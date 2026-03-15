5 claves para aliviar el dolor y reducir el riesgo de lesiones, según especialistas

Los movimientos que recomiendan los médicos para un cuerpo sin dolor. Crédito: Freepik

El dolor muscular y articular afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción de edad o nivel de actividad. Practicar rutinas de ejercicios específicas ayuda a aliviar molestias y previene lesiones a largo plazo. Especialistas en medicina deportiva recomiendan movimientos adaptados a las zonas más problemáticas del cuerpo, como la espalda, el cuello, las caderas, las rodillas y la columna.

Según un artículo publicado recientemente por The New York Times, el médico Jordan Metzl, especialista en medicina deportiva en Nueva York, Estados Unidos, afirma que el ejercicio representa una de las mejores estrategias para tratar y prevenir el dolor. El especialista observa que incluso personas con artrosis avanzada mantienen una buena calidad de vida gracias a la disciplina con rutinas de fuerza y movilidad. Los estudios científicos respaldan la importancia de mantenerse activo para evitar que el dolor ocasional derive en lesiones crónicas.

El informe destaca que el dolor y la tolerancia varían en cada persona. Los profesionales aconsejan consultar a un médico ante molestias persistentes o dolor que afecta la mecánica corporal. Advierte que suspender toda actividad física suele empeorar los problemas, ya que la inactividad debilita los músculos y complica la recuperación.

1. Ejercicios para aliviar la espalda y combatir el dolor lumbar

Una mujer realiza un ejercicio en una colchoneta de yoga, parte de una rutina recomendada para aliviar el dolor y mejorar el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto detalla que la zona lumbar figura como uno de los focos más comunes de dolor crónico. Ejercicios como el yoga contribuyen a relajar y fortalecer los músculos que sostienen la columna. Especialistas sugieren rutinas suaves de aproximadamente 10 minutos para aliviar molestias y crear el hábito del movimiento. Realizar estas posturas una vez por semana o cuando se detecta rigidez favorece la prevención de lesiones mayores.

El yoga, además de trabajar la flexibilidad, refuerza la musculatura profunda y ayuda a reducir los episodios de dolor recurrente. Las posturas seleccionadas deben adaptarse a las necesidades y capacidades individuales, priorizando la seguridad y el control.

2. Movimientos para cuello, hombros y prevención del “cuello tecnológico”

Según el informe, el avance de la tecnología y el teletrabajo aumentaron los casos de molestias en el cuello y los hombros. Permanecer sentado frente a una pantalla durante horas genera rigidez y dolor, descrito por expertos como “cuello tecnológico”. Incorporar movimientos articulares y ejercicios de fortalecimiento para espalda y hombros ayuda a contrarrestar la tensión acumulada.

Se recomienda dedicar entre 10 y 15 minutos semanales a esta rutina. La frecuencia puede ajustarse en función de la intensidad de los síntomas o las demandas laborales. Los ejercicios seleccionados incluyen movimientos suaves del cuello y fortalecimiento de la musculatura escapular, claves para mantener una postura adecuada.

3. Fortalecimiento de rodillas y prevención de lesiones articulares

Movete sin dolor: la rutina que protege tu espalda, cuello y rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rodillas absorben una carga significativa durante cualquier actividad cotidiana. El fortalecimiento de los cuádriceps y la cadera posterior resulta fundamental para estabilizar la articulación y prevenir lesiones. Especialistas sugieren rutinas de 20 minutos semanales enfocadas en estos grupos musculares.

La constancia en el trabajo de fuerza reduce el riesgo de lesiones y mejora la movilidad general. El entrenamiento programado incluye sentadillas, zancadas y ejercicios de propiocepción, indicados para mantener la salud articular y reducir las molestias frecuentes.

4. Ejercicios para desbloquear caderas y mejorar la movilidad

Las caderas desempeñan un papel central en la movilidad y la postura. Las dolencias en la espalda y las piernas suelen originarse en la falta de flexibilidad y fuerza en esta zona. Ejercicios que trabajan glúteos, isquiotibiales, flexores y aductores mejoran la capacidad de movimiento y previenen lesiones asociadas al sedentarismo.

Una rutina de 15 minutos semanales, especialmente tras largos periodos sentados, contribuye a mantener la salud de las caderas. Los movimientos seleccionados deben ejecutarse de forma controlada, adaptados al nivel de cada persona.

5. Movilidad de la columna y prevención de lesiones por torsión

(Men´s Health UK)

También la columna vertebral requiere movilidad y fuerza para soportar las demandas de la vida diaria y el deporte. Movimientos de torsión controlados son recomendados para personas que practican tenis, golf, remo y actividades que exigen rotaciones rápidas. Rutinas de entre 20 y 30 minutos, repetidas de tres a cuatro veces por semana durante varias semanas, mejoran la movilidad y reducen el riesgo de lesiones.

El entrenamiento regular de la columna fortalece los músculos estabilizadores y protege contra los movimientos bruscos. La disciplina en la práctica y la progresión gradual optimizan los resultados y minimizan el riesgo de recaídas.

La evidencia científica y la experiencia clínica coinciden en que la actividad física moderada y adaptada constituye una herramienta eficaz para aliviar el dolor, proteger las articulaciones y mantener la calidad de vida en todas las etapas. Consultar al médico y personalizar la rutina permite lograr mejores resultados y prevenir complicaciones futuras.