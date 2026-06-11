Salud

Dormir en completa oscuridad mejora la calidad del sueño, según especialistas

Con pequeños cambios en la rutina y ajustes en el entorno, es posible lograr un descanso profundo y favorecer la energía diurna

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Persona durmiendo en cama oscura. Un rayo de luz solar diagonal entra por una ventana y cae sobre el cuerpo. Una luna creciente pálida es visible en la pared izquierda.
Las cortinas opacas o “blackout” son una de las medidas más efectivas para bloquear la luz exterior: faroles de la calle, carteles, autos o iluminación de edificios cercanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir en completa oscuridad puede ser el cambio más sencillo para transformar tu descanso y mejorar la calidad del sueño. Dormir en oscuridad, eliminando cualquier fuente de luz, ayuda al organismo a regular hormonas fundamentales y favorece la restauración nocturna, según especialistas citados por Real Simple.

Dormir en un ambiente totalmente oscuro permite que el cuerpo produzca la cantidad adecuada de melatonina, lo que facilita un sueño profundo y reparador. Esta práctica protege la salud general, previene interrupciones del descanso y mantiene el equilibrio del ritmo circadiano. Adaptarse requiere pasos graduales y ajustes en la rutina que pueden incorporarse con recomendaciones de expertos.

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Dormir en total oscuridad favorece un estado de relajación óptimo. Evitar cualquier luz ayuda a que el cuerpo identifique claramente cuándo es el momento de descansar y potencia la calidad del sueño a diario.

Especialistas mencionados por Real Simple subrayan la importancia de dormir sin fuentes luminosas para crear un entorno libre de estímulos visuales y promover el bienestar. Quienes mantienen la habitación completamente oscura experimentan ciclos de descanso más estables y suelen despertar con más energía.

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Fundamento científico y efectos en la salud

Las bases científicas que recomiendan dormir en oscuridad total se apoyan en el estudio de hormonas y procesos biológicos nocturnos. Cuando hay luz por la noche, en particular la de dispositivos electrónicos o lámparas, el cerebro recibe una señal ambiental incompatible con el descanso y puede reducir la liberación de melatonina, según evidencia experimental publicada en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism y especialistas citados por Real Simple.

Ese descenso de melatonina puede desajustar el ritmo circadiano, el sistema que regula el ciclo de sueño y vigilia. Revisiones científicas publicadas en Sleep Health describieron asociaciones entre el horario/cantidad de luz y resultados objetivos y subjetivos del sueño, lo que se vincula con mayor riesgo de insomnio, fatiga diurna y menor capacidad de recuperación frente al estrés.

Según especialistas entrevistados por Real Simple, la exposición constante a la oscuridad cada noche favorece la señal biológica que facilita iniciar y mantener un sueño más continuo. También advirtieron que la luz artificial nocturna puede influir en variables metabólicas y emocionales, con impacto en la percepción de bienestar y en la intensidad de episodios de ansiedad, en línea con la literatura que analiza la exposición a luz nocturna (LAN) y problemas de sueño, incluida evidencia sintetizada en metaanálisis en Science of the Total Environment.

Dormir en un entorno completamente oscuro puede contribuir no solo a sostener la duración del descanso, sino también a mejorar su calidad. Para quienes buscan optimizar la energía diurna, consolidar una rutina nocturna con mínima o nula luz en el dormitorio se plantea como una medida de higiene del sueño respaldada por especialistas y por estudios sobre luz y regulación circadiana.

Consejos para adaptarse a dormir en total oscuridad

Primer plano de una persona durmiendo de lado, usando un antifaz negro, cubierta por ropa de cama gris y con el rostro parcialmente visible en la oscuridad.
Una persona duerme profundamente en una cama oscura, cubierta con ropa de cama gris y usando un antifaz negro para garantizar la oscuridad total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar cambios en los hábitos nocturnos para alcanzar una oscuridad completa puede hacerse de manera gradual, según recomendaciones recogidas por Real Simple. Lo primero es identificar y eliminar todas las fuentes de luz en el dormitorio, incluidos aparatos electrónicos y luces piloto.

Si no es posible adaptarse de inmediato, los expertos recomendaron una adopción gradual con cortinas opacas o antifaz para dormir para bloquear la luz residual, de acuerdo con Real Simple. Estos accesorios pueden facilitar el proceso de adaptación sin generar molestias.

La adecuación de un ambiente oscuro también implica ajustar rutinas nocturnas: evitar el uso de teléfono móvil, tableta o televisor antes de acostarse. Incluso una exposición breve a esa luz puede interferir con la señal biológica que prepara al cuerpo para dormir, según especialistas citados por Real Simple y evidencia clínica sobre supresión de melatonina por luz previa al descanso publicada en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Los especialistas citados por Real Simple aconsejaron prestar atención al sellado de puertas y ventanas para impedir el ingreso de luz exterior. Indicaron que estos ajustes ayudan a que el organismo interprete la oscuridad como la señal ambiental para iniciar el descanso nocturno, en línea con la literatura científica sobre luz nocturna y ritmo circadiano publicada en Sleep Health.

Dormir en un espacio donde la luz persista durante la noche puede limitar el efecto restaurador del sueño. Revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre exposición a luz nocturna (LAN, por sus siglas en inglés) y problemas de sueño, publicadas en Science of the Total Environment, describieron asociaciones entre mayor luz durante la noche y peores resultados de descanso. Crear un dormitorio completamente oscuro puede ayudar a sostener un entorno más consistente para dormir y favorecer la energía diurna.

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