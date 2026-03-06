Vuelta a clases: cuáles son los virus respiratorios que circulan y cómo prevenir

El regreso a clases se transformó en el primer termómetro sobre la circulación de virus respiratorios en la infancia. (Freepik)

El comienzo del ciclo escolar en Argentina, el regreso masivo de niños, niñas y adolescentes a las aulas se convierte en una señal de alerta temprana sobre la circulación de virus respiratorios.

Este año, los datos oficiales y los registros clínicos coinciden en destacar la presencia simultánea de influenza, SARS-CoV-2, adenovirus, virus sincicial respiratorio (VSR), metapneumovirus y rinovirus en la población pediátrica, incluso mientras el verano aún no termina. La situación marca un inicio de clases distinto, donde la vigilancia activa y la prevención cobran especial importancia.

Según la información difundida por el Ministerio de Salud de la Nación y el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la sexta semana epidemiológica de 2026 se notificaron 45.485 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), 7.654 casos de neumonía y 4.161 casos de bronquiolitis en menores de dos años.

La vigilancia centinela detectó un leve incremento de influenza, con predominio de influenza B, y la aparición de influenza A hacia el cierre de 2025 y el arranque de 2026. Si bien los casos de VSR permanecen en niveles bajos, otros agentes como el SARS-CoV-2 muestran curvas variables.

Qué dicen los expertos

Influenza, SARS-CoV-2, adenovirus y VSR ya figuran entre los virus detectados en niños y adolescentes. (BLUEBAY2014/ ITOK)

El inicio de la actividad escolar no solo implica mayor interacción social, sino que también actúa como acelerador de la transmisión viral, especialmente entre niños que todavía no desarrollaron inmunidad frente a múltiples patógenos.

El doctor Hugo Pizzi, médico Infectólogo, Epidemiólogo y Magister en Salud Pública, explicó a Infobae que el comienzo de clases implica la concurrencia de muchos niños y adolescentes en las aulas, lo que facilita el contagio de virus respiratorios por la cercanía. Además, mencionó que no todos llegan sanos a las escuelas. Las noches frías y el cambio de temperatura en días que parecen otoño, facilita el contagio.

“Hoy, entre los virus respiratorios que circulan predomina la influenza. Y en los más pequeñitos el sincicial respiratorio. Hay que recordar que los niños alérgicos tienen mayor predisposición para contagiarse de cualquier microorganismo y son los primeros impactados. Hoy ya se ven patologías respiratorias en consultorios pediátricos”, precisó el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

En cuanto a la prevención de contagios, Pizzi indicó: “Si bien es difícil lograr que los niños pequeños adopten medidas higiénicas, hay que insistir con el lavado de manos y toser en pliegue del codo, no en la mano. Y para los padres, no olvidar la importancia de las vacunas antigripal, Covid y las del calendario nacional de vacunación, que deben estar al día”.

Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica para niños y adolescentes para anticipar brotes y orientar la prevención. (Canva)

El doctor Pablo Bonvehí, médico infectólogo, Jefe de Infectología del Departamento de Medicina Interna de CEMIC resaltó a Infobae: “Los virus respiratorios, en general, desde el punto de vista clínico, se caracterizan por algún síntoma respiratorio como tos o dolor de garganta y mucosidad nasal. Ahora se está empezando a ver un aumento de consultas de pacientes con síntomas respiratorios, tos, disfonía, eh, congestión nasal, que puede estar dado por alguno de estos virus”.

Y agregó: “Con el SARS-CoV-2, si bien en 2020, 21 y 22 podía dar cuadros graves, hoy la mayoría son cuadros respiratorios altos, como decimos, no graves, pero en algunos pacientes, sobre todo con muchas enfermedades de base o comorbilidades, como decimos nosotros, inmunocomprometidos, puede ser más grave y requerir hospitalización. Lo mismo influenza, que produce fiebre bastante alta, síntomas generales como dolores musculares, mucho cansancio y síntomas respiratorios como tos o dolor de garganta, y en algunas personas, sobre todo en aquellos de cualquier edad con comorbilidades o en adultos mayores o en embarazadas, puede complicarse y llevar a la hospitalización.

El experto infectólogo y Miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar, destacó que el VSR en niños produce la bronquiolitis, que también puede conducir a la hospitalización y en adultos mayores tiene un comportamiento parecido a influenza, donde puede complicarse.

La campaña de vacunación antigripal se adelantó frente al riesgo de un aumento temprano de influenza. (Europa Press)

Un informe elaborado por el Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS), con datos del Sistema Nacional de Vigilancia, confirma que ya se detectan en la población pediátrica, en orden de frecuencia, adenovirus, SARS-CoV-2, influenza (A y B), parainfluenza, VSR y metapneumovirus.

El BEN destaca que “en el momento actual, a nivel nacional y de acuerdo con las notificaciones realizadas al Sistema Nacional de Vigilancia, se registra una circulación baja de virus respiratorios”, y que esta situación corresponde al período interepidémico habitual en la temporada estival de los países del hemisferio sur. A pesar de esta baja circulación, la experiencia reciente indica que en este mes históricamente comienzan a escalar las consultas por infecciones respiratorias.

Entre los primeros signos de alerta, la vigilancia ambulatoria centinela reportó un leve aumento de influenza, con preponderancia de influenza B y registros de influenza A, así como la continuidad de casos de SARS-CoV-2, que mostró una tendencia ascendente desde la semana 34/2025, acentuada entre las semanas 43 y 45, y luego un descenso. Durante las primeras siete semanas de 2026 se registraron 367 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), con 10 detecciones de SARS-CoV-2, 10 de influenza y 2 de VSR, según el BEN.

La secuenciación genómica, realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS a partir de muestras de influenza A(H3N2), permitió identificar la circulación de diferentes subclados del virus, principalmente el subclado K, distribuido en 19 jurisdicciones del país.

“En Europa y Asia circuló una variante —subclado K— asociada a mayor transmisibilidad y a un incremento de internaciones. En la Argentina ya se confirmaron 58 casos de ese subclado. Por eso es clave vacunarse lo más rápido posible”, advierte el BEN en relación a la campaña antigripal 2026.

Brotes anticipados y cambios en los patrones estacionales

El virus sincicial respiratorio mantiene una baja circulación, pero la prevención sigue siendo clave en menores de seis meses. - Canvas

Una de las novedades centrales en este ciclo escolar reside en las alteraciones de los patrones habituales de circulación viral. Tras la pandemia por SARS-CoV-2, los especialistas observaron un adelanto y una mayor imprevisibilidad en la aparición de los brotes, con virus que reemergieron fuera de sus ventanas tradicionales.

El antecedente inmediato de 2025 mostró que la influenza comenzó a circular desde finales de febrero y marzo, meses previos al otoño, y el fenómeno se repite este año, según los datos del BEN y el INEI-ANLIS.

El Ministerio de Salud decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal para fortalecer la inmunidad comunitaria ante la posibilidad de un incremento temprano de casos. La vacuna del hemisferio sur incluye las cepas A H1N1 pospandémica, A H3N2 con linaje Singapur (clado J.2, del cual deriva el subclado K) y virus B linaje Victoria. El objetivo es ampliar la cobertura y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente en grupos vulnerables.

Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica también en adultos mayores para anticipar brotes y orientar la prevención.

En cuanto a la incidencia de internaciones por infecciones respiratorias, el informe oficial detalla que en 2025 se registraron más de 11.000 hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos por IRAG, con detecciones de los tres virus priorizados, y un ligero aumento de IRAG asociada a SARS-CoV-2 entre las semanas 35 y 47.

Durante la semana epidemiológica 7 de 2026, se notificaron siete hospitalizaciones con diagnóstico de influenza y siete con diagnóstico de SARS-CoV-2, sin registro de hospitalizaciones con diagnóstico de VSR. En esa misma semana, se informó un fallecido con diagnóstico de SARS-CoV-2.

El comportamiento del virus sincicial respiratorio (VSR) también resulta relevante. En 2025, se notificaron más de 58.000 casos de bronquiolitis, aunque ese año mostró una de las menores circulaciones de VSR del último lustro, excluyendo el período de pandemia. La nueva estrategia preventiva incluye la inmunización de embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, que protege al bebé durante los primeros seis meses de vida.

La inmunización en embarazadas y el uso de anticuerpos monoclonales amplían las opciones para proteger a los más vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Existe una vacuna que se aplica a la embarazada entre las semanas 32 y 36 y protege al niño durante los primeros seis meses de vida contra el virus sincicial respiratorio”, afirma el BEN.

Su eficacia ronda el 70% para prevenir hospitalizaciones en lactantes, aunque la cobertura en 2025 alcanzó solo el 67%. Además, en el país se aprobó el uso de anticuerpos monoclonales inyectables en el período neonatal, con capacidad de brindar protección durante seis a ocho meses, especialmente en niños con factores de riesgo.

Perspectivas para los próximos meses y la importancia de la prevención

La convivencia escolar incrementa los contactos estrechos y favorece la transmisión de infecciones respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el BEN, “en esta etapa del año la circulación es baja a moderada, pero ya se detectan varios virus respiratorios”. El regreso a clases suele generar un aumento progresivo de casos, con mayor riesgo de transmisión en niños que aún no desarrollaron inmunidad o presentan enfermedades crónicas. Si bien el impacto sanitario actual es bajo, la vigilancia epidemiológica se intensifica para anticipar posibles brotes y reforzar la prevención en la población pediátrica.

En el análisis de los virus detectados y su comportamiento reciente, la vigilancia universal por red de laboratorios muestra que las detecciones de influenza se mantienen estables durante las primeras seis semanas de 2026, con un leve aumento en el porcentaje de positividad.

En el caso del VSR, los valores se mantienen bajos, con solo un caso notificado entre las semanas 5 y 6 de 2026. El SARS-CoV-2, tras el incremento observado en el cierre de 2025, permanece en niveles bajos al inicio del ciclo lectivo.

vLos casos de bronquiolitis y neumonía en menores de dos años se mantienen dentro de los valores históricos esperados. (Freepik)

La distribución geográfica de los subclados de influenza A(H3N2) abarca a todas las regiones del país, aunque el subclado J.2.4.1 (K) predomina, salvo en la región Sur, donde prevalece el subclado J.2.3. La información proporcionada por el Laboratorio Nacional de Referencia indica que la vigilancia de infecciones respiratorias se apoya tanto en estrategias universales como centinela, con casos ambulatorios e internados.

“El mensaje es claro: la circulación ya existe, aunque sea baja; las temporadas son menos predecibles que antes; y las herramientas de prevención están disponibles”, señala el Ministerio de Salud en un comunicado.

Uno de los focos principales está puesto en la cobertura vacunal, que puede determinar el impacto de los virus respiratorios en la salud infantil durante los próximos meses. En la Argentina, la vacunación sistemática contra la influenza se extiende de los 6 a los 24 meses, mientras que en otros países de la región incluye también a preescolares y escolares, considerados amplificadores de la transmisión comunitaria.

Prevención frente a la influenza H3N2, recomendaciones clave para reducir el riesgo de infección| Foto: Canva

El inicio del ciclo escolar en Argentina marca este año una etapa de observación y prevención reforzada. La aparición anticipada de virus respiratorios, la circulación baja a moderada y los cambios en los patrones estacionales obligan a redoblar la vigilancia y a utilizar todas las herramientas disponibles para proteger la salud de la infancia y la adolescencia.

La experiencia reciente, las nuevas estrategias de inmunización y la información en tiempo real permiten anticipar escenarios y actuar de manera preventiva ante la posibilidad de un aumento de casos en los próximos meses.

El monitoreo activo y la información en tiempo real permiten adaptar las estrategias de salud ante un escenario cambiante. (Freepik)

Recomendaciones del Ministerio de Salud:

• Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.

• Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

• Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

• Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios. 34 Boletín Epidemiológico Nacional N°797, SE 7, Año 2026

• Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

• Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

• Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).