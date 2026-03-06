Cuáles son los beneficios de la dieta nórdica en la prevención de enfermedades crónicas

La dieta nórdica es reconocida como una opción saludable y sostenible frente a la dieta mediterránea, según National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta nórdica se consolida como una opción saludable y sostenible frente a la dieta mediterránea, según un análisis publicado por National Geographic. Este modelo alimenticio, originario de Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, se fundamenta en ingredientes de clima frío y cuenta con respaldo científico sobre sus beneficios para la salud, la longevidad y la prevención de enfermedad cardiovascular, posicionándola como una de las mejores alternativas para una vida activa.

Origen y fundamentos de la dieta nórdica

La versión contemporánea de la dieta nórdica fue estructurada en 2004 por nutricionistas, científicos y chefs escandinavos. Su enfoque parte de tradiciones alimentarias propias de la región, priorizando ingredientes locales y de temporada. A diferencia de otros patrones, recalca la adaptación a ecosistemas fríos y la disponibilidad agrícola del norte de Europa.

Dawn Jackson Blatner, nutricionista consultada por National Geographic, describe a la dieta nórdica como “la prima de la mediterránea en climas fríos”, destacando su énfasis en alimentos que prosperan en latitudes septentrionales. David L. Katz, especialista en medicina preventiva, remarca también en ese medio que la base de ambas dietas es priorizar alimentos reales y vegetales, subrayando que su impacto se refleja en “vitalidad y longevidad generales”.

Lejos de ser una novedad absoluta, este modelo representa la actualización del concepto de alimentación saludable según los recursos locales e incorpora la sostenibilidad ambiental como eje central.

Componentes clave y diferencias con otras dietas

El patrón alimenticio nórdico se basa en una amplia variedad de frutas y verduras, con protagonismo de bayas como arándanos, frambuesas y arándanos rojos, además de manzanas y peras. En el grupo de tubérculos se incluyen la remolacha, la papa, el nabo, la chirivía y la zanahoria.

Otras bases esenciales son los cereales integrales, principalmente centeno, cebada y avena. El consumo de pescado azul —salmón, arenque, sardinas y caballa— resulta más frecuente que en la dieta mediterránea. Se suman legumbres como lentejas, frijoles y guisantes, junto con frutos secos y semillas, aportando fibra y un perfil nutricional favorable.

En condimentos, destacan el eneldo, perejil, mostaza, rábano picante, vinagre, cebollino y especialmente el aceite de colza, reconocido por su bajo costo y beneficios para la salud cardiovascular. Los lácteos bajos en grasa son valorados por su aporte proteico.

La dieta contempla el consumo moderado de huevos y carnes magras, como bisonte, venado o reno. No prohíbe de forma estricta los alimentos azucarados o ultraprocesados, pero recomienda limitarlos. La aproximación es flexible y adaptativa: National Geographic resalta que se trata más de un “estilo de alimentación flexible que de una dieta estructurada”.

A diferencia de la dieta mediterránea, el aceite de oliva se reemplaza por el de colza. Los alimentos reflejan las posibilidades del entorno nórdico y su economía agrícola.

Evidencia de beneficios para la salud

Estudios recientes, publicados entre 2017 y 2025, afianzan la base científica de este patrón alimenticio. Investigadores revisaron 47 trabajos en la revista European Journal of Nutrition y reportaron una reducción del 22% en el riesgo de mortalidad prematura, un 16% menos de fallecimientos por enfermedad cardiovascular y un 14% de descenso en la mortalidad por cáncer en quienes siguen la dieta nórdica, frente a quienes no lo hacen.

También se ha documentado una menor incidencia de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y enfermedad del hígado graso no alcohólico. Un estudio de 2024 observó un 58% menos de riesgo de desarrollar enfermedad hepática de origen alimentario, mientras que en 2025, otro análisis encontró el mismo porcentaje de reducción para la diabetes tipo 2 en personas que mantenían el régimen con constancia.

Además, la dieta favorece el control del peso y mejora la calidad del sueño. En mujeres mayores, se documentaron mejores resultados en pruebas de movilidad y menor riesgo de discapacidad.

Entre los componentes responsables, destacan los antiinflamatorios y antioxidantes de frutas y verduras, la fibra de cereales integrales y los ácidos grasos omega-3 del pescado azul. Laura Chiavaroli, profesora adjunta en la Universidad de Toronto, señala en National Geographic la importancia de los antioxidantes de origen vegetal y del papel prebiótico de la fibra.

Andrea Glenn, académica de la Universidad de Nueva York, subraya que cereales como el centeno y la cebada ayudan a mantener estable la glucosa sanguínea gracias a su bajo índice glucémico. Blatner remarca el valor de los omega-3 para la salud cardiaca y cerebral.

Katz agrega que el patrón nórdico promueve el equilibrio hormonal e insulínico, lo que contribuye a prevenir enfermedades crónicas.

Sostenibilidad y pautas para la adopción internacional

Uno de los mayores aportes de la dieta nórdica es su bajo impacto ambiental, según destaca Chiavaroli en National Geographic, gracias a la preferencia por productos de origen local y de temporada, lo que disminuye las emisiones por transporte. El enfoque en legumbres y verduras reduce aún más la huella ecológica frente a dietas ricas en carne o importaciones.

La dieta puede adaptarse fuera de los países nórdicos. Glenn afirma que ingredientes accesibles como los tubérculos y el aceite de colza están disponibles globalmente, y el pescado azul puede ser reemplazado por conservas o productos congelados sin perder su valor nutricional.

Cuando no se consiguen frutas o panes típicos, se sugiere optar por equivalentes integrales y frescos, como sustituir el arándano rojo por otras bayas disponibles en el país, o el pan tradicional de centeno por versiones integrales con semillas.

La clave es priorizar alimentos enteros y mínimamente procesados, fomentando la variedad y adaptando recetas a cada entorno. Katz lo resume en National Geographic: existe margen suficiente para la variabilidad dentro de los principios nórdicos.

A través de este patrón alimenticio, es posible sumar más años de vida saludables y calidad a cada etapa, demostrando que cuidar la dieta representa una inversión efectiva en bienestar duradero.