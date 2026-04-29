El Tribunal Electoral de Bolivia alista una reforma de la normativa tras concluir las elecciones autonómicas

Una mujer vota en las elecciones autonómicas de Bolivia en la localidad andina de Viacha. 22 de marzo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Gustavo Ávila, anunció que en los próximos meses se trabajará en una reforma de la normativa electoral, luego de haber concluido el proceso de las elecciones autonómicas.

“Reafirmo el compromiso asumido el pasado 22 de marzo, durante la inauguración de la jornada de votación, de impulsar una urgente reforma de la normativa electoral”, afirmó Ávila en el acto de entrega de credenciales a las nuevas autoridades de La Paz.

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“Aspiramos a una ley que fortalezca la democracia, constitucionalice a las organizaciones políticas, que dote de mayores herramientas a sus candidatos y que promueva una participación de la mujer más sustantiva y no solo cuantitativa”, precisó el vocal.

Las leyes que regulan actualmente el sistema electoral fueron promulgadas durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y son, principalmente, la Ley de Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley de Distribución de Escaños, entre otras normas y reglamentos.

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Crédito: Captura de Video

Los ajustes que plantea el presidente del TSE se dan en medio de cuestionamientos a decisiones asumidas en procesos electorales previos, como inhabilitaciones de candidatos, cancelaciones extemporáneas de personerías jurídicas, registros de postulantes a último momento o la postergación indefinida y la suspensión parcial de la elección de jueces por resoluciones judiciales que entorpecieron el proceso.

El escándalo más reciente tiene que ver con la cancelación del balotaje para el cargo de gobernador en La Paz, que debía realizarse el 19 de abril entre los postulantes Luis Revilla, de la alianza Patria, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP).

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Sin embargo, el partido del segundo candidato desistió de participar en la segunda vuelta, sin el consentimiento de Yahuasi, y el TSE declaró como ganador de la contienda a Revilla, en cumplimiento de una modificación a la normativa electoral

En una entrevista anterior con Infobae, el vocal Ávila defendió la decisión del tribunal que preside y afirmó que se cumplió con el mandato legal. “Nosotros como autoridades tenemos que cumplir con la ley (…) Si el TSE no cumple, incurre en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley”, afirmó y luego explicó que “los ciudadanos piensan que nosotros tomamos la decisión en base a caprichos y no”, afirmó Ávila.

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El vocal también adelantó que tenía una propuesta de reforma a la ley electoral actual que calificó como “antidemocrática”.

Ciudadanos bolivianos asisten a votar en un recinto de la ciudad de El Alto (Bolivia), en una fotografía de archivo. EFE/Martin Alipaz

Esta reforma también tendrá el impulso del Órgano Ejecutivo. Al concluir cinco balotajes simultáneos del 19 de abril, el presidente Rodrigo Paz anunció que convocaría a los vocales electorales para encarar las “mejoras” normativas y manifestó que con esa votación se cerraba un “ciclo de este estilo de democracia”.

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Bolivia terminó un periodo electoral que duró casi un año, desde la inscripción de candidatos presidenciales en mayo de 2025 para las elecciones generales hasta el balotaje de gobernadores en abril de 2026 en las elecciones autonómicas.

Ambos procesos electorales estuvieron marcados por inhabilitaciones de postulantes y cancelaciones de partidos que, aunque aparadas en la normativa electoral, generaron incertidumbre sobre las candidaturas y cuestionamientos a la transparencia del sistema electoral.

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