La advertencia de María Clara Posada sobre las elecciones en Colombia: “No existen condiciones plenas”

Entrevista completa con María Clara Posada, senadora Colombiana por el partido Centro Democrático

A semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la senadora María Clara Posada advirtió en entrevista con Infobae que en Colombia “no existen condiciones plenas para una elección libre” y reclamó la intervención de la comunidad internacional como garante del proceso. “Hay municipios donde no se puede votar con garantías”, sostuvo, en referencia a un escenario que, según denunció, pone en riesgo la legitimidad democrática.

La dirigente del Centro Democrático afirmó que al menos 339 municipios presentan condiciones adversas por la presencia de grupos armados y la falta de control estatal. A esto sumó el deterioro de la seguridad política, tras el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay y las amenazas contra Paloma Valencia. “Si no hay garantías para un candidato, menos para el ciudadano”, advirtió.

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La senadora, María Clara Posada, subraya que las próximas elecciones y una eventual segunda vuelta serán decisivas para el rumbo institucional y el modelo de país que definirá Colombia.

Frente a este escenario, Posada impulsa una gira internacional para solicitar misiones de observación electoral. El objetivo, explicó, es replicar antecedentes recientes en la región, como el caso de Venezuela, donde las denuncias de fraude impulsadas por María Corina Machado lograron respaldo externo. “Necesitamos que el mundo ponga los ojos en Colombia”, afirmó.

En paralelo, la senadora introdujo un elemento clave en la discusión política regional: el costo social de las reformas económicas. Al referirse al proceso que atraviesa Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, sostuvo que “la gente no se está inventando ese dolor”, en alusión a las dificultades cotidianas pese a mejoras macroeconómicas. Sin embargo, defendió ese tipo de políticas al señalar que “la responsabilidad se traduce en estabilidad en el mediano y largo plazo”.

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La candidata presidencial del Partido Centro Democrático en Colombia, Paloma Valencia.

Para Posada, este factor también incide en la legitimidad política: “El peor error de un gobernante es desconocer el dolor de la ciudadanía”. En ese sentido, planteó que el desafío no es solo electoral, sino estructural. “No se trata de un candidato, sino del modelo de país”, concluyó, al insistir en que los comicios —con eventual segunda vuelta el 21 de junio— serán determinantes para el rumbo institucional de Colombia.

“No se trata de un candidato, sino del modelo de país”, concluyó, al insistir en que los comicios —con eventual segunda vuelta el 21 de junio— serán determinantes para el rumbo institucional de Colombia.

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A continuación la entrevista completa a la senadora colombiana María Clara Posada:

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¿Qué está pasando en Colombia actualmente que ha hecho necesaria esta visita?

Estamos en Argentina y en otros países del Cono Sur llevando una denuncia sobre las amenazas que sufre hoy Colombia en su libertad democrática. Por un lado, tenemos una sociedad profundamente polarizada por un discurso de fragmentación sembrado por el mismo gobierno. En segundo lugar, tenemos zonas geográficas importantes cooptadas por grupos delincuenciales; 339 municipios hoy no tienen condiciones para realizar elecciones libres. Al final, tenemos un gobierno que legitima esas fuerzas del crimen con un dislate llamado “Paz Total”, desatendiendo las alertas ciudadanas, levantando órdenes de captura y validando la actuación criminal en los territorios bajo la figura de gestores de paz.

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Entrevista a María Clara Posada

¿Cómo se plantan ustedes ante este escenario? ¿Cuál es la forma de defensa de la democracia en este espacio?

Estamos moviéndonos en todas las canchas. Nuestra candidata, Paloma Valencia, es una mujer aguerrida y está acompañada por el presidente Uribe, el más valiente defensor de la democracia colombiana, recorriendo los territorios. No obstante, Paloma ha recibido amenazas muy graves contra su vida, antecedidas por el asesinato de quien fuese otro de nuestros precandidatos, Miguel Uribe Turbay. Estamos en territorio sin importar las dificultades de seguridad, que son dramáticas. En paralelo, toda la fuerza de los partidos que apoyan a Paloma trata de tener presencia donde se puede, ante la desprotección del gobierno. También adelantamos gestiones ante organismos internacionales y la comunidad internacional para que pongan sus ojos en Colombia, nos acompañen como misiones de observación electoral y garanticemos que la democracia pueda actuar y el presidente surja de una elección libre.

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Hablaba usted de algo muy importante y es de la protección a la oposición como integrante político de la sociedad colombiana. ¿El Estado en este caso no está garantizando su resguardo e integridad?

No, no lo está garantizando. Como yo digo, “dato mata relato”: el candidato Miguel Uribe fue asesinado en plena plaza pública pese a que pidió varias veces que se robusteciera su esquema de seguridad. Ese llamado fue desatendido y tramitamos esa denuncia frente a la CIDH en Washington. En paralelo, Paloma Valencia ha recibido varias amenazas; primero una corona fúnebre y luego información de que ofrecían dos mil millones de pesos por asesinarla. Esto fue hace dos días. Luego el gobierno dice que no hay constancia de que la amenaza sea verídica. Cuando acaban de matar a un precandidato presidencial, no podemos desatender ninguna alerta, y el gobierno las está desatendiendo.

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Ahora, más allá del resguardo de la política de oposición, ¿qué significa este tipo de acciones para el ciudadano común? Usted hablaba de una validación de la violencia.

Es una validación de la violencia. La “Paz Total” fue un mecanismo creado para generar caos, porque el caos es la condición óptima para que el discurso del continuismo pueda crecer. La gente no tiene condiciones de protección; si no las tiene un candidato presidencial, imagínate la gente de a pie. No tienen condiciones para ejercer libremente su voluntad en las urnas. Los grupos delincuenciales se mueven a sus anchas con órdenes de captura levantadas. El señor que lideró los ataques que dejaron decenas de muertos y heridos civiles no tenía orden de captura al momento del crimen y sale a confesar el atropello sin que pase nada. Llegamos al absurdo donde el sistema de justicia en Colombia protege al delincuente y desprotege al ciudadano respetuoso de la ley.

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De cara a las próximas elecciones, ¿cómo ven el espacio de Colombia frente al mundo y, en especial, ante el nuevo liderazgo occidental de Donald Trump en los Estados Unidos?

Ese planteamiento legitima nuestra presencia ante la comunidad internacional. Bajo la visión de Donald Trump sobre una “gran América”, el punto neurálgico es Colombia, que conecta todo el continente. Para la estabilidad regional, Colombia será determinante, entendiendo las condiciones actuales de Venezuela. En el caso de que Colombia caiga en el flagelo del comunismo y la autocracia, se dificultará el desarrollo de la región. Hay vientos de estabilidad que se están reposicionando en el continente y tener a Colombia en condiciones de vulnerabilidad sería demoledor para el país y para la región en pleno.

¿Cómo se revierte el adoctrinamiento y se le explica a la población condicionada por la idea del regreso de la derecha en qué consiste la libertad y por qué debería dársele una oportunidad?

He insistido en cómo las voces liberales hemos ido perdiendo la batalla cultural por apatía, temor o aburrimiento a recibir ataques. Cada vez que uno defiende las ideas que hicieron de Occidente una civilización, recibe golpes diciendo que uno es fascista o ultraderechista. A la gente al final no le importa eso, sino que sus necesidades básicas sean resueltas. Hoy en Colombia, por un capricho ideológico, la salud está deteriorada y la gente muere haciendo filas. La seguridad no es de derecha o izquierda; es el derecho a vivir en paz y que el delincuente esté tras las rejas. La ideología de izquierda pretende que los países se apaguen porque les gusta el decrecimiento, lo que se traduce en pobreza. Incluso el actual presidente y su sucesor hablan sin decoro de desaparecer el Consejo de Estado porque no les gusta el control de pesos y contrapesos. Esas son las ideas de bienestar que debemos volver a defender.

Entrevista a María Clara Posada

El presidente Milei en Argentina ha sido un gran precursor de las ideas de la libertad. ¿Ha tenido algún acercamiento con él o con integrantes de su gobierno?

Estuvimos recientemente con Patricia Bullrich presentándole estas alertas e invitándola a que La Libertad Avanza mande miembros a la misión de observación electoral en Colombia. Tuvimos muy buen recibo; ella comparte nuestras preocupaciones y la prioridad de Colombia como eje de desarrollo para la región. Tuvimos reuniones con gente de distintos partidos que coinciden en el respeto a la libertad y la democracia, que es lo que nos debe unir en este momento coyuntural.

¿Qué le diría usted a los colombianos y a los argentinos que, a pesar de ver crecimiento macroeconómico e inflación regulada, todavía perciben dificultades y el aumento constante de servicios?

Es necesario entender que la gente no se está inventando ese dolor. Sienten el peso de tener que enderezar una medida populista por una responsable y sostenible. Entendemos que la gente lo pase mal en este viraje, pero garantizamos que esa responsabilidad se traducirá en estabilidad a mediano y largo plazo. Es un rato de incomodidad por una eternidad de gloria; todos debemos asumir una cuota de incomodidad mientras las cosas retornan al orden. El peor error de un gobernante es desconocer el sentimiento de dolor de la ciudadanía. Una vez validado, se puede generar un diálogo: ¿qué lo hace más libre, seguir dependiendo de un subsidio del gobierno o depender de sus capacidades individuales productivas que generan riqueza y autonomía? Ese paso es difícil, pero hay que darlo.

Entrevista a María Clara Posada

Con respecto a los liderazgos regionales, ¿a qué otros gobiernos o líderes de la región esperan acercarse o tender puentes?

El partido estuvo recientemente en Estados Unidos, ya que Colombia ha sido su socio histórico. Hay vínculos que se mantienen a pesar de las dificultades de estos años. Buscamos que vengan a respaldar la democracia colombiana como observadores, algo similar a lo que sucedió en Venezuela, donde María Corina Machado logró convocar a la sociedad y a la comunidad internacional. Yo estoy asumiendo la gestión en Suramérica: estuvimos en Argentina, ahora en Uruguay, e iremos a Chile y Paraguay para hablar con líderes democráticos.

¿Qué diferencia le aporta Paloma Valencia a la oposición y cómo podría lograr condensar o agrupar a todos los sectores?

Paloma es certezas. Ha sido probada en lo público con una trayectoria sin cuestionamientos, leal a los principios del Centro Democrático: seguridad, economía fraterna para que al trabajador y al empresario les vaya bien, inversión y un Estado austero frente al gobierno obeso actual. Ella propone el diálogo popular para entender las necesidades desde los territorios y no desde un escritorio. Paloma no llegará a improvisar, sino a tomar las decisiones que, por difíciles que sean, enderezarán el rumbo del país.

¿Cómo se complementa la visión de Paloma con la alianza con Juan Daniel Oviedo y qué rol jugará él en este escenario?

En estas elecciones no nos jugamos solo un candidato, sino qué modelo de país e institucionalidad queremos que permanezca. Por eso toca construir puentes donde quepamos todos. La invitación a Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata con ideas de centro, es un gesto de inclusión. No se puede llegar a gobernar solo para los amigos; hay que gobernar para 50 millones de colombianos y entender sus voces armando consensos desde la diferencia. Es la apuesta por un país donde la reconciliación sea posible y la democracia defina el destino de la ciudadanía.