Salud

Las mejores vitaminas y suplementos para el crecimiento del cabello, según expertos en salud capilar

Especialistas indican que una selección adecuada de nutrientes, según cada caso, puede mejorar la fortaleza y el ciclo del cabello con seguimiento profesional

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Una mujer sonriente, con cabello largo y oscuro, sostiene dos frascos de suplementos en una cocina. Su mano izquierda toca su cabello. Hay frutas y plantas al fondo.
La salud capilar depende de factores como la genética, la dieta, la edad y el estado general, por lo que cada caso requiere una evaluación personalizada

La búsqueda de un cabello sano y fuerte lleva a muchas personas a informarse sobre vitaminas y suplementos capilares recomendados. Según Cleveland Clinic, ciertos nutrientes pueden contribuir al crecimiento del cabello, aunque siempre deben emplearse bajo supervisión médica y con expectativas realistas.

Para estimular el crecimiento capilar de manera segura, los profesionales de la salud insisten en que el primer paso es un diagnóstico individual. Las vitaminas y suplementos más eficaces solo ofrecen resultados si existe una deficiencia comprobada. Por eso, cualquier suplementación debe iniciarse tras una indicación médica y con productos de calidad certificada.

El estado del cabello depende de factores como la dieta, la genética, la edad y la salud general. De acuerdo con la dermatóloga Shilpi Khetarpal, de la Cleveland Clinic, los suplementos y vitaminas pueden ser útiles si se identifica una carencia específica.

En quienes experimentan caída reciente del cabello —en los últimos dos o tres años— es más probable observar mejoras siguiendo las indicaciones profesionales. Si la caída es prolongada, las posibilidades de recuperación disminuyen y el daño podría ser irreversible.

Suplementos y vitaminas recomendados para el cabello

A continuación se detallan los principales suplementos y nutrientes con respaldo médico para la salud capilar:

Vista cenital de mujer joven con ojos cerrados, rodeada de pequeños bowls con espinacas, frambuesas, aguacate, salmón, huevos, frutos secos y semillas.
La ingesta adecuada de estas vitaminas y nutrientes previene la caída de cabello por deficiencias y mejora la salud capilar bajo control profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Vitamina D: Este micronutriente es fundamental para el ciclo de crecimiento del cabello, ya que interviene en la activación de los folículos pilosos. Según Cleveland Clinic, se recomienda un consumo mínimo de 2.000 unidades internacionales (UI) diarias, que pueden obtenerse a través de alimentos como pescados grasos (salmón, sardina), setas expuestas al sol y jugos enriquecidos. Diversos estudios han vinculado la deficiencia de vitamina D con trastornos como la alopecia areata y otras formas de caída del cabello.
  • Vitaminas del grupo B (biotina): La biotina, también conocida como vitamina B7, es esencial para la formación de glóbulos rojos, lo que favorece el transporte de oxígeno y nutrientes al folículo piloso. La dermatóloga Shilpi Khetarpal recomienda una dosis de 3 a 5 miligramos diarios, presentes en huevos, granos integrales, pescado y semillas. Además, la deficiencia de biotina puede manifestarse con fragilidad del cabello y las uñas.
  • Vitamina A: Es necesaria para la renovación celular y el correcto funcionamiento de las glándulas sebáceas, que mantienen el cuero cabelludo hidratado y protegido. La ingesta diaria recomendada es de 700 microgramos para mujeres y 900 microgramos para hombres, que pueden obtenerse de lácteos, huevos, batatas y zanahorias. Es importante evitar el exceso, ya que una dosis elevada de vitamina A puede causar toxicidad y favorecer la caída del cabello.
  • Vitamina C: Es imprescindible para la síntesis de colágeno, una proteína clave para la estructura del cabello, y actúa como antioxidante protegiendo frente al daño oxidativo de los folículos. La vitamina C se encuentra en frutas y verduras frescas como frutillas, morrones y cítricos (naranja, pomelo, limón). Además, mejora la absorción del hierro, otro mineral relacionado con la salud capilar.

Estos nutrientes, cuando se consumen en cantidades adecuadas y bajo supervisión profesional, pueden apoyar la salud del cabello y ayudar a prevenir la caída relacionada con deficiencias nutricionales.

Minerales y ácidos grasos esenciales

Entre los minerales y ácidos grasos esenciales, algunos desempeñan funciones clave en la salud y fortaleza del cabello, y su deficiencia puede afectar directamente el ciclo capilar:

  • Hierro: Es vital para transportar oxígeno hasta los folículos pilosos. La deficiencia puede derivar en anemia y caída del cabello. Según Cleveland Clinic, quienes siguen dietas veganas, vegetarianas o con bajo consumo de carne roja deberían considerar suplementos. Carnes magras, verduras de hoja verde y legumbres son fuentes naturales de hierro.
  • Zinc: Este mineral interviene en la reparación y el crecimiento del cabello, además de reducir la inflamación asociada a la caída. Se encuentra en lentejas, ostras y espinacas.
  • Ácidos grasos omega-3: Presentes en pescados azules y semillas de lino, benefician la salud celular y el equilibrio del cuero cabelludo. Están disponibles en suplementos como el aceite de pescado, pero su consumo debe ser supervisado por un médico, ya que en exceso pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los minerales como hierro y zinc, junto con los ácidos grasos omega-3, resultan fundamentales para un crecimiento capilar saludable siguiendo las pautas médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones antes de suplementar

La eficacia de los suplementos está demostrada principalmente en casos de deficiencia comprobada; el consumo innecesario puede acarrear riesgos para la salud. Además, estos productos no están regulados rigurosamente a nivel federal, lo que puede afectar su calidad y composición. Cleveland Clinic aconseja elegir suplementos verificados por terceros y consultar siempre a un profesional de la salud antes de iniciar su uso.

Antes de incorporar vitaminas o suplementos al cuidado capilar, un médico puede recomendar los análisis adecuados y orientar sobre la mejor estrategia en cada caso. Contar con un plan individualizado y seguimiento profesional ayuda a seleccionar los productos y hábitos más apropiados para fortalecer el cabello y proteger el cuero cabelludo.

Frasco ámbar abierto con varias cápsulas y comprimidos de distintos tamaños y colores derramados sobre una superficie blanca, las cuales representan suplementos alimenticios o vitaminas.
La elección de suplementos capilares debe basarse en productos certificados y bajo la supervisión de un especialista para garantizar seguridad y resultados óptimos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud capilar requiere un enfoque personalizado. La atención médica especializada permite tomar decisiones informadas y seguras, considerando que cada persona necesita una estrategia distinta para mejorar o preservar su cabello.

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