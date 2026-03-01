España

¿Cómo diferenciar los síntomas de la alergia de los de una gripe o de covid?

Las intensas lluvias de las últimas semanas y el descenso de las temperaturas paralizan “la polinización”, pero pueden disparar los niveles de polen

Guardar
¿Cómo diferenciar si tengo covid,
¿Cómo diferenciar si tengo covid, gripe o alergia? (Canva)

En los últimos días de febrero ya se han podido detectar los primeros síntomas de alergias propios de la primavera. Pese a que la siguiente estación no arranca hasta el próximo 19 de marzo, desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) se ha advertido que las intensas lluvias y el descenso de las temperaturas paralizan “la polinización, pero cuando el clima se estabilice, los niveles de polen podrían dispararse rápidamente”, ha informado el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Seaic, el doctor Juan José Zapata.

Los síntomas anticipados ya los han podido detectar algunos ciudadanos, ya que este ‘efecto lavado’ podría dejar “una primavera con una concentración de polen mucho más alta de lo habitual, lo que supondrá un desafío aún mayor para los pacientes alérgicos al polen”, alerta. Si sumamos esta cuestión al último repunte de gripe, covid o resfriado del invierno, podríamos no distinguir las señales de unos u otros.

Así, entre la fiebre, congestión nasal y tos, muchos se preguntan si se trata de gripe, covid, resfriado o una reacción alérgica. Ante esta cuestión, la información difundida por la Mayo Clinic ayuda a distinguir las sutiles diferencias entre unos y otros. Los expertos de la clínica aseguran que la identificación es fundamental para determinar el tratamiento y reducir la transmisión, especialmente en momentos de alta circulación viral.

¿Cómo diferenciar si tengo covid,
¿Cómo diferenciar si tengo covid, gripe o alergia? (Canva)

¿Cómo distingo la alergia del covid-19?

La covid-19, provocada por el virus SARS-CoV-2, se transmite principalmente mediante gotitas respiratorias que se desprenden al toser, hablar o estornudar. Aun así, y a pesar de tener una menor incidencia, también habría riesgo en el contacto con superficies contaminadas. Las alergias estacionales, a diferencia del covid-19 o la gripe, no provienen de un virus, sino que se desencadenan cuando el sistema inmunitario reacciona ante alérgenos ambientales, como el polen.

Entre los síntomas más comunes, los expertos de la Mayo Clinic señalan picazón en los ojos, nariz o garganta, estornudos, congestión y goteo nasal. Estos suelen prolongarse varias semanas, pero rara vez producen fiebre, dolores musculares intensos o fatiga severa en el paciente. Igualmente, otra diferencia con el coronavirus es que la alergia no provoca dificultad para respirar, a menos que la persona que lo padezca también tenga asma. Las alergias se controlan con antihistamínicos, corticoides nasales y evitando los alérgenos cuando sea posible

La epidemia de la gripe se adelanta en España

¿Qué diferencias hay entre el covid-19 y la gripe?

En cuanto a la gripe, tanto este virus como el SARS-CoV-2 provocan infecciones respiratorias que pueden ser leves o graves. Sendas enfermedades suelen generar fiebre, dolor de cabeza, tos, dolores musculares, cansancio, dolor de garganta y congestión nasal. No obstante, la clave que las diferencia radica en la pérdida del olfato o del gusto que sufren algunos contagiados por el covid-19.

Asimismo, como los coágulos sanguíneos o el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, se relacionan principalmente con covid-19. También hay que tener en cuenta que el periodo de incubación de la gripe suele ser más corto, de uno a cuatro días. La distinción entre ellos, aunque más difícil que la anterior, es fundamental, ya que no tienen el mismo tratamiento: existen antivirales aprobados tanto para covid-19 como para gripe, aunque los medicamentos y estrategias de prevención, incluidas las vacunas, varían en función del virus.

¿Cómo diferenciar si tengo covid,
¿Cómo diferenciar si tengo covid, gripe o alergia? (Canva)

¿Es covid-19 o un resfriado común?

Tanto la covid-19 la gripe y el resfriado se transmiten de forma similar y presentan síntomas que pueden confundirse. Sin embargo, la diferencia más clara entre la covid-19 y el resfriado común radica en la intensidad y variedad de los síntomas. Mientras que la covid-19 genera con normalidad fiebre, tos seca, dolores musculares, fatiga y pérdida del olfato o gusto, el resfriado suele limitarse a dolor de garganta, congestión o goteo nasal y estornudos, manifestando fiebre solo de manera ocasional.

Además, el periodo de incubación constituye otro elemento diferenciador: los síntomas de resfriado aparecen entre uno y tres días después de la exposición, mientras que en la covid-19 el rango se extiende de dos a catorce días. Igualmente, los expertos de la Mayo Clinic apuntan que “a diferencia de la COVID-19, un resfriado suele ser inofensivo. La mayoría de las personas se recupera de un resfriado en un plazo de 3 a 10 días”. Para acabar con el resfriado se utilizan analgésicos y descongestionantes, sin que sean una cura específica.

Temas Relacionados

AlergiaAlergiasGripeCovid-19CoronavirusDescongestionantes NasalesEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carme Chaparro reaparece en redes con una nueva imagen: “No tengo cáncer, pero sí me falta mucho pelo”

La periodista ha actualizado su estado de salud en sus redes sociales

Carme Chaparro reaparece en redes

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

La sentencia establece que el desinterés paterno le priva del derecho a alimentos, pese al éxito del hijo, que jugó en equipos españoles y europeos, y fue criado por sus abuelos

Un padre pide una pensión

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

El deportivo japonés, comprado nuevo a finales de los años noventa, había recorrido unos 77.000 kilómetros durante más de dos décadas en manos de la misma propietaria

Una mujer de 80 años

La embajadora de Israel en funciones defiende la ofensiva contra Irán y critica que España condenase la operación: “Es el momento de actuar”

Dana Erlich pide a la comunidad internacional actuar ante la amenaza iraní y sostiene que no intervenir ahora habría supuesto “más peligros”

La embajadora de Israel en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 80 años

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

La embajadora de Israel en funciones defiende la ofensiva contra Irán y critica que España condenase la operación: “Es el momento de actuar”

La Guardia Civil rescata a dos senderistas, una mujer de 19 años y un hombre de 20, en el pico de Dos Hermanas tras quedar atrapados por hielo y nieve

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

ECONOMÍA

Un padre pide una pensión

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión