Salud

Las redes sociales suponen riesgos para la salud mental de los niños, concluye una revisión

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VIERNES, 20 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Las redes sociales son perjudiciales para los niños, aumentando su riesgo de depresión, autolesiones, consumo de sustancias y problemas de conducta, según ha concluido una importante revisión de evidencias.

El riesgo que suponen las redes sociales para la salud infantil es "comparable a otros factores modificables del estilo de vida, como la inactividad física y la dieta poco saludable", concluyó el equipo de investigación liderado por Samantha Teague, profesora de psicología en la Universidad James Cook en Australia.

Los investigadores también descubrieron que los videojuegos tienen sus lados buenos y negativos, según su informe en JAMA Pediatrics.

Los videojuegos estaban relacionados con una mayor agresividad y problemas de comportamiento, pero también con una mayor capacidad para prestar atención y llevar a cabo tareas.

"Las redes sociales muestran las asociaciones adversas más consistentes, mientras que los videojuegos se asociaron con agresividad y comportamientos externalizantes, pero también con una atención y función ejecutiva moderadamente mayores", escribieron los investigadores.

Para su revisión, recopilaron datos de 153 estudios que involucraron a casi 19.000 niños de entre 2 y 19 años. La mayoría se realizaron en Europa y Norteamérica, pero también estuvieron representadas Asia, Australia y América Latina.

El objetivo de la revisión fue analizar cómo el uso de medios digitales afectaba a la salud y el desarrollo infantil.

El Dr. Victor Fornari, vicepresidente de psiquiatría infantil y adolescente en el Zucker Hillside Hospital y el Cohen Children's Medical Center en Glen Oaks, Nueva York, revisó los hallazgos.

"El reto es realmente preguntarse: '¿Cuál es el impacto del uso digital en nuestra juventud, especialmente en las redes sociales?', porque ha habido una preocupación tan grave sobre qué está contribuyendo al aumento de la ansiedad y la depresión, la ideación suicida y el comportamiento en nuestra juventud", dijo.

El estudio relacionó el uso de redes sociales con mayores tasas de depresión, problemas de conducta, autolesiones y consumo de sustancias.

Las asociaciones entre redes sociales y depresión fueron más fuertes entre los jóvenes de 12 a 15 años, y más débiles en niños de 6 a 11 años, según los investigadores.

Los resultados indican que las redes sociales suponen una amenaza tóxica para el bienestar de los niños, dijo Fornari, que no participó en el estudio.

"Las redes sociales son una nueva frontera, pero parece que muchos jóvenes dirán cosas en las redes sociales que quizá no se atreven a decir cara a cara, no muy diferentes de lo que podríamos decir en un mensaje de texto o un correo electrónico", dijo. "Pero en las redes sociales tiene una audiencia más amplia, y creo que se dicen cosas que pueden ser muy hirientes y tener un impacto profundo. Muchos jóvenes son acosados por sus compañeros en las redes sociales."

Aunque algunos de los hallazgos fueron "leves con el tiempo", Fornari dijo que se puede imaginar que los efectos podrían acumularse.

A su vez, eso sugiere que "estos resultados realmente apuntan al hecho de que el uso de medios digitales tiene una relación constante con malos resultados en los jóvenes, especialmente en lo que respecta a su salud emocional", afirmó.

Los padres deben hablar con sus hijos sobre las redes sociales y los videojuegos, y sobre el efecto que estos medios digitales pueden tener en su bienestar, dijo Fornari.

"A menudo los padres dicen que regalan un móvil a sus hijos para que sepan cómo enviar mensajes cuando vuelven del colegio o dónde están, sin darse cuenta realmente de que hoy en día el móvil es en realidad un pequeño ordenador de mano que tiene acceso a internet, redes sociales y juegos", afirmó.

Los padres a menudo desconocen qué lugares visitan sus hijos ni cuánto tiempo pasan allí, explicó Fornari.

"Realmente deberían dedicar más tiempo a familiarizarse con ello", dijo.

"Hoy, el teléfono móvil se ha convertido en parte de la vida del niño y del adolescente", dijo Fornari. "He guiado a los padres para que intenten no quitárselo solo como castigo, porque eso también puede llevar a resultados muy negativos, sino para hablar con los jóvenes sobre una relación sana con su teléfono móvil y con su relación con las redes sociales."

Llamó a los padres a prestar atención.

"Creo que los padres deben ser mucho más conscientes e implicados en la relación que sus jóvenes tienen con sus móviles, redes sociales y videojuegos para poder vigilarles, guiarles y ser conscientes de si el niño está siendo acosado o está teniendo alguna experiencia negativa para que no permitan que la situación se enquiste, dijo Fornari.

Más información

La Academia Americana de Pediatría ofrece más información sobre cómo crear un plan de medios familiares.

FUENTES: JAMA Pediatrics, 9 de marzo de 2026; Dr. Victor Fornari, vicepresidente de psiquiatría infantil y adolescente, Hospital Zucker Hillside y Centro Médico Infantil Cohen, Glen Oaks, Nueva York

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