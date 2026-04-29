Carlos Maslatón apuntó contra Manuel Adorni: “Quedó como alguien que se apropia de fondos públicos”

Manuel Adorni enfrenta este miércoles una sesión especial en el Congreso argentino, donde debe presentar el informe de gestión de la administración nacional. La reunión parlamentaria se lleva adelante en medio de una investigación que abarca su patrimonio, la actividad de su cónyuge y una tensión política y mediática donde el gobierno de Javier Milei busca sostener la gobernabilidad. Más de 2.000 preguntas formales fueron entregadas a la Jefatura de Gabinete por la oposición, enfocadas tanto en aspectos de transparencia como de gestión.

Carlos Maslatón, analista financiero, visitó los estudios de Infobae en Vivo y analizó el contexto en el que se lleva adelante la asamblea legislativa. “Para mí, ante la opinión pública está quemadísimo”. Maslatón sostuvo que la percepción de “apropiación de fondos públicos” pesa sobre la figura de Adorni y sobre las posibilidades políticas del oficialismo. “Eso queda para siempre, aun cuando ya no sea más funcionario, quedó como una persona que se apropia de los fondos públicos”, afirmó.

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Interna libertaria, militancia y toma de decisiones

El impacto político de la gestión de Javier Milei se observa más allá de la coyuntura de Adorni. Las internas dentro de La Libertad Avanza pasan por el control estricto de la toma de decisiones y la gestión de la militancia.

Carlos Maslatón denunció que la imagen de Manuel Adorni enfrenta cuestionamientos por presunta apropiación de fondos públicos, según analizó en Infobae en Vivo

En este sentido, Maslatón puso énfasis en la mecánica interna. “Karina Milei toma el poder en La Libertad Avanza apenas terminan las elecciones parlamentarias del 2021. Ella toma el poder ahí. Dice: ‘Yo no voy a permitir que estos chicos quieran ser iguales a mí o que quieran ser iguales al presidente,...’”, expresó el analista.

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La relación con los sectores provenientes del peronismo, la disciplina política y la exclusión de integrantes con alto perfil en redes sociales marcan el rumbo del oficialismo.

Condiciones económicas, política exterior y perspectivas

El debate sobre la economía ocupa un lugar central en el análisis político. Según Maslatón, “la economía real está para abajo, con cantidades enormes de personas que van quedando afuera, inclusive empresarios, chicos, medianos, grandes”.

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Manuel Adorni debe responder a más de 2.000 preguntas de la oposición en una sesión clave en el Congreso argentino REUTERS/Agustin Marcarian

De forma continua advirtió que la inflación sigue en alza: “La cantidad de moneda que hay en Argentina en circulación ahora, entendiendo por moneda los billetes físicos, los depósitos y la expansión de la deuda pública en pesos, es cinco veces más que el día que asumió Milei. Milei multiplicó por cinco la cantidad de moneda en el país”.

Respecto al escenario financiero y la proyección de inflación, enfatizó: “Si alguien cree que la inflación va a ir al cero, no se le va a dar eso. La inflación es para arriba”.

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En cuanto a aspectos positivos, Maslatón destacó que “la política exterior argentina le ha dado buenos resultados prácticos”, señalando la relación con Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, valoró el aspecto de la seguridad. “El mensaje de seguridad no es que bajó tanto la inseguridad, pero por lo menos el gobierno ha dicho de entrada que la víctima de un delito no es el culpable”.

El juicio de YPF fue mencionado como tema sensible, aunque Maslatón aclaró: “En absoluto, no fue por influencia política. Es el criterio de la Cámara, que revocó un fallo de primera instancia en forma no unánime. Ahora están apelando esto. No está cerrado el caso, pero yo niego que esto sea influencia política”.

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La investigación sobre el patrimonio y la vida familiar de Manuel Adorni genera presión política y mediática para el gobierno de Javier Milei REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Medios de comunicación, opinión pública y campaña

La jornada en el Congreso coincide con debates sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Según Carlos Maslatón: “Ustedes pueden contar lo que quieran y pueden opinar en la tonalidad que quieran. Esto es una cosa sagrada de la política, argentina y mundial”.

Y agregó: “Es más, la tolerancia que hay que tener hacia el periodismo es mayor. Las injurias y calumnias no existen en el periodismo. Vos tenés que tener el derecho a decir cualquier cosa. Estás para eso, a favor o en contra”.

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Maslatón insiste en que la influencia de los medios sobre el electorado es limitada, aludiendo a casos internacionales y recientes elecciones argentinas.

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