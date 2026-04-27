Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

El nuevo aumento de precio del galón de combustible en El Salvador regirá desde el 28 de abril, con un alza de $0,07 por galón.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo aumento en el precio del galón de combustible entrará en vigencia a partir de mañana, 28 de abril. Los conductores en El Salvador deberán pagar $0.07 más por galón, lo que representa el ajuste más bajo registrado desde el 17 de marzo de este año. En las tres quincenas anteriores, el alza había superado los $0.20 por galón, lo que ha generado presión sobre el gasto de transporte para miles de familias y sectores productivos.

De acuerdo con la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, los nuevos precios de referencia estarán vigentes del 28 de abril al 11 de mayo de 2026. El incremento de $0.07 aplica de forma uniforme para los tres tipos de combustibles a nivel nacional y marca una diferencia significativa frente a los aumentos anteriores.

Los precios por zona y tipo de combustible serán los siguientes:

Zona central:

Gasolina superior: $4.63 por galón

$4.63 por galón Gasolina regular: $4.30 por galón

$4.30 por galón Diésel: $4.37 por galón

Zona occidental:

Gasolina superior: $4.64 por galón

$4.64 por galón Gasolina regular: $4.31 por galón

$4.31 por galón Diésel: $4,37 por galón

Zona oriental:

Gasolina superior: $4.64 por galón

$4.64 por galón Gasolina regular: $4.31 por galón

$4.31 por galón Diésel: $4.37 por galón

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas estableció que los nuevos precios de referencia estarán vigentes hasta el 11 de mayo de 2026. (Foto: Redes sociales)

La institución explicó que el ajuste responde a factores internacionales que han impactado el mercado, como la tensión en el estrecho de Ormuz, que ha elevado la prima de riesgo de los hidrocarburos provenientes de Oriente Medio. También influyen las amenazas en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, donde la actividad de los Hutíes en Yemen ha generado presión adicional sobre los precios, y la reducción sostenida de inventarios de gasolina y diésel en Estados Unidos, reportada por la Agencia Internacional de Energía, que ha contribuido a mantener la tendencia al alza en los mercados globales.

Incrementos quincenales y acumulados en el precio del combustible en El Salvador (17 de marzo al 27 de abril de 2026)

Entre el 17 de marzo y el 27 de abril de 2026, los precios de referencia de los combustibles en El Salvador registraron los siguientes incrementos por quincena, según las tablas oficiales:

Del 17 al 30 de marzo de 2026

Gasolina superior: +$0.26

+$0.26 Gasolina regular: +$0.25

+$0.25 Diésel: +$0.26

Del 31 de marzo al 13 de abril de 2026

Gasolina superior: +$0.21

+$0.21 Gasolina regular: +$0.13

+$0.13 Diésel: +$0.38

Del 14 al 27 de abril de 2026

Gasolina superior: +$0.27

+$0.27 Gasolina regular: +$0.26

+$0.26 Diésel: +$0.15

Incremento acumulado por tipo de combustible (del 17 de marzo al 27 de abril de 2026)

Gasolina superior: $0.26 + $0.21 + $0.27 = $0.74

$0.26 + $0.21 + $0.27 = $0.74 Gasolina regular: $0.25 + $0.13 + $0.26 = $0.64

$0.25 + $0.13 + $0.26 = $0.64 Diésel: $0.26 + $0.38 + $0.15 = $0.79

Estos valores reflejan el aumento total por galón en cada tipo de combustible durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 27 de abril de 2026. Esta tendencia evidencia el impacto de las condiciones internacionales en los precios locales y la importancia de monitorear los factores externos que inciden directamente en el mercado salvadoreño.