Cuál es el alimento olvidado que ayuda a reducir la inflamación y protege el corazón, según la ciencia

La inflamación es un proceso natural del cuerpo que actúa como mecanismo de defensa frente a lesiones e infecciones. Sin embargo, cuando se vuelve crónica, puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades, afectando órganos y sistemas fundamentales. Esta condición silenciosa se relaciona con dolencias como la diabetes tipo 2, patologías cardíacas, afecciones hepáticas y ciertos tipos de cáncer, lo que convierte a la lucha en una prioridad para mantener la salud a largo plazo.

Existen decenas de alimentos con propiedades que ayudan a combatirla, incorporando nutrientes esenciales y compuestos bioactivos capaces de reducir este proceso. Entre ellos destaca la remolacha, una raíz colorida y muchas veces olvidada en la dieta diaria, pero reconocida en estudios recientes por su aporte positivo en la salud.

Las investigaciones sugieren que el consumo regular no solo ayuda a reducir la hinchazón gracias a sus pigmentos antioxidantes, sino que también contribuye a la salud cardiovascular, favoreciendo la reducción de la presión arterial y mejorando la función de los vasos sanguíneos. Con un perfil nutricional atractivo, esta verdura se posiciona como una opción práctica y efectiva para quienes buscan fortalecer su bienestar a través de la alimentación.

Los compuestos antioxidantes presentes en la remolacha favorecen el control de la inflamación sistémica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de la remolacha

La hortaliza de raíz se distingue por su abundancia en nutrientes esenciales y su bajo aporte calórico, lo que la convierte en una aliada versátil y saludable para cualquier alimentación. Según el análisis realizado por el Dr. Richard Allison, dietista clínico y nutricionista citado por The Independent, aporta una variedad de micronutrientes y compuestos que contribuyen a que el cuerpo “se sienta y funcione mejor”.

Entre los elementos más destacados se encuentran la fibra dietética, los nitratos inorgánicos, las betalaínas, el folato, el manganeso, el potasio, la vitamina C, el hierro y el magnesio. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una porción de 100 gramos de remolacha hervida contiene aproximadamente 45 calorías, 2 gramos de fibra, y pequeñas cantidades de proteínas y grasas.

Tal composición permite consumir una cantidad considerable de este alimento sin un exceso energético, lo que facilita su inclusión en dietas orientadas al control del peso. Además, es una fuente relevante de folato, una vitamina clave para la síntesis de ADN y la salud del corazón, y de manganeso, que interviene en el metabolismo y la protección celular.

El doctor Allison señala: “Las betalaínas, los pigmentos que dan su color, actúan como antioxidantes, ayudando a reducir el estrés y la inflamación en el cuerpo y disminuyendo el riesgo de ciertas enfermedades crónicas”.

También destaca la presencia de potasio, vital para el equilibrio de líquidos, y de vitamina C, que contribuye a la función inmunológica. Por su parte, expertos consultados por Healthline resaltan la presencia de cobre, magnesio y vitamina B6, y subraya que la remolacha “contiene un poco de casi todas las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita”.

Otro de los aspectos señalados es la densidad calórica baja en comparación con otros alimentos de consumo habitual. Por ejemplo, mientras 100 gramos de remolacha hervida aportan 45 calorías, la misma cantidad de papas fritas superaría las 500 calorías, lo que la convierte en una alternativa más saludable y saciante para quienes buscan opciones nutritivas y equilibradas.

Cómo trabaja la remolacha contra la inflamación

Los compuestos actúan como antioxidantes y han demostrado poseer propiedades antiinflamatorias. Según lo describe Allison, “las betalaínas actúan como antioxidantes, ayudando a reducir el estrés y la inflamación en el cuerpo y disminuyendo el riesgo de ciertas enfermedades crónicas”.

La acción antioxidante de la remolacha contribuye a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y favorecer procesos inflamatorios. El consumo regular puede ayudar a mantener bajo control la inflamación crónica, un factor que se asocia con enfermedades como la obesidad, la cardiopatía, las afecciones hepáticas y algunos tipos de cáncer.

Numerosos estudios asocian el consumo regular de remolacha con mejoras en la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien los resultados son prometedores, aún se requieren más investigaciones en humanos para establecer la magnitud de estos beneficios en la dieta cotidiana. No obstante, la evidencia actual respalda que, gracias a sus compuestos, puede ser una herramienta eficaz en la prevención y el control de procesos inflamatorios ligados a enfermedades crónicas.

El impacto de la remolacha en la salud cardiovascular

El consumo regular ha sido relacionado con efectos positivos sobre la salud del corazón. Diversos estudios, recogidos por la Universidad de Exester, han observado que el jugo de remolacha puede contribuir a la disminución de los niveles de presión arterial, lo que se asocia directamente con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Este beneficio se atribuye en gran medida a los nitratos inorgánicos presentes, los cuales, una vez en el organismo, se convierten en óxido nítrico. Este compuesto favorece la relajación de los vasos sanguíneos, facilitando así un mejor flujo y una presión más baja.

Los especiaistas citados por Healthline destacan que tanto la versión cruda como líquida muestran un efecto más marcado en la reducción de la presión arterial, especialmente en la presión sistólica, que es la medida cuando el corazón se contrae. Se ha comprobado que los niveles de nitrato en sangre alcanzan su máximo entre dos y tres horas después de consumir la verdura, por lo que su ingesta regular puede potenciar los beneficios a largo plazo.

La raíz colorida destaca por su bajo aporte calórico y su capacidad para enriquecer dietas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos concretos, aunque los efectos pueden ser temporales, la incorporación frecuente en la dieta puede ayudar a mantener un perfil cardiovascular más saludable.

La influencia en el ámbito deportivo

La verdura ha ganado popularidad entre deportistas y aficionados al ejercicio por su capacidad para mejorar el rendimiento físico y acelerar la recuperación muscular. El interés por esta raíz se sustenta en su alto contenido de nitratos inorgánicos, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, sustancia que optimiza la utilización del oxígeno en los músculos y favorece la eficiencia durante el esfuerzo.

Una revisión sistemática realizada en 2025 concluyó que “la suplementación adecuada con jugo de remolacha mejora la fuerza muscular en los atletas profesionales y la resistencia aeróbica en los no atletas”. Además, esta revisión destaca que el jugo puede mejorar la tolerancia al lactato en adultos sanos, lo que permite sostener actividades físicas intensas durante más tiempo.

El doctor Allison, con experiencia en nutrición de alto rendimiento en equipos deportivos, afirma que “es especialmente popular entre corredores, ciclistas y atletas de deportes de equipo”. Los estudios demuestran que su consumo ayuda a los músculos a emplear el oxígeno de forma más eficiente, acelera la recuperación y mejora el desempeño en deportes intermitentes como el fútbol y el rugby.

El jugo de remolacha se utiliza en el ámbito deportivo por su impacto positivo en el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de remolacha, en particular, es recomendado para quienes buscan un aporte concentrado de nitratos. Según los expertos, el efecto máximo en sangre se logra al consumir hasta 250 ml de jugo entre dos y tres horas antes de la actividad física. Este hábito puede contribuir a disminuir los picos de presión arterial inducidos por el ejercicio y favorecer la salud cardiovascular general.

Cómo consumir la remolacha

Remolacha cruda o rallada en ensaladas : esta presentación preserva la mayor parte de los nutrientes y compuestos bioactivos de la remolacha, como las betalaínas y la vitamina C, que pueden degradarse con el calor. Es una opción fresca y fácil de incorporar en la dieta diaria.

Jugo de remolacha : permite consumir una dosis concentrada de nitratos, lo que resulta especialmente útil para quienes buscan mejorar su rendimiento deportivo. Se recomienda beber hasta 250 ml de jugo entre dos y tres horas antes de ejercitarse para maximizar el efecto en el organismo.

Remolacha hervida : aunque parte de los nutrientes puede perderse durante la cocción, sigue siendo una alternativa válida y sencilla para sumar fibra, potasio y otros minerales a las comidas.

Evitar remolacha excesivamente hervida o encurtida : cocinarla en exceso o consumirla en versiones encurtidas puede reducir sus compuestos beneficiosos, como los antioxidantes y los nitratos, disminuyendo así su impacto positivo en la salud.

Cantidad semanal recomendada: de acuerdo con el doctor Allison, consumir una o dos remolachas medianas unas cuantas veces por semana es suficiente para obtener los beneficios sobre la salud cardiovascular, la inflamación y el rendimiento físico, sin necesidad de recurrir a grandes cantidades.