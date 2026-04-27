Salud sexual integral: las señales de alerta del organismo, los hábitos que la condicionan y las claves para alcanzar el bienestar

La salud sexual es un indicador clave del bienestar general y puede advertir sobre enfermedades cardiovasculares según la uróloga Rena Malik (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

La salud sexual es un reflejo directo del estado general del organismo y puede alertar sobre posibles problemas cardiovasculares, según la uróloga Rena Malik.

En diálogo con Steven Bartlett para el podcast The Diary of a CEO, Malik explicó que síntomas como la disfunción eréctil pueden ser señales tempranas de enfermedades cardíacas, resaltó el valor de las erecciones matutinas como predictor preventivo y desmontó creencias sobre el tamaño del pene y el placer femenino.

La salud sexual y los hábitos de vida están estrechamente relacionados. Factores físicos, psicológicos y sociales, como la actividad física, el sueño, el manejo del estrés y la alimentación, influyen en la calidad de las relaciones íntimas y en la prevención de enfermedades.

“La disfunción eréctil suele anticipar problemas cardiovasculares; es la primera señal de que algo no está funcionando bien en el organismo”, afirmó Malik. Además señaló que “las personas que tienen sexo una vez a la semana viven un 49% más que quienes sólo lo hacen una vez al año”.

La disfunción eréctil se identifica como una señal temprana de posibles problemas cardíacos y anticipa complicaciones sistémicas en el organismo (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Destacó que por cada 100 orgasmos, los hombres incrementan su expectativa de vida en un 13%. De este modo, la sexualidad adquiere un rol preventivo y vinculado a la longevidad.

Las erecciones matutinas actúan como “un termómetro de salud vascular”. “Si al despertar dejas de tener erecciones, es fundamental revisarse porque puede haber un problema sistémico”, indicó. También subrayó que el clítoris, como estructura homóloga al pene, experimenta congestión nocturna: “Este fenómeno protege el tejido y es una muestra de buen funcionamiento general”.

Los hábitos cotidianos que afectan la vida sexual

La vida sexual no depende únicamente de la anatomía. “Los pilares de la salud sexual son la alimentación, el ejercicio físico, el entorno y la confianza”, detalló Malik. Según estudios mencionados por la experta, una dieta mediterránea puede disminuir el riesgo de disfunción eréctil en un 22%.

La dieta mediterránea y el consumo de pistachos y frutas antioxidantes contribuyen a mejorar la función eréctil y reducir disfunciones sexuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Consumir grasas saludables, frutos secos, arándanos y frutas antioxidantes mejora el flujo sanguíneo y la función eréctil”, puntualizó la especialista, citando estudios donde 100 gramos diarios de pistachos reducen los problemas de erección.

La actividad física regular genera mejoras equivalentes a las de algunos medicamentos. “150 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular producen beneficios en la función sexual comparables a la medicación prescrita más comúnmente”, señaló.

El estrés crónico y la falta de sueño influyen negativamente. “Dormir sólo cinco horas reduce la testosterona en un 15%, lo que equivale a envejecer 10 años en una semana”, advirtió Malik.

El descanso insuficiente impacta directamente en la producción hormonal y la salud sexual masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición prolongada a pantallas, de hasta 10 horas diarias en jóvenes, está afectando la capacidad de concentración y la intimidad, lo que se traduce en relaciones menos satisfactorias. En ese contexto, señaló que reducir el uso de dispositivos y dedicar tiempo consciente a la pareja resulta clave para sostener el vínculo.

Mitos sobre el tamaño del pene y riesgos de la cirugía

La uróloga también abordó una de las preocupaciones más frecuentes en consulta: el tamaño del pene. “El tamaño del pene tiene un impacto limitado en el placer femenino; lo fundamental es la estimulación del clítoris y la comunicación”, subrayó.

Según datos clínicos citados por la experta, el promedio en erección oscila entre 13 y 14 centímetros, cifras próximas a las preferencias observadas en los juguetes sexuales más populares entre mujeres.

La mayoría de las solicitudes de cirugía de alargamiento se basan en expectativas irreales y presentan riesgos elevados: “La cirugía puede desfigurar la anatomía y causar daños irreversibles”.

El tamaño del pene tiene poca repercusión en el placer femenino, siendo el clítoris y la comunicación elementos fundamentales en la vida sexual, según la uróloga (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista insistió en que la ansiedad por el tamaño tiene raíces infantiles y se acentúa con la comparación y la exposición a la pornografía: “Muchos hombres se sienten inseguros incluso estando dentro de la media. La clave para el placer en pareja está lejos de la longitud”.

El placer femenino: anatomía y el rol del clítoris

El conocimiento del cuerpo femenino sigue siendo insuficiente en la educación sexual. Malik abordó la anatomía de modo claro: “El clítoris es la vía más confiable para el orgasmo femenino; tiene numerosas terminaciones nerviosas y se extiende bajo la superficie visible”.

Las prácticas satisfactorias combinan la estimulación del clítoris, la comunicación y la exploración de zonas erógenas. “Sólo una minoría de mujeres logra el orgasmo únicamente con penetración. La mayoría necesita estimulación directa del clítoris”, explicó.

Pornografía, distracción digital y su impacto en el deseo

El consumo de pornografía produce efectos ambiguos sobre la salud sexual. “El consumo excesivo de pornografía o redes sociales reduce la atención, el deseo sexual y puede influir en el vínculo de pareja”, sostuvo Malik. No existe una cantidad fija adecuada para todos.

La exposición excesiva a pantallas y el consumo elevado de pornografía afectan la concentración, el deseo sexual y la satisfacción en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave radica en cómo incide el consumo en la vida y la relación de cada persona: cuando se convierte en algo compulsivo o genera culpa, pueden aparecer problemas de excitación o desconexión.

Las dificultades mayores surgen cuando la pornografía sustituye la interacción real o genera vergüenza persistente: “Para disfrutar plenamente, es fundamental reservar tiempo lejos de distracciones y priorizar el encuentro con la pareja. La atención dispersa complica la concentración y disminuye la probabilidad de erección y orgasmo”.

La especialista subrayó la importancia de fortalecer la comunicación y el autoconocimiento, y advirtió que las inseguridades, como la vergüenza masculina o el temor de las mujeres a expresar sus necesidades, suelen limitar la calidad del encuentro sexual. En ese sentido, planteó que superar esos tabúes es clave para construir vínculos más satisfactorios.