Salud

Cómo modificar el orden en la rutina diaria para reducir el agotamiento, según especialistas

Prestar atención a las señales físicas y mentales a lo largo del día facilita descubrir en qué momentos se cuenta con mayor energía y aumentar la eficiencia sin sumar presiones

Guardar
La gestión de la energía
La gestión de la energía personal optimiza el bienestar cotidiano y disminuye el impacto de la fatiga diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas llegan al final del día con una sensación de agotamiento que no desaparece pese a los intentos por corregir hábitos. Dormir más, hacer ejercicio, modificar la alimentación y planificar cada detalle de la semana suelen ser las primeras recomendaciones para combatir el desgaste diario.

Sin embargo, el cansancio no siempre disminuye y, en muchos casos, se mantiene más allá de los cambios implementados. Un análisis publicado por GQ España sugiere que el verdadero problema podría no estar en la cantidad de actividades o en la falta de descanso, sino en la manera en que cada persona gestiona su energía personal a lo largo de la jornada.

El impacto de la administración de la energía personal en el desgaste diario

El ritmo acelerado de la vida contemporánea y las crecientes exigencias profesionales y personales han incrementado la percepción de desgaste. Según GQ España, la mayoría de las personas que buscan soluciones para recuperar la vitalidad sienten que las estrategias tradicionales no resuelven el problema de fondo. Esto contribuye a un ciclo de insatisfacción y agotamiento, donde la motivación y la eficacia en las tareas diarias se ven afectadas.

El cansancio persistente puede deberse
El cansancio persistente puede deberse más a una mala administración de los ciclos energéticos que a la falta de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los psicólogos estadounidenses Ryan C. Warner, con sede en Texas, y Caroline Jamry, ambos citados por el medio español, sostienen que el enfoque debería desplazarse de la cantidad de actividades o la cantidad de descanso hacia la gestión de los ciclos de energía. Plantean que sumar o eliminar hábitos externos no garantiza el bienestar, y que cada persona debe observar cómo distribuye su esfuerzo y energía durante el día para ajustar su rutina en consecuencia.

Warner y Jamry remarcan que el agotamiento no proviene únicamente de una agenda sobrecargada. “No siempre te sientes agotado porque tienes una gran carga de trabajo, que también, sino porque te toca hacer lo que más esfuerzo te exige en los momentos del día en los que tus niveles de fuerza están más bajos”, señalan los especialistas.

Este análisis invita a reconsiderar la relación entre las tareas diarias y los ritmos biológicos individuales, poniendo el foco en la distribución del esfuerzo según los momentos de mayor y menor energía.

Identificar los propios ciclos para reorganizar la agenda

Las tareas automáticas o rutinarias
Las tareas automáticas o rutinarias deberían reservarse para los momentos de menor energía para reducir el desgaste diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso de esta propuesta consiste en identificar los picos y valles de energía que cada persona experimenta a lo largo del día. Los expertos sugieren registrar durante una semana los momentos de mayor y menor vitalidad, prestando atención a señales físicas y mentales como la concentración, el estado de ánimo o la fatiga muscular.

Con esta información, recomiendan reorganizar la agenda diaria para que las tareas más exigentes, tanto físicas como cognitivas, coincidan con los periodos de mayor energía.

Las actividades que requieren menos atención o que pueden realizarse de manera automática, como responder correos rutinarios o realizar tareas administrativas, deberían reservarse para los momentos de menor energía. De este modo, se optimiza el rendimiento y se reduce el desgaste, evitando el agotamiento prematuro.

Warner y Jamry subrayan que este proceso de ajuste no implica cambios drásticos ni la incorporación de obligaciones adicionales. Requiere autoconocimiento y una revisión honesta de los propios hábitos y horarios, pero puede aplicarse de manera progresiva. Para muchas personas, el solo hecho de prestar atención a sus ritmos internos y modificar el orden de las actividades ya supone una mejora significativa.

Mejorar la calidad de vida a través del autoconocimiento

La adaptación progresiva a los
La adaptación progresiva a los ciclos internos promueve resultados duraderos y sostenibles en el manejo del desgaste cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de la energía personal, según los especialistas, es una herramienta accesible que no demanda grandes recursos externos. A diferencia de otras estrategias, no se basa en la adopción de nuevas rutinas, sino en el aprovechamiento más eficiente de las capacidades existentes.

GQ España destaca que quienes logran adaptar su jornada a sus propios ciclos de energía experimentan una disminución del desgaste diario, una recuperación de la motivación y una mejora en la calidad de vida.

El proceso requiere observación, paciencia y cierta flexibilidad para modificar agendas y prioridades. Sin embargo, los resultados pueden ser duraderos y sostenibles, ya que se apoyan en el funcionamiento natural del organismo y no en soluciones externas. La clave, según Warner y Jamry, reside en escuchar las señales del cuerpo y la mente, y en reorganizar las demandas diarias en función de esas señales.

Temas Relacionados

PsicólogosRyan C. WarnerCaroline JamryGestión Ciclos EnergíaSalud Mentalpsicologíafatiga crónicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Quiénes deben vacunarse contra la gripe y por qué es clave para prevenir casos graves

Las bajas temperaturas intensifican la propagación de los virus, por lo que se recomienda reforzar la inmunización anual. Qué dicen los expertos

Quiénes deben vacunarse contra la

Qué es el colesterol LDL y cuál es el fruto seco común que ayuda a reducirlo

El colesterol conocido como “malo” es uno de los principales responsables de la formación de placas en las arterias y su exceso incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas. Incorporar pequeños cambios en la dieta diaria puede ayudar a reducir sus niveles y proteger la salud cardiovascular

Qué es el colesterol LDL

De la infancia digital a la apuesta online: los riesgos de la exposición temprana a las pantallas

No es lo mismo entregarle a un bebé un juguete que un celular. Esta verdad de Perogrullo es el primer muro de contención contra las secuelas de un gesto que, bajo su apariencia de alivio cotidiano, altera el desarrollo sensorial y cognitivo de forma trascendental

De la infancia digital a

Cómo prevenir las caídas para proteger la autonomía en la madurez

Para muchos adultos mayores, la casa es un refugio de seguridad y recuerdos. Sin embargo, las estadísticas revelan una realidad más cruda: el hogar es también el escenario principal de accidentes que pueden cambiar una vida en segundos

Cómo prevenir las caídas para

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

La combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza, maximiza los beneficios asociados a una mayor longevidad. Expertos recomiendan diversificar la rutina para potenciar la salud y obtener resultados más completos

El secreto para una vida
DEPORTES
A los 41 años, se

A los 41 años, se retira el Pulga Rodríguez: cuándo será su partido despedida y la decisión sobre su futuro

El nuevo diccionario de la Fórmula 1 con el cambio de reglas: los 10 términos clave y el giro que tendrá la transmisión

La era Chacho Coudet en River: los cambios en el cuerpo técnico y la decisión respecto al mercado de pases

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

TELESHOW
El desafortunado comentario de Yanina

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

Flor de la V contó el consejo que les dio a sus hijos para enfrentar el bullying: “Nunca se avergüencen de mamá”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Estados Unidos lanzaron

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva coordinada contra Irán y el grupo terrorista Hezbollah

Crisis en Cuba: un nuevo apagón dejó a millones de personas sin electricidad y se agudiza el malestar en la isla

La guerra en Medio Oriente bloquea los flujos de petróleo y gas natural a Asia: los riesgos de una nueva crisis energética

EN VIVO: Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se movilizan por el sur de Líbano para exponer la infraestructura de Hezbollah

Canadá evaluó su posible participación militar en la guerra de Irán: “Nunca se puede descartar categóricamente”