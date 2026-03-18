6 ejercicios para fortalecer los tobillos de los corredores

Fortalecer los tobillos con seis ejercicios clave ayuda a prevenir esguinces y lesiones recurrentes en corredores, mejorando la estabilidad y la eficiencia de la pisada desde el primer entrenamiento y durante toda la temporada de competición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corredores de todos los niveles incorporan rutinas de fuerza para tobillos en sus entrenamientos semanales, siguiendo las indicaciones de entrenadores. El inicio de la temporada de carreras, con maratones, medias maratones y pruebas de montaña, impulsa el interés por la prevención de lesiones y la mejora de la eficiencia y estabilidad en la pisada durante la carrera. El fortalecimiento dirigido de los tobillos permite adaptaciones musculares que favorecen una zancada más reactiva y estable.

Según el portal español de salud CuidatePlus, el entrenador personal Borja Álvarez, fundador de Running-Rio y técnico en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, afirmó que los ejercicios orientados a la fuerza del tobillo deben formar parte de la preparación de cualquier corredor: “Unos tobillos fuertes te ayudan a prevenir lesiones”. El especialista sugirió completar la rutina en formato circuito, con 2 o 3 vueltas antes de cada entrenamiento, lo que optimiza la activación muscular y la coordinación.

Preparación y beneficios del fortalecimiento del tobillo

La variedad de ejercicios propuesta por Álvarez incluye movimientos que trabajan diversas áreas del pie y el tobillo, simulando las demandas que la carrera impone en superficies cambiantes. Esta combinación fortalece músculos, tendones y ligamentos, y mejora la respuesta neuromuscular ante los impactos repetidos del running. De acuerdo con el portal, la constancia y control en la ejecución de los movimientos favorecen la adaptación muscular y la protección articular durante la práctica deportiva.

Una preparación específica antes de cada salida reduce el riesgo de sobrecargas y caídas, potenciando la respuesta muscular y favoreciendo adaptaciones que benefician tanto a principiantes como a corredores experimentados en toda distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Circuito de 6 ejercicios para tobillos

El circuito recomendado incluye 6 movimientos, cada uno enfocado en una función específica:

Caminar de puntillas: Activa la musculatura del gemelo y el sóleo. El corredor se coloca de pie, eleva los talones y avanza controlando el movimiento. El objetivo es mantener las piernas rectas y la postura erguida durante el desplazamiento. Caminar de talones: Desarrolla la fuerza en el tibial anterior y mejora la estabilidad. Se parte de una posición recta, con los dedos de los pies elevados, y se avanza apoyando únicamente los talones en el suelo. Caminar sobre el exterior del pie: Fortalece el tibial posterior y mejora la capacidad de respuesta frente a desequilibrios. El corredor camina apoyando el peso en el borde externo de los pies, con los dedos en garra para una activación completa. Caminar sobre el interior del pie: Trabaja músculos internos y contribuye al control de la pronación. Se avanza lentamente, apoyando el peso en el borde interno, manteniendo la postura recta y los dedos ligeramente elevados. Caminar de talón-planta-punta: Favorece la coordinación de la pisada y la transferencia de peso. El paso inicia con el apoyo en el talón, rueda hacia la planta y finaliza impulsando con la punta del pie. Extensión de tobillo: Incrementa la fuerza y la movilidad en el movimiento de elevación. Desde la posición inicial, se elevan los talones hasta ponerse de puntillas, se mantiene la posición y se baja de manera controlada. Se recomienda realizar 2 series de 15 repeticiones.

Cada uno de estos ejercicios puede llevarse a cabo en distancias de 10 metros, tanto hacia adelante como hacia atrás, o ajustarse en cantidad de repeticiones según el nivel de cada corredor. La constancia y el control en la ejecución evitan movimientos bruscos y garantizan que la calidad prevalezca sobre la cantidad.

Importancia de la fuerza de tobillos en el rendimiento

Incluir movimientos específicos para la zona del tobillo en la fase previa al entrenamiento prepara músculos y tendones, disminuye los riesgos de lesión y asegura una tracción más controlada a lo largo de cualquier recorrido. (Captura de video: YouTube/@LucyCharlesBarclay)

El fortalecimiento de los tobillos previene lesiones como esguinces o sobrecargas y mejora la eficiencia y estabilidad de la zancada. Según Álvarez, la estabilidad de los tobillos facilita una mejor transmisión de fuerza desde el pie hasta la cadera, lo que permite mayor control de la tracción en cada paso.

A partir de las recomendaciones del entrenador y otros expertos, el entrenamiento de tobillos se considera un componente esencial para corredores urbanos y de montaña. La rutina puede adaptarse a diferentes niveles de experiencia y no requiere equipamiento extra, únicamente una superficie plana y espacio suficiente.

Además, incluir estos ejercicios en la fase de calentamiento prepara la musculatura para el impacto repetido y disminuye la probabilidad de molestias durante la carrera. El trabajo preventivo y la activación muscular son fundamentales para quienes participan con mayor intensidad y frecuencia en competencias.

Ejecución segura y adaptación

La práctica correcta de los ejercicios depende del control postural y de la atención a la técnica. Los especialistas recomiendan avanzar progresivamente, incrementando la dificultad y la cantidad de repeticiones solo cuando se domina el movimiento básico. El trabajo regular favorece la adaptación de músculos y tendones y contribuye a un rendimiento más seguro.

Para quienes corren por superficies irregulares, como montaña o circuitos de cross, la fuerza y reactividad del tobillo marcan la diferencia en la prevención de caídas y en la rapidez de respuesta ante obstáculos inesperados. El circuito propuesto constituye una herramienta eficaz para mejorar la capacidad atlética y proteger la salud articular a largo plazo.