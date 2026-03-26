Salud

Cuándo prestar atención a los temblores en las manos y qué señales vigilar según especialistas

Movimientos involuntarios en las extremidades pueden aparecer en situaciones cotidianas, pero su persistencia o la presencia de síntomas adicionales podrían indicar la necesidad de consultar con un profesional de la salud

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Los temblores en las manos tienen causas frecuentes y benignas como el estrés, la cafeína o el uso de algunos medicamentos

La preocupación por los temblores en las manos suele asociarse con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, especialistas advierten que la mayoría de los casos obedecen a causas que no implican este trastorno neurológico.

La presencia de un temblor en las manos no siempre indica Parkinson ni otra enfermedad grave. El temblor puede deberse a otros motivos. Solo cuando el temblor es persistente, incapacitante o viene acompañado de otros síntomas neurológicos se recomienda consultar al médico.

Todas las personas tienen un temblor fisiológico muy leve, casi siempre imperceptible. Este tipo de temblor puede acentuarse por estrés, ansiedad, fiebre, frío o consumo de cafeína. Suelen ser movimientos pasajeros que desaparecen al eliminar la causa. Factores como cambios emocionales o situaciones como hablar en público también pueden hacer más evidentes estos temblores leves.

Factores que pueden causar temblores

Antes de considerar un trastorno neurológico, es importante tener en cuenta que los temblores pueden aparecer por diversas razones. El hipertiroidismo, por ejemplo, puede provocar un temblor rápido e irregular en las manos, acompañado de síntomas como palpitaciones, nerviosismo y pérdida de peso. La retirada o el consumo excesivo de alcohol también puede desencadenar temblores transitorios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hipertiroidismo, la retirada de alcohol y ciertos fármacos se asocian con temblores transitorios que suelen mejorar al tratar la causa subyacente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunos medicamentos, incluidos ciertos antidepresivos, inhaladores, litio, valproato o neurolépticos, pueden producir movimientos involuntarios como efecto secundario.

Factores ambientales, como la intoxicación por metales pesados, también se han relacionado con temblores, aunque son casos menos frecuentes. En todos estos escenarios, el temblor fisiológico es funcional y temporal, y generalmente mejora al tratar la causa subyacente, mientras que el temblor patológico puede requerir evaluación médica.

Asimismo, factores emocionales y del estilo de vida pueden intensificar un temblor que normalmente sería apenas perceptible. Estrés, ansiedad, falta de sueño o fatiga prolongada pueden aumentar la amplitud y frecuencia del temblor fisiológico. Incluso situaciones cotidianas como hablar en público, realizar tareas finas con las manos o consumir cafeína en exceso pueden hacer que estos movimientos sean más evidentes, sin que exista una enfermedad neurológica subyacente.

Diferencias entre temblor esencial y Parkinson

Cuando no se detectan factores externos ni una causa fisiológica evidente, los especialistas pueden considerar diagnósticos como el temblor esencial o el párkinson. El temblor esencial es un trastorno neurológico frecuente y, en general, benigno.

Afecta principalmente las manos, aunque también puede involucrar la cabeza o las piernas, y se caracteriza por aparecer durante los movimientos voluntarios o al mantener una postura determinada. Puede iniciarse en la adolescencia o en la adultez joven, y es más común en personas mayores de 40 años, llegando a afectar hasta un 6% de quienes superan los 65 años, según datos de Mayo Clinic. Este temblor puede dificultar algunas actividades diarias, pero no progresa hacia enfermedades más graves ni deriva en Parkinson.

El párkinson se manifiesta con temblor en reposo, lentitud de movimientos y signos no motores, como alteraciones en el olfato y el ánimo (Freepik)
El párkinson se manifiesta con temblor en reposo, lentitud de movimientos y signos no motores, como alteraciones en el olfato y el ánimo (Freepik)

Por su parte, el temblor característico del Parkinson suele aparecer en reposo, cuando la mano está relajada, y puede observarse incluso al caminar con los brazos colgando. Aunque algunas personas también pueden presentar un leve temblor postural, la enfermedad de Parkinson se distingue por la presencia de otros síntomas motores, como rigidez y lentitud de movimientos, así como alteraciones no motoras, incluyendo cambios en el olfato, en el tránsito intestinal y en el estado de ánimo.

Aproximadamente un 1% de las personas mayores de 60 años presentan Parkinson, de acuerdo con Mayo Clinic. A diferencia del temblor esencial, el temblor por párkinson suele intensificarse en reposo y mejorar durante la acción voluntaria.

Cuándo consultar al médico por temblores

La atención médica es aconsejable cuando el temblor persiste durante semanas o meses, limita actividades cotidianas o aparece junto a otros problemas neurológicos, como pérdida de fuerza, alteraciones del equilibrio, dificultad para hablar o cambios en el comportamiento.

Los temblores causados por factores desencadenantes suelen mejorar al controlar la causa, por ejemplo reduciendo el consumo de cafeína o gestionando el estrés.

Una doctora con estetoscopio examina la muñeca de un paciente masculino con un martillo de reflejos. Un hombre anota en una tableta y una mujer observa en el fondo.
Consultar al médico ante temblores persistentes permite descartar enfermedades neurológicas y recibir un diagnóstico preciso

Cuando el temblor se debe a un trastorno neurológico, existen tratamientos farmacológicos que ayudan a disminuir su intensidad y frecuencia, y en casos graves se pueden considerar terapias avanzadas, como la estimulación cerebral profunda o los ultrasonidos focales de alta intensidad, opciones que también se utilizan en pacientes con párkinson y temblores intensos.

Aunque el temblor es visible, en el Parkinson otras manifestaciones, como la lentitud de movimientos o alteraciones del olfato, suelen aparecer antes y son fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, tal como indican Mayo Clinic y MedlinePlus.

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