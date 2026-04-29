Crimen y Justicia

Rescataron a 17 menores de un taller clandestino que funcionaba en una casa usurpada de Parque Chas: hay un detenido

El sospechoso es de nacionalidad boliviana y estaba ilegal en el país. La Policía de la Ciudad clausuró el taller textil, que además no contaba con habilitación

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Clausuraron un taller clandestino en una casa usurpada hace 15 años en Parque Chas: había menores trabajando

Un taller textil clandestino donde trabajaban menores de edad fue clausurado en las últimas horas en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad en el barrio de Parque Chas. El procedimiento, ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte y coordinado por la fiscal María Andrea Caleri, culminó con la recuperación de una propiedad que había estado usurpada durante 15 años.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el inmueble, ubicado en Barzana 1236, fue intervenido luego de que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) detectara riesgo edilicio en el lugar. En este contexto, los agentes debieron forzar el ingreso ya que, quienes ocupaban la vivienda, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad boliviana, se negaban a permitir el acceso.

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En el interior, las autoridades encontraron a 17 menores en condiciones de trabajo y un inmigrante en situación irregular, quien fue detenido y enfrenta una orden de expulsión del país.

Clausuraron un taller clandestino en una casa usurpada hace 15 años en Parque Chas: había menores trabajando
Dentro del taller clandestino trabajaban 17 menores de edad.

La intervención se produjo en el marco de una serie de acciones orientadas a la recuperación de propiedades usurpadas. En este caso, en la planta baja de la vivienda funcionaba un taller textil no habilitado, mientras que en la terraza se habían levantado construcciones precarias sin permiso de obra.

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La Dirección Nacional de Migraciones constató que uno de los residentes tenía una orden de detención vigente solicitada por el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de la jueza Lara Correa, y cuya residencia había sido cancelada a fines de 2022.

Clausuraron un taller clandestino en una casa usurpada hace 15 años en Parque Chas: había menores trabajando
El inmigrante ilegal detenido será expulsado del país.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el operativo y afirmó: “Esto es lo que protegen los defensores de okupas. Una casa usurpada por 15 años y adentro 17 menores explotados por extranjeros en un taller textil clandestino. Rescatamos a los chicos y el inmigrante ilegal será expulsado del país. Ley y orden”. Asimismo, señaló que, desde el inicio de su gestión, ya fueron recuperadas 740 viviendas ocupadas y restituidas a sus dueños.

En relación con la problemática de las viviendas ocupadas en CABA, el jefe de Gobierno expresó: “En torno a una vivienda ocupada ocurren muchas cosas malas. Hay narcomenudeo, mucho delito que se oculta. Lo que arranca mal termina peor. Está el que sale y roba, o aprieta como trapito; hay derechos de niños vulnerados, hay trata. Y hay gente buena que paga un alquiler de buena fe por un lugar invivible. Si alguien cree que eso es libertad, no entendió nada”.

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