentra en semillas y aceites vegetales.

Los especialistas en nutrición consultados por el sitio antes mencionado subrayan la importancia de estos alimentos para la protección del sistema inmunológico y la reparación celular.

La Escuela de Medicina de Harvard coincide en que la inclusión de alimentos como espinaca, brócoli, frutos secos, pescado, huevos y productos lácteos asegura el aporte adecuado de vitaminas y minerales.

En su portal, la institución estadounidense indica que la vitamina D se obtiene principalmente del pescado graso, los huevos y la exposición solar, mientras que el calcio se encuentra en productos lácteos, semillas y hojas verdes. Entre otros nutrientes, el hierro proviene de carnes magras, legumbres y cereales integrales; el potasio predomina en plátanos, papas, frijoles y aguacates.

Harvard Health detalla que la variedad en la dieta amplía el espectro de nutrientes y disminuye el riesgo de deficiencias. El informe universitario afirma: “El consumo diario de frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras optimiza el funcionamiento del organismo y ayuda a mantener la energía a lo largo del día”.

Además, explica que la integración de distintos colores y tipos de alimentos aumenta la probabilidad de cubrir los requerimientos nutricionales para todas las edades.

El pescado graso, incluyendo el salmón, se recomienda por su contenido de vitamina D, B12 y ácidos grasos omega 3 beneficiosos para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas fuentes concuerdan en que la preferencia por productos frescos, bajos en procesamiento y ricos en nutrientes favorece la salud. Según The Independent Español, los especialistas recomiendan priorizar alimentos naturales sobre suplementos dietéticos, salvo prescripción médica.

En tanto, la Escuela de Medicina de Harvard destaca que una alimentación variada resulta suficiente para cubrir la mayoría de las necesidades diarias de nutrientes, salvo condiciones específicas diagnosticadas por profesionales de la salud.

Principales recomendaciones y fuentes de vitaminas

Las recomendaciones incluyen también el consumo moderado de proteínas animales y vegetales, la reducción de azúcares añadidos y grasas saturadas, y el aumento de fibra a través de legumbres, frutas y cereales integrales. Entre los alimentos más citados por su aporte nutricional se encuentran los frutos secos, las espinacas, el salmón, el yogur y los cítricos.

Destacan la importancia de los siguientes grupos alimenticios:

Frutas cítricas, como naranja, limón y mandarina, fuentes clave de vitamina C.

Verduras de hoja verde, especialmente espinaca y brócoli, que aportan vitaminas A y K, además de calcio.

Frutos secos y semillas, particularmente ricos en vitamina E, grasas saludables y minerales como magnesio y zinc.

Pescados, como el salmón, por su contenido de vitaminas D y B12, así como ácidos grasos omega 3.

Lácteos y huevos, fundamentales para la ingesta de vitamina D y calcio.

Los especialistas en nutrición advierten sobre la necesidad de adaptar estas recomendaciones a cada etapa de la vida, necesidades individuales y condiciones médicas preexistentes.

Estrategias para incorporar estos alimentos

El pescado graso, incluyendo el salmón, se recomienda por su contenido de vitamina D, B12 y ácidos grasos omega 3 beneficiosos para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para garantizar una dieta rica en micronutrientes, los expertos sugieren:

Mantener una amplia variedad de alimentos frescos en la mesa cotidiana.

Incluir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, alternando colores y tipos.

Elegir proteínas magras tanto de origen animal como vegetal.

Preferir cereales integrales y reducir el consumo de productos ultraprocesados.

La combinación adecuada de estos alimentos no solo asegura el aporte de vitaminas y minerales, sino que también contribuye a la prevención de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer.