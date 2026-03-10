Tos persistente: cuáles son los síntomas que no deben subestimarse

La bronquitis aguda suele manifestarse con una tos persistente que puede acompañarse de expectoración y molestias en el pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tos que se extiende más de lo habitual puede ser el primer signo de bronquitis aguda, una afección respiratoria que, según Mayo Clinic, suele aparecer tras un resfriado o una infección similar. La bronquitis aguda es una de las causas más comunes de consulta médica por síntomas pulmonares.

Reconocer las señales de alarma y distinguir entre una tos pasajera y una que requiere intervención resulta clave para proteger la salud respiratoria y evitar complicaciones.

¿Qué es la bronquitis aguda y cómo se produce?

La bronquitis aguda consiste en la inflamación de los bronquios, los conductos que llevan el aire hacia los pulmones. La causa más común es una infección viral, aunque en menor medida pueden intervenir bacterias. Otros factores que favorecen la inflamación incluyen la exposición a polvo, contaminación ambiental, vapores irritantes y humo de tabaco. El contacto frecuente con niños, el tabaquismo y el trabajo en ambientes contaminados aumentan el riesgo.

En la mayoría de los casos, la bronquitis aguda no es grave y suele resolverse sin complicaciones, pero en ciertos grupos de riesgo, como niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, puede derivar en cuadros más severos o infecciones secundarias.

Las infecciones virales son la causa más común de bronquitis aguda, aunque la exposición a contaminantes y el tabaquismo también elevan el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas principales y señales de alerta

La tos persistente se considera el síntoma más relevante de la bronquitis aguda. Puede estar acompañada de expectoración con moco que varía de claro a amarillo o verde. Otros síntomas frecuentes incluyen:

Fatiga y debilidad general

Molestias o dolor en el pecho, sobre todo al toser

Fiebre baja (menos de 38,5 °C) en algunos casos

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire durante esfuerzos

Sibilancias o ruidos al respirar

Dolor de garganta, que suele anteceder a la tos

Congestión nasal y malestar general

En la mayoría de los casos, la tos puede prolongarse durante varias semanas, incluso después de que la infección original haya desaparecido. Si aparecen signos de alarma, como fiebre alta, dificultad respiratoria intensa, tos con sangre o un deterioro del estado general, se recomienda consultar de inmediato a un profesional de la salud.

¿Cuándo consultar a un médico?

Mayo Clinic indica que es importante solicitar atención médica en determinadas circunstancias asociadas a la bronquitis aguda. Si la tos se prolonga durante más de tres semanas, si la fiebre supera los 38 °C o si aparece expectoración con sangre, es necesario acudir a un profesional. También se recomienda la consulta cuando los síntomas empeoran o no muestran mejoría con el paso de los días. La presencia de antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas, como asma o EPOC, incrementa la necesidad de seguimiento médico.

Los niños menores de dos años presentan mayor vulnerabilidad ante complicaciones derivadas de ciertas enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación médica resulta especialmente importante en grupos vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas o quienes presentan enfermedades cardíacas o metabólicas. Estas situaciones pueden indicar la aparición de complicaciones, como la neumonía, que requieren un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

La bronquitis aguda puede presentarse en cualquier persona, pero existen circunstancias que aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones. Los niños, en particular los menores de dos años, y los adultos mayores de 65 años forman parte de los grupos más susceptibles. También se considera en riesgo a quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia cardíaca o diabetes.

El tabaquismo, tanto activo como pasivo, incrementa la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias. Además, quienes trabajan en entornos con exposición a polvos, vapores o contaminantes ambientales presentan mayor probabilidad de desarrollar bronquitis aguda. Las personas con el sistema inmunitario debilitado, ya sea por enfermedades o tratamientos, requieren una vigilancia más estricta y medidas preventivas reforzadas para evitar complicaciones.

Medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento

La prevención de la bronquitis aguda incluye evitar el tabaquismo y la exposición al humo, lavarse las manos con frecuencia, mantener los ambientes ventilados y utilizar mascarillas en lugares con polvo, humo o contaminación. Se aconseja evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios, mantenerse al día con vacunas como la de la gripe y la neumonía —sobre todo en grupos de riesgo— y llevar una alimentación equilibrada junto con una hidratación adecuada para fortalecer el sistema inmunitario.

El diagnóstico de bronquitis aguda se realiza principalmente por el examen clínico, recurriendo a estudios adicionales solo en casos específicos o con factores de riesgo (Imagen ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de bronquitis aguda se basa en el examen clínico. En ciertos casos, el médico puede solicitar radiografías o estudios de laboratorio para descartar otras enfermedades. Cuando el origen es viral, no se indican antibióticos. El tratamiento tiene como objetivo aliviar los síntomas mediante reposo, hidratación, analgésicos, antipiréticos y, si se considera necesario, medicamentos para la tos bajo indicación médica.

Ante factores de riesgo o evolución desfavorable, el médico puede requerir estudios adicionales y ajustar el tratamiento según cada caso.

La mayoría de los cuadros de bronquitis aguda se resuelven en dos o tres semanas. En algunos pacientes, la tos puede extenderse más tiempo por irritación bronquial residual, aunque la recuperación suele ser completa. No se recomienda la automedicación y, ante dudas o síntomas persistentes, se debe consultar a un profesional para descartar complicaciones y recibir las indicaciones necesarias.