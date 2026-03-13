Salud

Alergias en adultos: por qué pueden aparecer de forma repentina y cuáles son los síntomas que no se deben ignorar

Especialistas de la Cleveland Clinic advierten que cambios hormonales, ambientales o de estilo de vida pueden activar reacciones, incluso sin antecedentes previos

Las alergias en adultos pueden surgir sin antecedentes previos debido a cambios en el entorno o hábitos de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollar alergias en la adultez puede sorprender a quienes nunca tuvieron síntomas en la infancia o juventud. Sin embargo, especialistas de la Cleveland Clinic advierten que factores como mudanzas, cambios hormonales, antecedentes de asma o eccema y el estrés pueden activar el sistema inmunológico, incluso en personas sin historial alérgico.

El entorno y las circunstancias personales influyen en la aparición de reacciones alérgicas en cualquier etapa de la vida. Identificar las causas y síntomas es clave para un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Las alergias no son exclusivas de la niñez. Los expertos del centro médico señalan que la exposición a nuevos alérgenos o cambios en el entorno aumentan el riesgo de desarrollar alergias, especialmente a partir de los 30 años. Un diagnóstico temprano permite diferenciar estas reacciones de otras afecciones y recibir la atención necesaria.

El papel del entorno y los cambios vitales

Los especialistas de la Cleveland Clinic explican que, si bien la mayoría de las alergias comienza en la niñez, no es inusual que adultos experimenten síntomas nuevos a lo largo de su vida. El doctor Dylan Timberlake advierte: “Cada vez que te expones a un alérgeno, podrías, en teoría, desarrollar una reacción inmunitaria”. Cambios hormonales asociados a la pubertad, el embarazo o la menopausia también influyen en la susceptibilidad del organismo frente a diferentes agentes externos.

Especialistas de la Cleveland Clinic destacan que mudanzas, cambios hormonales y estrés desencadenan reacciones alérgicas en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mudarse a una región con alérgenos distintos, como pólenes o animales específicos, puede desencadenar alergias en adultos. La doctora Lily Pien indica que muchas personas comienzan a notar síntomas tras cambiar de entorno geográfico, y que el estrés crónico debilita las defensas del organismo, facilitando la aparición de manifestaciones alérgicas. El riesgo es mayor en quienes han presentado asma o eccema en algún momento de su vida.

Tipos de alergias que pueden aparecer en adultos

Entre las reacciones alérgicas que se detectan por primera vez en la adultez, las alergias alimentarias son especialmente relevantes. Estudios citados por la Cleveland Clinic estiman que cerca del 10 % de los adultos en Estados Unidos padece alguna alergia alimentaria, y la mitad de estos casos se diagnostica ya en la vida adulta. Los alimentos más habituales que provocan reacciones incluyen maní, frutos secos y mariscos.

En esta etapa también pueden presentarse la rinitis alérgica o alergias estacionales, cuyos síntomas aparecen tras el contacto con polen, hierba o esporas presentes en el aire, de acuerdo con Timberlake. Además, los ácaros del polvo y el moho son causas frecuentes de molestias respiratorias o cutáneas.

La presencia de ácaros del polvo y moho en el hogar suele provocar molestias respiratorias y cutáneas en adultos con alergias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias relacionadas con mascotas son frecuentes en adultos: personas que han convivido durante años con perros o gatos pueden desarrollar síntomas inesperados si aumenta la exposición o si su inmunidad cambia. La exposición repetida a insectos como la avispa amarilla también puede provocar respuestas alérgicas más intensas con el tiempo.

Algunos medicamentos, en particular los antibióticos y analgésicos, figuran entre las causas más frecuentes de alergias adquiridas durante la adultez.

Síntomas y señales de alerta a considerar

Las reacciones alérgicas pueden aparecer de forma inmediata o desarrollarse gradualmente, dependiendo del tipo de alérgeno y de la exposición. Los síntomas más comunes incluyen congestión nasal, estornudos, picor o lagrimeo en los ojos y urticaria.

Los síntomas principales de una reacción alérgica incluyen congestión nasal, estornudos, picor y lagrimeo ocular, así como erupciones cutáneas tipo urticaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras señales que deben ser vigiladas son la hinchazón de labios, cara o garganta, dolor abdominal, trastornos digestivos y, en situaciones graves, dificultad para respirar, lo que requiere atención médica urgente. Los expertos de la Cleveland Clinic insisten en prestar especial atención a estas manifestaciones, ya que pueden confundirse con otras enfermedades que imitan síntomas alérgicos.

Diagnóstico y tratamiento de las alergias adultas

La confirmación de una alergia solo es posible mediante pruebas específicas realizadas por profesionales de la salud. Se recomienda realizar estos exámenes si los síntomas persisten tras el uso de antihistamínicos, si existen patrones recurrentes de reacción o en presencia de signos graves como hinchazón y dificultad respiratoria.

La doctora Pien aclara que “las alergias nuevas pueden tardar de tres a cinco años en desarrollarse”, por lo que es fundamental actualizar el diagnóstico ante la presencia de síntomas persistentes. Las pruebas ayudan a diferenciar verdaderas alergias de otras condiciones, como la sensibilidad nasal crónica.

Las pruebas diagnósticas son clave para distinguir alergias de otras afecciones y orientar el tratamiento adecuado en adultos

El abordaje terapéutico incluye evitar los alérgenos detectados, recurrir a antihistamínicos, aerosoles nasales, descongestionantes o medicamentos recetados y, en algunos casos, la inmunoterapia para reducir la respuesta inmunológica a largo plazo. Los especialistas de la Cleveland Clinic recomiendan el seguimiento médico regular como herramienta clave para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Aunque la mayoría de las alergias que se manifiestan en la adultez tienden a persistir en el tiempo, identificar su origen y diseñar un plan de tratamiento individualizado permite mantener los síntomas bajo control y conservar una vida activa.

