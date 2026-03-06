Acupuntura: para qué sirve y cómo es realmente la experiencia, según los expertos

La mayoría de los pacientes experimenta solo un leve pinchazo durante la acupuntura, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor al dolor suele figurar entre los principales motivos de consulta para quienes evalúan la acupuntura. Sin embargo, la mayoría de los pacientes experimenta únicamente un leve pinchazo o molestia momentánea durante este procedimiento, según la información difundida por la Cleveland Clinic, uno de los referentes internacionales en medicina integral.

La percepción sobre el dolor tiende a modificarse tras conocer las características de las agujas y vivir la experiencia bajo la supervisión de un profesional certificado.

Qué se siente durante una sesión de acupuntura

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la sensación habitual es la de un pinchazo breve y leve en la piel en el momento de la inserción. El acupunturista certificado Tim Sobo explica: “A veces, al introducir una aguja, se puede sentir un ligero pinchazo o una ligera molestia. Pero, en general, la acupuntura no duele”.

Un estudio publicado por la institución documenta que solo el 3,75% de los pacientes reportó dolor relevante en la zona de la aguja. Entre quienes reciben este tratamiento, el malestar es tan leve o fugaz que suele sorprender por su brevedad.

Solo el 3,75% de quienes reciben acupuntura declara dolor relevante al insertar las agujas, informa un estudio especializado

En la población pediátrica y adolescente, Cleveland Clinic afirma que la percepción de dolor también es mínima. La técnica se considera aceptada y tolerada en estos grupos etarios, y en la mayoría de los casos ni siquiera se percibe la inserción de las agujas.

Si llega a aparecer un pinchazo inesperado, la sensación desaparece rápidamente. Ante cualquier molestia persistente, los especialistas aconsejan informar al profesional para que ajuste o retire la aguja.

Agujas filiformes: características y diferencias

Las agujas utilizadas en acupuntura presentan diferencias marcadas respecto a las usadas en vacunas o extracciones de sangre. Según la Cleveland Clinic, las agujas filiformes son sólidas y mucho más delgadas, con un grosor similar al de un cabello humano. Tim Sobo detalla que pueden insertarse hasta cinco agujas de acupuntura dentro del orificio de una aguja hipodérmica estándar. Mientras las agujas médicas convencionales son huecas y profundas, las filiformes apenas cruzan la superficie de la piel, lo que reduce el malestar en comparación con una inyección.

Las agujas filiformes de acupuntura son mucho más delgadas y sólidas que las utilizadas en inyecciones médicas clásicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensibilidad a la acupuntura varía según la zona corporal tratada. Cleveland Clinic describe que áreas con mayor densidad de terminaciones nerviosas, como dedos, orejas o pies, pueden ser más sensibles. Las molestias suelen asociarse a pinchazos leves, pesadez o una sensación de hormigueo.

Cuando el objetivo es aliviar molestias musculares, la inserción próxima a los músculos produce una percepción diferente, como pesadez localizada. Las áreas lesionadas pueden mostrar mayor reactividad y, en ocasiones poco frecuentes, una aguja puede tocar un vaso sanguíneo y provocar una o dos gotas de sangre, lo que rara vez exige vendaje. Si se presenta dolor atípico o persistente, los expertos recomiendan avisar de inmediato al acupunturista.

Beneficios integrales y perfil profesional del acupunturista

El bajo nivel de molestias es solo una de las razones que la Mayo Clinic y la National University of Health Sciences (NUHS) resaltan en la promoción de la acupuntura dentro de la medicina complementaria. Ambas instituciones coinciden en que el tratamiento favorece los procesos de curación del cuerpo y puede potenciar la función de los sistemas digestivo, cardiovascular, inmunológico y endocrino.

El restablecimiento del flujo energético se asocia con mejoras en el sueño, el estado de ánimo, la digestión y el control del dolor, además de una mayor sensación de bienestar. Para potenciar estos efectos, se recomienda complementar la acupuntura con ajustes quiroprácticos, masajes o ejercicios físicos.

La acupuntura favorece el bienestar general y puede mejorar funciones digestivas, inmunológicas, cardiovasculares y endocrinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NUHS destaca que la formación de los acupunturistas incluye tanto conocimientos de ciencia biomédica occidental como de diagnóstico tradicional, lo que permite un abordaje integral de cada caso. La profesionalización de este campo se refleja en la capacitación avanzada, que abarca práctica clínica, anatomía y diagnóstico médico moderno.

Recomendaciones antes de comenzar el tratamiento

Los acupunturistas ejercen tanto en consultorios privados como en equipos multiprofesionales en hospitales y centros de salud. Cleveland Clinic recomienda exponer cualquier inquietud o temor previo a la sesión, especialmente en personas sensibles a las agujas.

Una comunicación abierta con el especialista permite adaptar el procedimiento y aumentar el confort del paciente. Superar las dudas iniciales suele conducir a una experiencia positiva, ya que muchas personas descubren que el proceso resulta sencillo y tolerable.