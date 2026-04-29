Política

Carlos Maslatón apuntó contra Manuel Adorni: “Quedó como alguien que se apropia de fondos públicos”

El analista cuestionó al funcionario en la previa de su informe en el Congreso y sostuvo que su imagen quedó deteriorada en medio de las investigaciones sobre su patrimonio y el clima de tensión política

Guardar

Manuel Adorni enfrenta este miércoles una sesión especial en el Congreso argentino, donde debe presentar el informe de gestión de la administración nacional. La reunión parlamentaria se lleva adelante en medio de una investigación que abarca su patrimonio, la actividad de su cónyuge y una tensión política y mediática donde el gobierno de Javier Milei busca sostener la gobernabilidad. Más de 2.000 preguntas formales fueron entregadas a la Jefatura de Gabinete por la oposición, enfocadas tanto en aspectos de transparencia como de gestión.

Carlos Maslatón, analista financiero, visitó los estudios de Infobae en Vivo y analizó el contexto en el que se lleva adelante la asamblea legislativa. “Para mí, ante la opinión pública está quemadísimo”. Maslatón sostuvo que la percepción de “apropiación de fondos públicos” pesa sobre la figura de Adorni y sobre las posibilidades políticas del oficialismo. “Eso queda para siempre, aun cuando ya no sea más funcionario, quedó como una persona que se apropia de los fondos públicos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Interna libertaria, militancia y toma de decisiones

El impacto político de la gestión de Javier Milei se observa más allá de la coyuntura de Adorni. Las internas dentro de La Libertad Avanza pasan por el control estricto de la toma de decisiones y la gestión de la militancia.

Captura – CARLOS MASLATON – Infobae en Vivo
Carlos Maslatón denunció que la imagen de Manuel Adorni enfrenta cuestionamientos por presunta apropiación de fondos públicos, según analizó en Infobae en Vivo

En este sentido, Maslatón puso énfasis en la mecánica interna. “Karina Milei toma el poder en La Libertad Avanza apenas terminan las elecciones parlamentarias del 2021. Ella toma el poder ahí. Dice: ‘Yo no voy a permitir que estos chicos quieran ser iguales a mí o que quieran ser iguales al presidente,...’”, expresó el analista.

PUBLICIDAD

La relación con los sectores provenientes del peronismo, la disciplina política y la exclusión de integrantes con alto perfil en redes sociales marcan el rumbo del oficialismo.

Condiciones económicas, política exterior y perspectivas

El debate sobre la economía ocupa un lugar central en el análisis político. Según Maslatón, “la economía real está para abajo, con cantidades enormes de personas que van quedando afuera, inclusive empresarios, chicos, medianos, grandes”.

Manuel Adorni debe responder a más de 2.000 preguntas de la oposición en una sesión clave en el Congreso argentino REUTERS/Agustin Marcarian
Manuel Adorni debe responder a más de 2.000 preguntas de la oposición en una sesión clave en el Congreso argentino REUTERS/Agustin Marcarian

De forma continua advirtió que la inflación sigue en alza: “La cantidad de moneda que hay en Argentina en circulación ahora, entendiendo por moneda los billetes físicos, los depósitos y la expansión de la deuda pública en pesos, es cinco veces más que el día que asumió Milei. Milei multiplicó por cinco la cantidad de moneda en el país”.

Respecto al escenario financiero y la proyección de inflación, enfatizó: “Si alguien cree que la inflación va a ir al cero, no se le va a dar eso. La inflación es para arriba”.

En cuanto a aspectos positivos, Maslatón destacó que “la política exterior argentina le ha dado buenos resultados prácticos”, señalando la relación con Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, valoró el aspecto de la seguridad. “El mensaje de seguridad no es que bajó tanto la inseguridad, pero por lo menos el gobierno ha dicho de entrada que la víctima de un delito no es el culpable”.

El juicio de YPF fue mencionado como tema sensible, aunque Maslatón aclaró: “En absoluto, no fue por influencia política. Es el criterio de la Cámara, que revocó un fallo de primera instancia en forma no unánime. Ahora están apelando esto. No está cerrado el caso, pero yo niego que esto sea influencia política”.

La investigación sobre el patrimonio y la vida familiar de Manuel Adorni genera presión política y mediática para el gobierno de Javier Milei REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
La investigación sobre el patrimonio y la vida familiar de Manuel Adorni genera presión política y mediática para el gobierno de Javier Milei REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Medios de comunicación, opinión pública y campaña

La jornada en el Congreso coincide con debates sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Según Carlos Maslatón: “Ustedes pueden contar lo que quieran y pueden opinar en la tonalidad que quieran. Esto es una cosa sagrada de la política, argentina y mundial”.

Y agregó: “Es más, la tolerancia que hay que tener hacia el periodismo es mayor. Las injurias y calumnias no existen en el periodismo. Vos tenés que tener el derecho a decir cualquier cosa. Estás para eso, a favor o en contra”.

Maslatón insiste en que la influencia de los medios sobre el electorado es limitada, aludiendo a casos internacionales y recientes elecciones argentinas.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Manuel AdorniCongreso de ArgentinaCorrupción PolíticaModelo EconómicoInfobae A las NueveInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Argentina y sus derechos humanos”: el libro escrito por la SIDE en plena dictadura para denunciar una “campaña de desprestigio”

Se imprimieron alrededor de 20.000 ejemplares en dos ediciones. Acusaciones a Naciones Unidas, Cruz Roja, Amnistía Internacional y sus representantes en el país. El intento de boicot al Mundial de 1978, en la mira

“Argentina y sus derechos humanos”: el libro escrito por la SIDE en plena dictadura para denunciar una “campaña de desprestigio”

La foto del gabinete y el video con música de Rocky que difundió Presidencia: uno por uno, quiénes fueron a respaldar a Adorni al Congreso

El presidente Javier Milei posó junto a la cúpula del Poder Ejecutivo en la previa de la presentación del Informe de Gestión del ministro coordinador. Cómo surgió la postal que busca respaldar aún más al funcionario libertario

La foto del gabinete y el video con música de Rocky que difundió Presidencia: uno por uno, quiénes fueron a respaldar a Adorni al Congreso

Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: comenzó la presentación del informe de gestión en el Congreso con Milei y todo el Gabinete

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el jefe de Gabinete realizará su exposición. Responderá más de 2.100 preguntas. En los palcos están el Presidente, Karina Milei, la mayoría de los miembros y más de 100 invitados para respaldar al funcionario

Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: comenzó la presentación del informe de gestión en el Congreso con Milei y todo el Gabinete

Jorge Macri anticipó en Infobae que mañana nacerá su hijo Vito

El jefe de Gobierno porteño compartió en la noticia de la inminente llegada de su hijo con Belén Ludueña. Relató cómo comenzó la historia de amor

Jorge Macri anticipó en Infobae que mañana nacerá su hijo Vito

Jorge Macri: “Tenemos que darle a la Argentina una opción, el PRO no va a solo a las elecciones”

El jefe de Gobierno porteño se refirió a qué hará el partido amarillo en 2027 y su relación con el Gobierno. Los reclamos en la gestión porteña y la posibilidad de regreso de Patricia Bullrich

Jorge Macri: “Tenemos que darle a la Argentina una opción, el PRO no va a solo a las elecciones”
DEPORTES
El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Crisis interna en el Real Madrid: del cortocircuito entre Mbappé y otras figuras al discurso que los jugadores “no compran”

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de gestos racistas contra el público de Cruzeiro

TELESHOW
El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

Las conmovedoras palabras de Flor Vigna luego de su victoria en la pelea de boxeo: “Estoy en shock”

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand tras una nueva ausencia en su programa: “Solo quiere trabajar”

La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

INFOBAE AMÉRICA

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027

Convocatoria para jóvenes líderes, esta es la beca para quienes buscan hacer un cambio en su comunidad

De las aulas a las carreteras: El Salvador busca reducir la siniestralidad mediante cultura vial desde la niñez

Estados Unidos y Centroamérica dominan el destino de las exportaciones guatemaltecas

El universo en cuenta regresiva: nuevos cálculos apuntan a un final antes de lo previsto