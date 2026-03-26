Siete pruebas físicas que todo hombre debería superar después de los 40: la mayoría falla en más de la mitad

Superar más de 30 flexiones en hombres mayores de 40 se considera excelente y alerta sobre posibles déficits de fuerza si no se logra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de pruebas físicas podría poner en evidencia el deterioro muscular y metabólico en los hombres a partir de los 40 años. Se trata de siete ejercicios, de los cuales algunos se miden por repeticiones y otros por tiempo. Según un análisis, la mayoría falla en más de la mitad.

La usuaria de X Lore Cárdenas, especialista en estrategias de superación, propone siete pruebas de aptitud física que todo hombre mayor de 40 años debería poder superar. Sin embargo, según su experiencia, la mayoría no logra aprobar más de tres.

¿De qué se trata?

Flexiones

Carrera de 1,6 kilómetros

Colgarse de barra

Plancha

Índice cintura-estatura

Dominadas

Sentadillas con peso corporal

1 - Prueba de flexiones y fuerza en la parte superior del cuerpo

Tener problemas para alcanzar 20 repeticiones es frecuente incluso entre quienes se consideran activos (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las pruebas más directas es la de flexiones. Esta evaluación mide la fuerza en la parte superior del cuerpo y puede mostrar que el deterioro muscular ocurre antes de lo esperado. Tener problemas para alcanzar 20 repeticiones es frecuente incluso entre quienes se consideran activos. Según Lore Cárdenas, la mayoría de los ejecutivos con los que trabaja fallan en esta prueba el primer día.

Más de 30 repetenciones: Excelente

20-29: Bien

10-19: Normal

Menos de 10: Señal de alerta

2 - Carrera de 1,6 kilómetros y salud cardiovascular

Correr 1,6 kilómetros en menos de 10 minutos marca un punto de referencia en la salud cardiovascular a partir de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo reto consiste en correr una milla (1,6 kilómetros) en menos de 10 minutos. La prueba evalúa la resistencia básica del corazón y los pulmones. Se recomienda repetirla ocasionalmente para monitorear cambios en la condición física.

Menos de 8 minutos: Excelente

8-10 minutos: Bueno

10-12 minutos: Normal

Más de 12 minutos: Salud cardiovascular comprometida

3 - Resistencia a la suspensión y longevidad

Resistir colgado de una barra durante 60 segundos es un predictor clave de fuerza de agarre y longevidad en hombres mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia a la suspensión consiste en colgarse de una barra y aguantar el propio peso durante al menos 60 segundos. Superar ese tiempo es un indicador de fuerza de agarre sobresaliente y gran capacidad funcional. La fuerza de agarre predice la mortalidad por todas las causas en hombres mayores de 40. Tener un buen agarre se asocia con una mayor longevidad.

Más de 60 segundos: Excelente

40-59 segundos: Bueno

20-39 segundos: Promedio

Menos de 20 segundos: Necesita mejorar

4 - Plancha y fuerza del core

Mantener la plancha por al menos 60 segundos ayuda a evaluar la fuerza del core y previene dolores lumbares frecuentes tras los 40 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura de plancha durante 60 segundos, realizada correctamente con la espalda recta y el abdomen firme, permite evaluar la fuerza del core, que incluye los músculos abdominales, lumbares, oblicuos, la pelvis y los músculos profundos de la espalda. Quienes superan los 90 segundos están en el rango excelente. Un core débil suele relacionarse con dolor lumbar frecuente, sobre todo en quienes pasan muchas horas sentados.

Más de 90 segundos: Excelente

60-89 segundos: Bien

30-59 segundos: Normal

Menos de 30 segundos: Core comprometido

5 - Índice cintura-estatura y salud metabólica

El índice cintura-estatura superior a 0,53 indica riesgo de salud metabólica y cardiovascular en hombres de más de 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice cintura-estatura se calcula al dividir la medida de la cintura por la estatura, usando las mismas unidades. Este índice es una referencia más precisa que el IMC, ya que predice la salud metabólica, el riesgo cardiovascular y la cantidad de grasa visceral. Es considerado más fiable que la simple percepción frente al espejo.

Menos de 0,43: Nivel atlético

0,43-0,46: Excelente

0,47-0,52: Aceptable

Más de 0,53: Riesgo elevado

6 - Dominadas y fuerza relativa

Realizar más de 10 dominadas demuestra una excelente fuerza relativa, mientras que no lograr ninguna requiere intervención profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la prueba de dominadas, el objetivo es elevar el mentón por encima de la barra sin impulso. Realizar más de 10 repeticiones indica una fuerza relativa excelente. No alcanzar ninguna dominada requiere atención urgente, sobre todo porque gran parte de los hombres de más de 40 años falla en esta prueba.

Más de 10: Excelente

6-9: Bien

1-5: Normal

Cero: Atención urgente

7 - Sentadillas y fuerza en las piernas

Ejecutar más de 40 sentadillas con peso corporal revela óptima fuerza y movilidad en las piernas para hombres mayores de 40 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla con peso corporal evalúa la fuerza y la movilidad de las piernas. Una ejecución correcta —espalda recta y rango de movimiento completo— ayuda a detectar problemas articulares y debilidades musculares relacionadas con la falta de ejercicio habitual.

Más de 40: Excelente

25-39: Buena

15-24: Normal

Menos de 15: Fuerza y movilidad de las piernas comprometidas