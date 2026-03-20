Salud

7 estrategias naturales para dormir mejor: beneficios, riesgos y qué tener en cuenta

Desde infusiones tradicionales hasta suplementos recientes, las propuestas para favorecer el sueño deben seleccionarse con criterio, prestando atención a posibles contraindicaciones, calidad de los productos y compatibilidad con situaciones personales o tratamientos previos

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El consumo de suplementos naturales
El consumo de suplementos naturales para dormir bien crece ante la preocupación por los efectos secundarios de los medicamentos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de alternativas para combatir el insomnio, cada vez más personas optan por remedios naturales respaldados por evidencia científica en lugar de medicamentos tradicionales. Factores como los efectos secundarios, la dependencia y la creciente preocupación por la salud integral han impulsado el interés por suplementos y plantas que prometen mejorar la calidad del sueño.

Dormir bien es esencial para el funcionamiento del organismo. El sueño de calidad impacta directamente en el bienestar físico y mental, y su déficit puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, afectar la memoria, el estado de ánimo y dificultar el procesamiento cognitivo, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Descansar correctamente contribuye al control del peso, mejora el rendimiento físico y promueve la estabilidad emocional. El sueño resulta necesario para la reparación y restauración de todos los sistemas, un proceso fundamental para mantener la salud integral. Sin embargo, no todos estos productos son inocuos ni efectivos para cualquier persona. Analizar los riesgos y consultar a un profesional de la salud sigue siendo indispensable antes de incorporar estas opciones a la rutina nocturna.

Por qué el sueño influye en la salud

La falta de descanso adecuado puede aumentar la incidencia de hipertensión, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón. Además, un sueño insuficiente debilita el sistema inmunológico y reduce la capacidad de respuesta ante situaciones de estrés. Mantener una rutina de sueño estable y priorizar el descanso nocturno se asocia con una mejor prevención de enfermedades y mayor longevidad.

Dormir bien promueve la salud
Dormir bien promueve la salud física y mental y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete remedios naturales para dormir mejor y su respaldo científico

  • Melatonina. Esta hormona regula el ciclo sueño-vigilia y es uno de los suplementos más utilizados. Su eficacia está respaldada para personas con desfase horario, insomnio o quienes trabajan en turnos nocturnos. Las dosis recomendadas suelen ser bajas y se administran varias horas antes de dormir. No es adecuada para todos ni debe considerarse una solución universal, advierte la Clínica Mayo.
  • Extracto de cereza. El jugo de cereza ácida puede incrementar el sueño profundo hasta 90 minutos en promedio, según investigaciones publicadas en la revista científica Nutrients. También se ha observado que mejora la eficiencia del descanso y reduce los despertares nocturnos, ya que aumenta los niveles de melatonina y disminuye la inflamación.
  • Magnesio. Este mineral esencial favorece la relajación neuromuscular. Algunos estudios sugieren que la suplementación con magnesio podría mejorar la calidad del sueño, aunque se requieren más investigaciones para precisar sus riesgos y beneficios en el uso regular. El magnesio está presente en alimentos como cereales integrales y verduras de hoja verde.
  • Manzanilla. Reconocida por sus propiedades tranquilizantes, suele prepararse en infusión nocturna. Un metaanálisis reciente concluyó que la manzanilla puede facilitar la conciliación del sueño y reducir el número de despertares durante la noche.
Los expertos advierten que los
Los expertos advierten que los suplementos naturales para el sueño pueden causar efectos adversos como náuseas, somnolencia diurna y sueños inquietantes, por lo que recomiendan consultar a un profesional de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 5-hidroxitriptófano (5-HTP). Este compuesto, producido en el cuerpo a partir de aminoácidos, actúa como precursor de la serotonina. Un estudio publicado en la revista Sleep Medicine Reviews demostró que la suplementación con 5-HTP mejoró la calidad subjetiva del sueño en adultos mayores.
  • Lavanda. Utilizada en aromaterapia e infusiones, es valorada por su efecto calmante. Investigaciones recientes indican que la lavanda puede aliviar síntomas de los trastornos del sueño, particularmente en personas de mayor edad.

Precauciones antes de tomar suplementos para dormir

Antes de iniciar el consumo de suplementos naturales para el sueño, es fundamental consultar a un profesional de la salud. Muchos productos, como la melatonina, no cuentan con una regulación estricta y su composición puede variar considerablemente entre marcas, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos o interacciones con otros medicamentos.

Entre las reacciones más reportadas se encuentran náuseas, somnolencia diurna, mareos y sueños inquietantes. Además, estos suplementos no se recomiendan durante el embarazo, la lactancia ni en menores sin evaluación médica especializada. Tampoco existen estudios a largo plazo que permitan garantizar la seguridad de su uso continuado.

Elegir productos de laboratorios confiables
Elegir productos de laboratorios confiables y evitar la automedicación reduce el riesgo de consumir suplementos para dormir con potenciales efectos indeseados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que algunos suplementos pueden contener ingredientes no declarados o en concentraciones diferentes a las indicadas en la etiqueta, aumentando los riesgos para la salud. Por este motivo, resulta fundamental elegir productos de laboratorios confiables y evitar la automedicación.

Si las dificultades para dormir se presentan más de tres noches por semana o afectan la calidad de vida, los expertos recomiendan buscar atención médica.

Existen tratamientos efectivos, incluso sin recurrir a medicamentos, y la intervención personalizada puede optimizar el descanso de manera segura. Dedicar tiempo al descanso nocturno es imprescindible, incluso en rutinas exigentes, para proteger la salud y garantizar el adecuado funcionamiento físico y mental.

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