Cómo modificar el orden en la rutina diaria para reducir el agotamiento, según especialistas

Miles de personas llegan al final del día con una sensación de agotamiento que no desaparece pese a los intentos por corregir hábitos. Dormir más, hacer ejercicio, modificar la alimentación y planificar cada detalle de la semana suelen ser las primeras recomendaciones para combatir el desgaste diario.

Sin embargo, el cansancio no siempre disminuye y, en muchos casos, se mantiene más allá de los cambios implementados. Un análisis publicado por GQ España sugiere que el verdadero problema podría no estar en la cantidad de actividades o en la falta de descanso, sino en la manera en que cada persona gestiona su energía personal a lo largo de la jornada.

El impacto de la administración de la energía personal en el desgaste diario

El ritmo acelerado de la vida contemporánea y las crecientes exigencias profesionales y personales han incrementado la percepción de desgaste. Según GQ España, la mayoría de las personas que buscan soluciones para recuperar la vitalidad sienten que las estrategias tradicionales no resuelven el problema de fondo. Esto contribuye a un ciclo de insatisfacción y agotamiento, donde la motivación y la eficacia en las tareas diarias se ven afectadas.

Los psicólogos estadounidenses Ryan C. Warner, con sede en Texas, y Caroline Jamry, ambos citados por el medio español, sostienen que el enfoque debería desplazarse de la cantidad de actividades o la cantidad de descanso hacia la gestión de los ciclos de energía. Plantean que sumar o eliminar hábitos externos no garantiza el bienestar, y que cada persona debe observar cómo distribuye su esfuerzo y energía durante el día para ajustar su rutina en consecuencia.

Warner y Jamry remarcan que el agotamiento no proviene únicamente de una agenda sobrecargada. “No siempre te sientes agotado porque tienes una gran carga de trabajo, que también, sino porque te toca hacer lo que más esfuerzo te exige en los momentos del día en los que tus niveles de fuerza están más bajos”, señalan los especialistas.

Este análisis invita a reconsiderar la relación entre las tareas diarias y los ritmos biológicos individuales, poniendo el foco en la distribución del esfuerzo según los momentos de mayor y menor energía.

Identificar los propios ciclos para reorganizar la agenda

El primer paso de esta propuesta consiste en identificar los picos y valles de energía que cada persona experimenta a lo largo del día. Los expertos sugieren registrar durante una semana los momentos de mayor y menor vitalidad, prestando atención a señales físicas y mentales como la concentración, el estado de ánimo o la fatiga muscular.

Con esta información, recomiendan reorganizar la agenda diaria para que las tareas más exigentes, tanto físicas como cognitivas, coincidan con los periodos de mayor energía.

Las actividades que requieren menos atención o que pueden realizarse de manera automática, como responder correos rutinarios o realizar tareas administrativas, deberían reservarse para los momentos de menor energía. De este modo, se optimiza el rendimiento y se reduce el desgaste, evitando el agotamiento prematuro.

Warner y Jamry subrayan que este proceso de ajuste no implica cambios drásticos ni la incorporación de obligaciones adicionales. Requiere autoconocimiento y una revisión honesta de los propios hábitos y horarios, pero puede aplicarse de manera progresiva. Para muchas personas, el solo hecho de prestar atención a sus ritmos internos y modificar el orden de las actividades ya supone una mejora significativa.

Mejorar la calidad de vida a través del autoconocimiento

La gestión de la energía personal, según los especialistas, es una herramienta accesible que no demanda grandes recursos externos. A diferencia de otras estrategias, no se basa en la adopción de nuevas rutinas, sino en el aprovechamiento más eficiente de las capacidades existentes.

GQ España destaca que quienes logran adaptar su jornada a sus propios ciclos de energía experimentan una disminución del desgaste diario, una recuperación de la motivación y una mejora en la calidad de vida.

El proceso requiere observación, paciencia y cierta flexibilidad para modificar agendas y prioridades. Sin embargo, los resultados pueden ser duraderos y sostenibles, ya que se apoyan en el funcionamiento natural del organismo y no en soluciones externas. La clave, según Warner y Jamry, reside en escuchar las señales del cuerpo y la mente, y en reorganizar las demandas diarias en función de esas señales.