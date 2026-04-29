Salud

Las gorras no provocan calvicie: qué accesorios sí pueden dañar el cabello de forma permanente, según la ciencia

Lo identificó un estudio con 92 pares de gemelos idénticos, según la Cleveland Clinic. Cómo la genética, los desequilibrios hormonales y el envejecimiento son los principales responsables de la alopecia

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Caída de cabello, alopecia, salud capilar, factores hormonales, pérdida progresiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios con gemelos idénticos revelan que quienes usan gorra diariamente presentan menos pérdida de cabello en las sienes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de que el uso frecuente de gorras o sombreros podría causar la caída del cabello persiste en el imaginario colectivo. Sin embargo, la literatura médica reciente y los estudios revisados por pares indican que la relación entre el uso de estos accesorios y la calvicie no es directa. Según el dermatólogo John Anthony, de la Cleveland Clinic, la evidencia disponible señala que los sombreros no están asociados con un aumento en la pérdida capilar, salvo en casos muy específicos relacionados con accesorios extremadamente ajustados.

Un estudio realizado en gemelos idénticos, citado por la Cleveland Clinic, analizó a 92 pares de hombres y encontró que aquellos que usaban gorra diariamente presentaban menos pérdida de cabello en las sienes que sus hermanos que no la usaban. En el caso de mujeres, otro estudio con 98 pares de gemelas señaló que la ausencia de uso de sombrero se vinculó a una mayor caída capilar. Estos hallazgos sugieren que, lejos de ser causa directa de calvicie, el uso regular de sombreros podría incluso asociarse a cierta protección frente a factores ambientales.

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La evidencia científica hasta la fecha indica que usar gorras o sombreros de forma habitual no causa calvicie. Los principales factores responsables de la caída del cabello siguen siendo la genética, el envejecimiento, desequilibrios hormonales, ciertas enfermedades y deficiencias nutricionales. Solo en casos de uso excesivo de accesorios muy ajustados —que generan tensión o irritación crónica— puede producirse una afección llamada alopecia por tracción, que es reversible si se detecta a tiempo y se eliminan los factores de tracción.

¿Qué ocurre con los accesorios ajustados y la tracción alopecia?

El consenso entre especialistas es que los sombreros o gorros demasiado ajustados, al igual que algunos estilos de peinado que ejercen tensión sobre el folículo, pueden ocasionar alopecia por tracción. Esta condición, más frecuente en personas que utilizan turbantes, hijabs, gorros de trabajo o sujetadores con clips de forma muy tirante, se produce por el estrés mecánico repetido sobre el pelo.

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Primer plano de una joven con gorra beige y auriculares blancos con cable, escuchando música. Su rostro está en perfil, con cabello oscuro y chaqueta verde.
La genética, el envejecimiento, desequilibrios hormonales y deficiencias nutricionales son las principales causas de la calvicie, no el uso de gorras o sombreros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio publicado en International Journal of Women’s Dermatology (2023), el 34% de las mujeres que usaban hijab entre 7 y 9 horas diarias presentaron algún grado de caída capilar, en comparación con solo un 3% entre quienes lo usaban menos de tres horas. No obstante, el factor determinante es la tensión y no el accesorio en sí.

Entidades como la Cleveland Clinic y Medical News Today subrayan que la clave está en evitar gorros excesivamente apretados, alternar su uso y priorizar materiales transpirables. Además, recomiendan lavar regularmente los accesorios y el cabello para evitar irritaciones derivadas de la humedad y la sudoración. La alopecia por tracción suele ser reversible si se adoptan estas precauciones y se detecta en etapas tempranas.

¿Cuáles son los verdaderos factores que causan la caída del cabello?

La caída del cabello, en la mayoría de los casos, responde a causas genéticas (alopecia androgenética), alteraciones hormonales, estrés, enfermedades autoinmunes, tratamientos médicos o deficiencias nutricionales. El envejecimiento natural también juega un papel fundamental. Estudios recientes —como el publicado en Journal of Dermatology & Dermatologic Surgery— y revisiones de entidades como la Cleveland Clinic y GoodRx coinciden en que no existe evidencia sólida que relacione el uso de gorras con la calvicie común.

Por el contrario, el uso de peinados tensos, el abuso de productos químicos, el tabaquismo y enfermedades sistémicas pueden acelerar el proceso de caída. Mantener una dieta equilibrada, evitar el estrés prolongado y consultar con un dermatólogo ante los primeros signos de pérdida capilar son las recomendaciones principales para preservar la salud del cabello.

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