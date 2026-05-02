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Barracas-Banfield, Lanús-Riestra, Unión Talleres y Platense-Estudiantes cerrarán la fase regular del Apertura: hora, TV y formaciones

Los duelos serán claves para definir posiciones de cara a los playoffs del certamen

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Un collage de ocho imágenes muestra a futbolistas de diferentes equipos en momentos de acción y celebración en la cancha
Múltiples futbolistas protagonizan este collage dinámico, reflejando la pasión y la acción de varios encuentros deportivos.

Este sábado comenzarán a definirse gran parte de los equipos clasificados a los playoffs del Torneo Apertura y sus respectivas posiciones de cara a los octavos de final. Además de los duelos entre Central Córdoba y Boca Juniors en Santiago del Estero y San Lorenzo ante Independiente, habrá otros cuatro encuentros cautivantes.

Desde las 14, Barracas Central recibirá a Banfield y minutos más tarde (14.30) saldrán a la cancha Lanús y Deportivo Riestra. A las 18.45 será el turno de Unión-Talleres, en Santa Fe, y a las 21.15 cerrarán la jornada en Vicente López Platense y Estudiantes de La Plata.

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BARRACAS CENTRAL VS BANFIELD

Izquierda: tres futbolistas con camisetas rojiblancas celebran. Derecha: dos futbolistas con camisetas verdes y blancas se abrazan en festejo
Barracas buscará sellar su clasificación a playoffs frente a Banfield

El estadio Claudio Chiqui Tapia será testigo de un duelo clave para Barracas Central, que podrá sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura ante Banfield. El partido comenzará a las 14, tendrá como árbitro a Darío Herrera y transmisión de TNT Sports.

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El Guapo viene de igualar ante Racing en la última fecha del Apertura y frente a Audax Italiano por Copa Sudamericana y depende de sí mismo para lograr la clasificación a playoffs en la Zona B. El equipo de Ruben Darío Insua deberá ganar para no depender de otros resultados. El dato positivo es que hace seis partidos que no pierde.

Por su parte, el Taladro ya no tiene chances de avanzar a la siguiente ronda, pero necesita sumar para engrosar el promedio y alejarse de la “zona caliente” donde se encuentran los equipos que podrían pelear al permanencia en la segunda parte del año. Los dirigidos por Pedro Troglio hace cuatro partidos que no ganan y vienen de dos empates consecutivos.

Probables formaciones:

Barracas Central: Juan Espíndola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Ruben Darío Insua.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Silvio Trucco

Hora: 14

TV: TNT Sports

LANÚS VS DEPORTIVO RIESTRA

Dos futbolistas en acción en un campo de juego. A la izquierda, Yoshan Valois con camiseta granate. A la derecha, un jugador con camiseta negra y barba
Lanús buscará un triunfo ante Riestra

Lanús recibirá al Deportivo Riestra en La Fortaleza por la fecha pendiente de la Zona A del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 14.30, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión de ESPN Premium.

El Granate, que viene de un triunfo en Copa Libertadores frente a la Liga de Quito, tiene la ventaja de saber que está clasificado a la próxima ronda del Apertura. No obstante, los dirigidos por Mauricio Pellegrino podrían trepar hasta el cuarto puesto de la zona y así asegurar la localía en el duelo de octavos de final. Para ello deberán vencer a Riestra para no depender de otros resultados.

En contrapartida, el Malevo ya no tiene chances de avanzar a octavos de final, pero viene envalentonado con su triunfo por Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque y su victoria frente a Independiente, que fue la primera en el certamen doméstico.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Mariano Bracamonte, Rodrigo Sayavedra, Pablo Monje, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Antony Alonso y Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Estadio: Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Adrián Franklin

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

UNIÓN VS TALLERES

Dos futbolistas, uno con camiseta a rayas rojas y blancas y cabello rubio, y otro con camiseta blanca y azul y cabello oscuro, miran hacia adelante
Unión tiene la chance de asegurar su clasificación a octavos de final frente a Talleres como local

En Santa Fe, Unión recibirá a Talleres desde las 18.45 en un duelo clave que tendrá como árbitro a Sebastián Zunino y con transmisión en vivo de la cadena ESPN Premium.

El Tatengue viene de lograr un importante empate en Liniers ante Vélez que le permitió depender de sí mismo para lograr la clasificación a octavos de final. A los dirigidos por Leonardo Madelón le bastará con un triunfo para asegurar su lugar entre los ocho equipos del grupo y en caso de empatar o perder deberá esperar al resultado de Defensa y Justicia con Gimnasia de Mendoza.

Por su parte, el conjunto que orienta Carlos Tevez ya tiene su boleto en los playoffs, pero resta determinar su posición final, que podría determinar su localía en el primer cruce. Ganando, la T se asegurará jugar en el Kempes al menos los octavos.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Saniago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Facundo Tello

Hora: 18.45

TV: ESPN Premium

PLATENSE VS ESTUDIANTES DE LA PLATA

Imagen dividida: un futbolista de blanco y marrón gesticula con los brazos, y al lado, Santiago Ascacibar de Estudiantes de La Plata celebra abrazado
Platense recibirá al puntero de la Zona A del Torneo Apertura

Platense recibirá a Estudiantes de La Plata en un duelo de equipos coperos a partir de las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro será Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Calamar ya no tiene chances de clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura, pero está bien posicionado en la Copa Libertadores, en la cual encabeza su grupo y viene de vencer a Santa Fe de Bogotá como local. Los dirigidos por Walter Zunino intentarán seguir de racha en su estadio.

Por su parte, el Pincha también está enfocado en el torneo internacional luego del empate con Flamengo, pero tiene la oportunidad de cerrar la fase como puntero de la Zona A del Apertura y tener la ventaja de localía en los playoffs. Una victoria en Vicente López lo dejará como el mejor de la primera rueda.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Facundo Farías, Edwin Cetré; Adolfo Gaich o Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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