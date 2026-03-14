Salud

La agresividad en la adolescencia podría acelerar el envejecimiento biológico, según investigadores

Un seguimiento de 17 años realizado por especialistas reveló que los jóvenes con conductas conflictivas persistentes tienden a presentar peor salud física y mayor índice de masa corporal al llegar a la adultez

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Un estudio de la American
Un estudio de la American Psychological Association asocia conductas agresivas en la adolescencia con envejecimiento biológico acelerado en adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la agresión en la adolescencia y el envejecimiento biológico acelerado ha comenzado a captar la atención de la ciencia médica por sus posibles repercusiones a largo plazo en la salud física. Un reciente estudio de la American Psychological Association reveló que los jóvenes que atraviesan la adolescencia con conductas agresivas no solo enfrentan consecuencias sociales inmediatas, sino que también podrían experimentar un envejecimiento celular más rápido y un mayor índice de masa corporal al llegar a la adultez. Este vínculo, que trasciende diferencias de género y nivel socioeconómico, plantea nuevas preguntas sobre el impacto duradero de la salud emocional y relacional en el organismo.

Un equipo dirigido por Joseph Allen, investigador de la Universidad de Virginia, realizó un seguimiento durante 17 años a 121 estudiantes —46 varones y 75 mujeres— provenientes de comunidades urbanas y suburbanas del sureste de Estados Unidos. Los participantes fueron evaluados desde los 13 hasta los 30 años mediante autoinformes sobre agresividad durante la adolescencia, así como observaciones de padres y compañeros respecto a conflictos y dinámicas en sus relaciones interpersonales.

El estudio determinó que quienes manifestaron conductas agresivas en la adolescencia presentaron, a los 30 años, un envejecimiento biológico más acelerado y un mayor índice de masa corporal. Estos hallazgos, detallados por la American Psychological Association, se asociaron con un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardiacas. La consistencia de estos resultados se observó tanto en hombres como en mujeres y en todos los niveles socioeconómicos analizados.

Metodología y alcance del estudio

Para estimar la edad biológica de los participantes al cumplir 30 años, los investigadores analizaron 12 biomarcadores sanguíneos —incluidos proteína C reactiva, glucosa y recuentos celulares— a través de los métodos validados internacionalmente de Klemera-Doubal y PhenoAge.

Los biomarcadores sanguíneos analizados con
Los biomarcadores sanguíneos analizados con métodos validados internacionalmente confirman el envejecimiento prematuro en quienes mantuvieron patrones de agresividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos modelos integran información sobre presión arterial, inflamación, colesterol y función inmunológica, proporcionando una predicción más precisa de la salud y la mortalidad que la edad cronológica tradicional. El equipo de Allen, en coordinación con la American Psychological Association, identificó patrones claros de envejecimiento acelerado en quienes presentaron mayor agresividad en la adolescencia.

Los resultados evidenciaron que la agresividad temprana se asocia con un mayor índice de masa corporal y envejecimiento acelerado a los 30 años. Sin embargo, el riesgo aumentó notablemente solo cuando la agresividad persistió en el tiempo y derivó en problemas relacionales crónicos

. Allen puntualizó que los jóvenes que experimentaron conflictos frecuentes con padres y amigos mostraron una mayor propensión al envejecimiento biológico adelantado. Además, los varones y quienes crecieron en familias de bajos ingresos enfrentaron más conflictos interpersonales, lo que intensificó los efectos negativos en la salud.

La investigación de la Universidad
La investigación de la Universidad de Virginia revela que la agresividad adolescente se vincula a mayor índice de masa corporal y riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae).

El investigador principal aclaró que “el estudio no prueba que la agresividad adolescente cause directamente un envejecimiento más rápido” y advirtió que otros factores no medidos podrían incidir en los resultados. En realidad, la persistencia de problemas en las relaciones personales se estableció como el elemento determinante, más allá de la agresividad inicial.

Implicaciones para la salud y la prevención

De acuerdo con la American Psychological Association, estos hallazgos resaltan la importancia de atender las relaciones interpersonales desde la adolescencia. El equipo de investigación recomendó que familias, educadores y profesionales de la salud promuevan estrategias de intervención temprana para fortalecer los vínculos saludables, con el objetivo de reducir riesgos emocionales y físicos a futuro.

Abordar los conflictos y consolidar relaciones saludables en etapas tempranas puede incidir de manera significativa en la salud integral de los jóvenes. La American Psychological Association advirtió que descuidar el bienestar relacional en la adolescencia afecta no solo la salud emocional, sino también el desarrollo físico y la probabilidad de padecer enfermedades graves en la adultez.

La American Psychological Association advierte
La American Psychological Association advierte que el entorno familiar y el acceso a redes de apoyo pueden modificar el impacto de la agresividad en la salud futura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que los adolescentes gestionan los conflictos durante esta etapa influye de manera duradera en su organismo, lo que evidencia que los patrones relacionales juveniles pueden dejar un impacto persistente en la salud futura.

El análisis de los datos también sugiere que el entorno social en el que se desarrollan los adolescentes puede desempeñar un papel relevante en la aparición y persistencia de comportamientos agresivos. Factores como la estabilidad familiar, el acceso a redes de apoyo y la presencia de modelos positivos influyen en la capacidad de los jóvenes para gestionar conflictos y construir relaciones saludables, lo que podría modificar la trayectoria de salud a largo plazo.

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