Las tiendas de barrio generan hasta el 20 % del producto interno bruto en El Salvador, según CONAMYPE

Las tiendas de barrio en El Salvador aportan entre el 15 % y el 20 % del PIB, con ventas anuales por $3,000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiendas de barrio representan entre el 15 % y el 20 % del producto interno bruto en El Salvador, según estimaciones de Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).

Citando un estudio internacional de 2024, señaló que existen aproximadamente 50,000 tiendas de barrio en el país, que generan ventas anuales por $3,000 millones, y que el canal de distribución de estos comercios mueve otros $2,000 millones.

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Como ejemplo del fenómeno a nivel distrito, Steiner detalló, en entrevista AM, que en Apopa, el censo de 2018 registró 440 tiendas de barrio, mientras que en 2023 la cifra fue de 1,627, lo que representa un incremento del 227 % en cinco años.

Según explicó, este crecimiento está impulsado principalmente por el uso de ahorros familiares y la iniciativa de mujeres emprendedoras.

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En cuanto al panorama general, aseguró que las micro y pequeñas empresas representan cerca de la mitad del producto interno bruto, alimentan al 95 % de la población y emplean al 70 %. Resaltó que el respaldo estatal y los programas de financiamiento han favorecido la formalización del sector.

Según cifras del Seguro Social, el 89.5 % de los patronos formales en diciembre de 2024 eran micro y pequeñas empresas, porcentaje que subió al 93.5 % en noviembre de 2025.

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Destacó que la erradicación de las pandillas ha permitido un clima de mayor confianza para invertir y subrayó que la seguridad pública se ha convertido en el pilar del desarrollo económico reciente. En sus palabras: “Es imposible que alguien quiera invertir sus pocos ahorros en poner un negocio si sabe que le van a venir a extorsionar”.

El acceso a financiamiento sigue siendo el principal desafío para las tiendas de barrio, que enfrentan 24 días sin inventario al mes por falta de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Steiner identificó que persisten barreras, especialmente en materia de financiamiento. Indicó que, en promedio, las tiendas de barrio enfrentan quiebres de inventario veinticuatro días de cada treinta por falta de crédito.

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En respuesta a esta situación, el Banco de Fomento Agropecuario habilitó en noviembre una línea de préstamos específica para tiendas de barrio, incluyendo a negocios informales, y CONAMYPE sumó el programa de garantías PROGAMYPE.

Desde entonces, reportó, se han entregado más de $2,500,000 en más de 500 préstamos. Además, Steiner subrayó la importancia de la llegada de empresas FinTech, que han ampliado la inclusión financiera en el sector.

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Garantías estatales y financiamiento diferenciado

Steiner afirmó que CONAMYPE, a través de los fondos FECAMYPE y PROGAMYPE, busca demostrar a los bancos la viabilidad de la microempresa. C

omparó la cartera de clientes de la banca tradicional, que reporta una mora superior al 4 %, con la línea de crédito mujer, que según sus datos mantiene una mora inferior al 0.02 % desde su creación hace tres años.

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Detalló que FECAMYPE ofrece tres líneas principales de financiamiento: Transforma, dirigida a negocios rentables que requieren créditos de hasta $250,000 para expansión; Mujer y Negocios, con préstamos de hasta $100,000 para capital de trabajo o inversión; e Impulsa MYPE, orientada al comercio y servicios, para adquirir vehículos o insumos iniciales. Todas las líneas incluyen garantías estatales a través de PROGAMYPE.

Sectores priorizados y exportaciones

Según Steiner, el 68 % de las MYPEs están lideradas por mujeres, quienes emplean a más personas y pagan mejores salarios. Mencionó el caso de Línea Rosa, un emprendimiento surgido en 2013 que inició como una línea de taxis para mujeres y actualmente diversifica servicios logísticos y líneas de crédito.

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El 68 % de las MYPEs salvadoreñas están lideradas por mujeres, quienes emplean más personal y pagan mejores salarios que los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steiner indicó que PROGAMYPE permite acceder a garantías estatales de hasta el 90 % del préstamo. Explicó que, aunque existen garantías, algunas instituciones financieras mantienen tasas de interés entre el 20 % y el 40 %, y en el caso de microfinancieras, superiores al 50 %. Precisó que la falta de activos limita el acceso a financiamiento, especialmente para mujeres, pero que la garantía estatal puede obtenerse pagando una comisión anual de 5.5 % para el 90 % de cobertura o 3.5 % para el 70 %. Según sus cálculos, esto puede reducir la tasa total de algunos créditos al rango del 12 % al 18 %.

Agregó que, tras la reforma de la Ley MYPE y la inyección de $40,000,000 en fondos y garantías estatales, sectores como la producción artesanal, la agroindustria y productos nostálgicos han accedido al crédito. Relató el caso de una destilería familiar en Morazán que exporta whisky bourbon salvadoreño a Maryland, Estados Unidos, y que financió su crecimiento subastando botellas conmemorativas en bitcoin, una de ellas vendida en $17,000.

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Innovación, ferias y exportaciones de alto valor

Steiner señaló que los préstamos se canalizan mediante fideicomisos con bancos y que CONAMYPE brinda asesoría técnica a los beneficiarios, revisando los planes de negocio antes del desembolso y acompañando a los empresarios en el proceso.

Informó que la banca compite por 35,000 clientes, pero que existen más de un millón de microempresarios que no son atendidos. Destacó la organización de festivales como Arte y Diseño El Salvador, que pasó de celebrarse una vez al año en la capital a realizarse en tres regiones durante 2026. Según Steiner, cada pasarela impacta a unas 20,000 personas en toda la cadena de valor.

Las exportaciones de productos artesanales, café especial, miel y destilados salvadoreños crecen gracias a ferias, ruedas de negocios y apoyo estatal a las MYPEs. (Foto: cortesía)

Explicó que CONAMYPE organiza ruedas de negocios mensuales entre MYPEs y más de 40 casas comercializadoras en 35 países, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Afirmó que este esquema facilita la exportación de café de especialidad como pacamara, geisha y borbón, productos certificados kosher y bebidas artesanales. Indicó que el café tostado de origen puede alcanzar precios de $27 o $28 por libra. Mencionó también la exportación de cerveza artesanal y dulces de tamarindo kosher.

Sobre la apicultura, Steiner informó que la miel de cafetal salvadoreña es apreciada en el exterior y que el reto es mejorar su empaque. Destacó que la miel puede comercializarse en sachets para cafeterías y tiendas globales. Invitó a los apicultores a acercarse a CONAMYPE para explorar nuevos mercados.

Steiner reportó que el Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART), ubicado en la plaza Morazán del centro histórico de San Salvador, cumplió un año de funcionamiento, con cerca de 30,000 visitantes en su primer año. El espacio ofrece talleres, actividades culturales y una sala dedicada a mitos y leyendas nacionales, con participación de niños, adultos y turistas.