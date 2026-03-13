El método de Harvard para mejorar la memoria y reducir los olvidos cotidianos

Especialistas de Harvard Health Publishing recomiendan técnicas científicas para fortalecer la memoria y reducir los olvidos asociados a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por olvidos relacionados con la edad es común en adultos, pero especialistas de Harvard Health Publishing afirman que existen formas sencillas y validadas científicamente para fortalecer la memoria. Neurólogos de la institución recomiendan técnicas prácticas orientadas al bienestar cognitivo y a la reducción de lapsos cotidianos.

Según la publicación médica de la Universidad de Harvard, las principales estrategias para mejorar la memoria incluyen la repetición verbal, la visualización, la agrupación de información en bloques pequeños, la escritura manual, el uso de recordatorios organizados y la aplicación de pistas visuales o verbales.

Harvard Health Publishing sostiene que adoptar un estilo de vida saludable —cuidando el sueño, la dieta, la hidratación, la actividad física y la estimulación mental— resulta fundamental para preservar la memoria y reducir los olvidos asociados al envejecimiento.

El equipo de Harvard Health Publishing explica que los lapsos leves de memoria suelen ser normales con el paso de los años. Olvidar el motivo por el cual se ingresó a una habitación o perder el hilo de una conversación es frecuente, y la mayoría de estos episodios se relacionan con la saturación de información y los cambios cerebrales vinculados a la edad.

Consultar a un especialista es importante si los lapsos de memoria son frecuentes o interfieren en la vida cotidiana, ya que pueden tener causas tratables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Andrew Budson, jefe de neurología cognitiva y del comportamiento en el Hospital de Brigham and Women’s, señala que es necesario diferenciar entre olvidos benignos y señales de alerta. Despistes ocasionales, como no recordar un nombre de inmediato, suelen ser habituales y no constituyen un problema grave. Solo si los lapsos se repiten de manera persistente o afectan de forma significativa la vida diaria, se recomienda consultar a un médico.

Técnicas recomendadas para reforzar la memoria

Una de las principales técnicas es la repetición verbal. Budson afirma: “Garantiza que el cerebro procese la información lo suficiente como para poder repetirla”, según Harvard Health Publishing. Repetir en voz alta nombres, datos o tareas es útil para incorporar información nueva o memorizar listas.

La visualización implica asociar datos nuevos con imágenes familiares. Por ejemplo, imaginar a una persona llamada Rosa sosteniendo un ramo de rosas puede ayudar a recordar su nombre. Este método vincula información reciente con referencias conocidas, facilitando la retención por el esfuerzo mental involucrado.

Agrupar información consiste en dividir listas extensas —como números telefónicos o artículos de compra— en bloques pequeños, facilitando el recuerdo y organizando los elementos en categorías. Esta técnica disminuye la carga sobre la memoria y ayuda a clasificar los datos con mayor facilidad.

Escribir a mano, en lugar de tipear, mejora el procesamiento mental y la organización de ideas, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escribir a mano permite procesar mejor la información. “Tomar apuntes por escrito te obliga a procesar y comprender la información, organizar los puntos importantes y plasmarlos concisamente en papel. Cada uno de estos pasos te ayuda a recordar mejor la información”, destaca Budson. Escribir estimula el procesamiento mental, mientras que tipear puede generar una copia mecánica sin comprensión profunda.

Organizar recordatorios de citas y tareas en calendarios, agendas o dispositivos móviles facilita la gestión de obligaciones cotidianas y alivia la memoria. Revisar varias veces al día las listas anotadas refuerza la información.

El uso de pistas, como describir en voz alta un dato olvidado o ubicar objetos visibles para recordar acciones, también ofrece apoyo a la memoria. Por ejemplo, dejar una factura junto al ordenador puede ser suficiente para no olvidar un pago pendiente.

Hábitos de vida que protegen la memoria

Más allá de las estrategias puntuales, la adopción de un estilo de vida saludable es clave para preservar la memoria a largo plazo. Harvard Health Publishing recomienda dormir al menos siete horas cada noche, mantener una alimentación rica en vegetales, frutas y cereales, evitar el consumo de alcohol y cannabis, y asegurar una hidratación adecuada.

La actividad física también es relevante. Los expertos sugieren realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana —como caminar a paso rápido— para favorecer la salud cerebral. Participar en actividades sociales y practicar ejercicios mentales, como aprender algo nuevo a diario, estimula el cerebro y potencia la memoria en la madurez.

La actividad física y los ejercicios mentales, como aprender algo nuevo, estimulan la salud cerebral y previenen el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de los olvidos asociados a la edad son inofensivos, algunos casos requieren evaluación médica. Si los lapsos de memoria se vuelven frecuentes o afectan la vida cotidiana, Harvard Health Publishing recomienda consultar a un especialista. Estos problemas pueden estar ligados a causas tratables, como deficiencia de vitaminas, efectos adversos de medicamentos, falta de descanso o estrés. Detectar los síntomas a tiempo permite obtener un diagnóstico adecuado y optimizar la función cognitiva con intervenciones precisas.

Mantener prácticas saludables y aplicar métodos sencillos contribuye a mejorar la memoria cotidiana. Un entorno favorable y la constancia en estos hábitos ofrecen soporte efectivo al funcionamiento mental a lo largo de los años.