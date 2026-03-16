Los secretos de atletas de élite: hábitos que pueden mejorar el rendimiento de cualquier corredor

Las rutinas detalladas previas a la carrera, sesiones semanales de fuerza y una nutrición adecuada tras el esfuerzo son determinantes para mejorar la recuperación y prevenir lesiones, plasmando la excelencia de los profesionales en la pista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atletas profesionales no solo destacan por su talento y entrenamiento, sino también por la disciplina y los hábitos que aplican dentro y fuera de la pista. En todo el mundo, estos deportistas siguen rutinas que optimizan su rendimiento y ayudan a prevenir lesiones. Comprender y adaptar estos hábitos puede beneficiar tanto a corredores experimentados como a quienes se inician en el running.

De acuerdo con el sitio especializado en atletismo, Runners World, expertos en preparación física como Tom Craggs, responsable de rendimiento de resistencia del Programa de Clase Mundial de UK Athletics, los atletas de élite se enfocan en rutinas repetibles antes de competir, calientan con precisión y planifican cada detalle de su día clave. La estructura y la constancia en los hábitos diarios constituyen una parte esencial de su éxito, más allá de las sesiones de entrenamiento intensas o los récords personales.

Además, la nutrición post-carrera, el fortalecimiento físico y la recuperación activa ocupan un lugar central en la agenda de los mejores corredores del mundo. La atención a la fisioterapia, la gestión del estrés y la claridad de objetivos completan el perfil de quienes buscan la excelencia en el deporte.

Dominar el calentamiento, planificar la rutina precompetitiva y fortalecer la musculatura son los hábitos clave que implementan los atletas de élite y que pueden impulsar a cualquier corredor, adaptando sus rutinas a distintos niveles y objetivos personales. (AP Foto/Markus Schreiber)

Calentamiento, rutina previa y alimentación

El calentamiento estructurado es una constante entre los atletas profesionales. Los corredores de élite repiten el mismo guión antes de cada sesión, ajustando intensidad y progresión para preparar cuerpo y mente. La rutina previa a la carrera incluye desde la alimentación hasta la preparación mental, con detalles tan específicos como escuchar música o ajustar el calzado en un momento determinado. La nutrición inmediata tras la carrera, preferiblemente dentro de los 30 minutos posteriores, contribuye a una recuperación óptima.

Estos hábitos pueden adaptarse a cualquier corredor. Preparar un esquema de calentamiento personal, definir una rutina antes de la carrera y planificar la ingesta de alimentos tras el esfuerzo marcan la diferencia en el rendimiento y la recuperación, según los especialistas.

Fuerza, recuperación y concentración mental

El entrenamiento de fuerza y acondicionamiento no es un complemento opcional, sino una parte fundamental de la semana de los atletas de élite. Reservar dos sesiones semanales para fortalecer el cuerpo ayuda a prevenir lesiones y mejora la eficiencia de la carrera. La preparación del día clave incluye sesiones cortas y de alta calidad para activar la musculatura sin generar fatiga adicional.

A partir de la planificación del viaje y la adaptación a diferentes condiciones, los profesionales también destacan la importancia de la concentración mental. Eliminar distracciones, definir el objetivo central de la temporada y proteger los días de descanso son estrategias que cualquier corredor puede adoptar para maximizar su potencial y minimizar el riesgo de lesiones.

La concentración, la gestión del estrés, así como la alimentación precisa antes y después de cada carrera, forman parte del éxito sostenido que muestran los atletas más destacados en sus competencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto poco visible, pero fundamental, es la importancia que los atletas de élite otorgan al descanso y la calidad del sueño. De acuerdo con estudios citados por la Federación Internacional de Atletismo, los profesionales priorizan entre 8 y 10 horas de sueño por noche y suelen incluir siestas cortas en sus rutinas, ya que un adecuado descanso acelera la recuperación muscular, fortalece el sistema inmunológico y mejora la concentración. Incorporar pausas activas y proteger el sueño nocturno se traduce en mejor rendimiento físico y mental, tanto para deportistas de alto nivel como para corredores aficionados.

Apoyo profesional y prevención de lesiones

La fisioterapia proactiva es otro pilar en la agenda de los mejores atletas. Estos corredores no esperan a lesionarse para acudir al fisioterapeuta, sino que programan sesiones preventivas para mantener la calidad del movimiento y evitar molestias futuras. La inversión en un equipo de apoyo profesional, aunque implique un costo adicional, se traduce en menos días de baja y mayor continuidad en el entrenamiento.

Los hábitos de los atletas profesionales ofrecen lecciones valiosas para todos los corredores. La repetición de rutinas, el enfoque en la nutrición, la fuerza, la recuperación y la prevención de lesiones, junto con la claridad de objetivos y la gestión del estrés, permiten mejorar el rendimiento y disfrutar más de la experiencia del running. Adaptar estas prácticas a la vida cotidiana puede marcar la diferencia, tanto en el rendimiento deportivo como en la salud general.