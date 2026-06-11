Economía

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 11 de junio de 2026

El organismo paga jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes complementarios de acuerdo con el número final del documento. Aumentos, medio aguinaldo y refuerzos extraordinarios

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ANSES paga hoy jueves 11 de junio de 2026 jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy jueves 11 de junio de 2026 el pago de diversas prestaciones sociales y jubilaciones según el calendario oficial del organismo. El cronograma se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios y abarca tanto jubilaciones como pensiones, asignaciones familiares y programas sociales adicionales. Este mes se incluyen incrementos y el pago del medio aguinaldo para millones de personas.

Quiénes cobran hoy, 11 de junio de 2026

El calendario de pagos de ANSES establece que hoy corresponde el cobro a varias categorías de beneficiarios, agrupados por tipo de prestación y terminación de DNI.

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Jubilaciones y pensiones mínimas

Las personas titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyo DNI finaliza en 3 perciben hoy el haber mensual. Este grupo recibe el pago correspondiente de junio junto al medio aguinaldo y un refuerzo extraordinario.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy también acceden al pago quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 6 y 7. Las PNC comprenden pensiones por invalidez, madres de siete hijos o más y por vejez. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada.

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Asignaciones Familiares y AUH

Hoy perciben el pagolos titulares con DNI terminado en 3. Además, se acredita el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche para quienes cumplen los requisitos.

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

La jubilación mínima de junio de 2026 asciende a $403.318 y con el bono extraordinario de $70.000 llega a $473.318 (Imagen Ilustrativa Infobae)
La jubilación mínima de junio de 2026 asciende a $403.318 y con el bono extraordinario de $70.000 llega a $473.318 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la actualización por movilidad y el pago del medio aguinaldo, los montos de las jubilaciones presentan cambios en junio. La jubilación mínima asciende a $403.318. Se suma un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual a $473.318.

El pago de este mes incorpora el medio aguinaldo, por lo que quienes cobran la mínima perciben un monto total bruto cercano a $674.977. La jubilación máxima alcanza los $2.713.948. Para quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso es de $322.654. En el caso de las PNC por discapacidad o vejez, el monto mensual es de $282.322.

Estos valores incluyen todos los incrementos y refuerzos aplicados para el período, y el bono extraordinario se abona junto con el haber mensual.

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa a $144.932 por cada niño o adolescente. ANSES deposita el 80% de este valor cada mes ($115.945,60), reteniendo el 20% restante hasta la presentación de la Libreta de Asignación.

anses
La AUH de ANSES sube a $144.932 por hijo en junio de 2026, con un pago mensual del 80%, y la AUH por discapacidad asciende a $471.915

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto mensual asciende a $471.915, con un pago directo de $377.532 y el resto disponible tras el cumplimiento de los requisitos.

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados dependen de la categoría y los ingresos del grupo familiar, con escalas variables que pueden consultarse en la web oficial de ANSES. Además, continúan los pagos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días para familias que cumplen condiciones, independientemente de la terminación de DNI.

Estos programas sociales se abonan automáticamente junto a las prestaciones mensuales y representan un refuerzo para los hogares beneficiarios.

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