El FMI pidió más supervisión sobre bancos y fintech ante el aumento de la morosidad en el crédito

El FMI alertó sobre la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión (FOTO: SEFIN)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió reforzar la supervisión sobre bancos y billeteras virtuales en un contexto de fuerte aumento de la morosidad, al tiempo que el Gobierno busca expandir el crédito para impulsar la reactivación de la actividad económica.

En este sentido, en su último staff report, el organismo señaló que se están fortaleciendo los marcos regulatorios y de supervisión para respaldar una “expansión responsable” del crédito bancario privado.

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“Continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”, apuntó el FMI.

Vale recordar que, según datos oficiales, el porcentaje de préstamos en situación irregular entre las personas físicas pasó del 3,3% en marzo de 2025 al 11,5% en igual mes de este año, alcanzando un nivel que no se registraba desde hacía más de 20 años. Dentro de ese escenario, los préstamos personales son el segmento con mayor nivel de incumplimiento de los últimos 15 años.

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FMI: “Continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo" (FOTO: El Heraldo)

En el sector privado en general, la mora alcanzó el 7% en marzo, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a febrero y 5 puntos más que un año atrás (2%). En el caso del financiamiento a hogares, la morosidad casi se triplicó en comparación interanual (+8,3 p.p).

También el informe del FMI remarcó la importancia de una “supervisión estrecha” a los bancos. En ese sentido, señaló que las políticas macroprudenciales buscarán limitar los riesgos financieros, incluso manteniendo límites prudentes al crédito en moneda extranjera otorgado a prestatarios sin cobertura cambiaria, y “mejorando la divulgación de descalces de moneda y pasivos contingentes”.

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Esto, según el FMI, se complementará con una supervisión reforzada de las instituciones financieras no bancarias y con una reforma más amplia de los mercados de capitales.

“Dado que el crédito no bancario representa alrededor del 15% del crédito bancario total, se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias —incluidos los agentes de liquidación y compensación (ALyCs)— para garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados, así como de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales", afirmó.

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Y agregó que continuará fortaleciéndose la coordinación entre el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV), y se ampliará la cobertura regulatoria según sea necesario.

En el sector privado en general, la mora alcanzó el 7%. REUTERS/Francisco Loureiro

“Se está dando prioridad a profundizar los mercados de capitales de Argentina y promover la competencia, aunque se espera que este proceso tome tiempo debido a la larga historia de inestabilidad y deba ser gestionado cuidadosamente para evitar incrementar las vulnerabilidades macroeconómicas”, consideró el organismo.

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De acuerdo a lo expuesto en el reporte, el Gobierno coincide en la “necesidad urgente de movilizar el ahorro doméstico mientras se expande el crédito de manera responsable”.

Consideran que, aunque el proceso llevará tiempo, las medidas para incentivar la formalización de los activos en dólares siguen siendo fundamentales para respaldar el crédito privado continúa muy por debajo del nivel de países comparables.

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“A medida que avance la estabilización y se reconstruyan las reservas, creen que podría considerarse una flexibilización de las normas prudenciales sobre el crédito en moneda extranjera, basándose en la experiencia de otras economías altamente dolarizadas como Perú y Uruguay”, resaltó el FMI.

“Más en general, y con el objetivo de apoyar un crecimiento más sostenible, las autoridades están enfocadas en profundizar los mercados de capitales, incluyendo el fomento de instrumentos de ahorro de más largo plazo y la ampliación de las oportunidades de inversión corporativa”, agregó.

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