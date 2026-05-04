Omega-3 antes de entrenar: el hábito que puede potenciar tu rendimiento físico y acelerar la recuperación

Investigadores de Harvard y California avalan el consumo de omega-3 antes del entrenamiento para la recuperación muscular y la resistencia física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de omega-3 antes del ejercicio se consolida como una estrategia respaldada científicamente para optimizar la recuperación muscular, aumentar la resistencia y conservar la masa muscular. Especialistas en nutrición deportiva de universidades como Harvard y California destacan su utilidad tanto en atletas de alto rendimiento como en personas activas que buscan mejorar su desempeño físico.

Consumir omega-3 antes de entrenar ofrece beneficios comprobados, como menor dolor muscular, recuperación más rápida, mayor resistencia, protección articular y mejor claridad mental. Así lo señalan expertos citados por la revista GQ, quienes recomiendan su uso tanto para deportistas como para quienes entrenan de forma regular.

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Los ácidos grasos omega-3, esenciales para el organismo, se dividen en tres tipos: EPA, DHA y ALA. Kirsty Thomas, nutricionista formada en la Universidad de Oxford, explicó a GQ que el DHA, presente en pescados y algas, mejora la memoria y protege frente al estrés oxidativo durante ejercicios intensos.

El EPA, también marino, tiene efectos antiinflamatorios y facilita la recuperación física, mientras que el ALA, de origen vegetal, apoya la salud cardiovascular y el control de la inflamación.

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Beneficios del omega-3 en el ejercicio

El impacto de los suplementos de omega-3 sobre la recuperación tras el esfuerzo y el rendimiento atlético está avalado por investigaciones científicas y especialistas como el fisioterapeuta Michael Betts, de la Universidad de Manchester.

Betts indicó a GQ que estos ácidos grasos “muestran resultados notables al reducir el dolor muscular de aparición tardía”. Asimismo, detalló que una ingesta adecuada disminuye la intensidad y duración del dolor tras entrenar, favorece la regeneración de tejidos musculares y previene molestias asociadas a la inflamación excesiva.

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Según Thomas, los omega-3 fortalecen la función mitocondrial, permitiendo combatir la fatiga durante ejercicios cardiovasculares o rutinas de alta demanda. Betts agregó que también mejoran la variabilidad de la frecuencia cardíaca y optimizan el uso de grasas como fuente de energía en entrenamientos prolongados, lo que prolonga la resistencia física.

Mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca es uno de los beneficios clave de los omega-3 durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los omega-3 activan rutas metabólicas para potenciar la síntesis proteica, mejorar la respuesta muscular a los aminoácidos y ayudan a preservar la masa muscular en períodos de déficit calórico o inmovilización, acción clave tanto en procesos de definición física como en la rehabilitación por lesiones.

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En cuanto a la concentración, Thomas destacó que el DHA favorece la agilidad mental y el tiempo de reacción. Betts señaló que los suplementos incluso pueden disminuir la percepción del esfuerzo durante el entrenamiento.

Los ácidos grasos omega-3 no solo benefician al corazón: también juegan un papel clave en la salud articular. Según explicó Thomas, su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir la rigidez y mejorar la movilidad, favoreciendo un mayor rango de movimiento.

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Este beneficio resulta especialmente valioso tanto para atletas que buscan optimizar su rendimiento como para adultos mayores que necesitan preservar la flexibilidad y prevenir molestias en las articulaciones.

Cómo incorporar el omega-3 a la dieta antes de entrenar

Integrar omega-3 en la alimentación requiere priorizar la calidad y cantidad de las fuentes. Los pescados como la caballa, sardinas, anchoas y salmón son ricos en EPA y DHA con alta biodisponibilidad. En contraste, fuentes vegetales como nueces, semillas de chía, linaza y algas aportan ALA, que el cuerpo convierte en EPA y DHA en menor proporción.

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Anouska Shenn, fundadora de The Office Yoga Company y especialista formada en la Universidad de Londres, declaró a GQ que “las fuentes animales proporcionan EPA y DHA directamente, lo que las hace más biodisponibles”. Por ello, se necesita una mayor cantidad de omega-3 vegetal para obtener efectos equivalentes.

El consumo de omega-3 antes de entrenar favorece la recuperación muscular y mejora el rendimiento físico en deportistas y personas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la ingesta de omega-3 puede lograrse con ajustes simples: reemplazar crema de maní por crema de nueces, añadir aceite de cáñamo a ensaladas, espolvorear semillas de linaza en yogur o avena.

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Thomas recomendó a GQ que los adultos consuman entre 250 y 500 miligramos diarios de EPA y DHA. Para deportistas, las dosis pueden aumentar bajo supervisión profesional. Shenn advirtió que alcanzar la recomendación diaria solo con alimentos es difícil si el consumo de pescado graso es bajo.

Por ello, el uso de suplementos puede ser necesario. Thomas aconsejó elegir productos de aceite de pescado o algas reconocidos, con certificaciones de pureza y vitamina E añadida. La dosis sugerida en suplementos oscila entre uno y tres gramos diarios de EPA y DHA combinados.

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Recomendaciones especiales para deportistas y longevidad

Con el paso de los años, el omega-3 adquiere mayor relevancia para conservar la masa muscular y retardar el deterioro funcional asociado a la edad. Betts subrayó a GQ que estos ácidos grasos benefician especialmente el desarrollo de fibras musculares de tipo II, esenciales para la potencia y la fuerza, efecto que se acentúa en adultos mayores.

Thomas y Betts coincidieron en que los beneficios cognitivos y la rapidez de reacción pueden mantenerse gracias al consumo regular de omega-3.

La combinación de omega-3 con creatina o BCAA potencia los beneficios sobre el desempeño físico y la salud articular en rutinas exigentes o durante la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por GQ y avalados por instituciones como la Clínica Mayo enfatizan que los efectos del omega-3 se potencian cuando se combinan con otros suplementos, como la creatina o los BCAA, durante fases de alta exigencia física o recuperación. Ante cualquier duda sobre la dosis o el tipo de suplemento más adecuado, los especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud.

Incorporar omega-3 como parte de la rutina diaria puede contribuir a un mejor rendimiento físico y mayor vitalidad a lo largo de la vida, lo que lo consolida como un elemento fundamental en la nutrición deportiva contemporánea.