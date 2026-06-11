Salud

Sentadillas y rodillas: por qué la regla de 120 por semana no aplica para todos, según un fisioterapeuta

Joaquín Peñalver remarcó que el volumen seguro depende de la edad, el peso corporal y los antecedentes. Claves para ajustar la rutina y evitar complicaciones de largo plazo

Guardar
Google icon
Hombre musculoso con camiseta sin mangas y pantalones cortos oscuros realizando una sentadilla con barra pesada en un gimnasio moderno con suelo negro.
Superar las ciento veinte sentadillas semanales amenaza la salud articular, especialmente en quienes tienen más de cuarenta años o antecedentes de lesiones, advierte el fisioterapeuta Joaquín Peñalver, recomendando adaptar el ejercicio a cada caso concreto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar más de 120 sentadillas por semana puede ser perjudicial para la salud de las rodillas, especialmente en personas mayores de 40 o con antecedentes de lesiones articulares. El fisioterapeuta español Joaquín Peñalver destaca que la frecuencia y el estado de la articulación deben guiar la cantidad de repeticiones semanales. Esta advertencia surge en el contexto del aumento del entrenamiento funcional y el interés por incorporar ejercicios de fuerza en todas las edades.

De acuerdo con declaraciones difundidas por la revista española especializada en deporte SportLife, la sentadilla es un ejercicio relevante para el desarrollo muscular y la mejora de la movilidad, pero su exceso puede provocar consecuencias negativas para la salud. Los jóvenes con rodillas sanas pueden realizar hasta ciento veinte sentadillas a la semana sin riesgo relevante de lesiones. Según el especialista, quienes ya cruzaron la barrera de los 40 años, o presentan antecedentes de daños en los meniscos y cartílagos, reduzcan significativamente esa cantidad para prevenir sobrecargas y lesiones.

PUBLICIDAD

Riesgos de las sentadillas en adultos mayores

La advertencia cobra importancia en un escenario marcado por el incremento de la actividad física en adultos y el interés creciente por rutinas adecuadas a la edad. Los expertos subrayan que la frecuencia y la intensidad de los ejercicios deben adaptarse a las condiciones individuales para evitar complicaciones a largo plazo.

Vista lateral de una persona haciendo sentadilla con barra y pesas en un gimnasio con suelo de goma, máquinas y mancuernas al fondo.
El aumento de repeticiones puede acelerar el desgaste de los meniscos y el cartílago en adultos mayores de cuarenta años, incrementando el riesgo de desarrollar artrosis y reduciendo significativamente la movilidad y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afecta la edad y las lesiones a la rodilla

Según Peñalver, la rodilla atraviesa un proceso degenerativo progresivo con el paso de los años, que se agrava si existen lesiones previas en meniscos o cartílago. Esta condición afecta la capacidad de recuperación de la articulación y eleva el riesgo de molestias o daños estructurales cuando se somete a altos volúmenes de ejercicio repetitivo. La fisioterapia deportiva observa que, a partir de los 40 años, la resistencia del cartílago disminuye y la tolerancia al impacto de ejercicios como la sentadilla se reduce.

PUBLICIDAD

El fisioterapeuta explica: “Los jóvenes con meniscos intactos pueden llegar hasta las ciento veinte sentadillas semanales, pero esta cifra debe disminuir considerablemente en adultos mayores o personas lesionadas”. El objetivo es evitar el desgaste acelerado de las superficies articulares y la aparición de patologías como la artrosis, que limita la movilidad y afecta la calidad de vida.

Adaptaciones y recomendaciones para prevenir lesiones

El especialista sostiene que la sentadilla continúa siendo un ejercicio útil para el desarrollo de fuerza y la prevención de caídas, aunque debe practicarse con criterios de seguridad y progresión. El control técnico, la supervisión y adaptaciones individualizadas resultan necesarios para evitar daños a largo plazo.

Una mujer con ropa deportiva gris realiza una sentadilla sumo con una barra y discos de peso sobre sus hombros, en un gimnasio.
Expertos advierten que quienes han sufrido daños articulares deben disminuir considerablemente el número de sentadillas por semana y buscar asesoramiento especializado para evitar el agravamiento de molestias o la aparición de lesiones crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los fisioterapeutas aclaran que no existe una cifra universalmente segura para todos los individuos. Peñalver advierte que el límite de 120 sentadillas semanales solo es válido para personas jóvenes y con rodillas sanas. Según el especialista citado por medios de salud como la revista internacional Men’s Health, “al superar los 40 o los 50 años, o en presencia de daños articulares, es imprescindible reducir notablemente esa cantidad”.

La prevención de lesiones articulares implica evaluar factores como el peso corporal, molestias previas y técnica al ejecutar la sentadilla. Entre las recomendaciones se encuentran alternar ejercicios, fortalecer la musculatura de soporte y priorizar el descanso para permitir la recuperación de las estructuras articulares. Los especialistas sugieren consultar a un profesional antes de modificar cualquier rutina de entrenamiento, especialmente en personas con historial de lesiones.

Según ejemplos recogidos en publicaciones científicas, el exceso de repeticiones puede generar sobrecarga en la articulación y aumentar el riesgo de roturas meniscales, desgaste del cartílago o inflamación persistente.

Actividad física, envejecimiento y salud articular

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fisioterapeuta destaca que solo jóvenes con rodillas sanas pueden llegar a ciento veinte sentadillas semanales, mientras que adultos mayores o lesionados deben personalizar y reducir las cargas para proteger las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular mantiene beneficios para la salud general y el bienestar. El secreto está en ajustar los volúmenes y cargas de trabajo a las características de cada persona. Según Peñalver, “la sentadilla es muy beneficiosa, pero el exceso puede transformar un ejercicio útil en uno perjudicial”.

El envejecimiento activo y el cuidado de la salud articular favorecen el disfrute de la actividad física sin exponer las rodillas a riesgos innecesarios. La supervisión de profesionales especializados en fisioterapia deportiva contribuye a mantener la movilidad y la independencia funcional a lo largo de los años.

Superar el umbral de las 120 sentadillas semanales puede representar un riesgo elevado para quienes presentan daño articular o han alcanzado la madurez. La adaptación del ejercicio y una planificación adecuada son factores esenciales para aprovechar los beneficios del deporte y prevenir complicaciones asociadas al sobreuso de las articulaciones.

Temas Relacionados

entrenar sentadillas120 sentadillasgimnasiossalud y fitnessNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lácteos e inflamación: qué indica la última evidencia científica sobre su vínculo

Distintas publicaciones médicas revisan qué ocurre después de las comidas y cómo intervienen la microbiota y la barrera intestinal, un enfoque que suma pistas sobre la relación entre alimentación e inmunidad

Lácteos e inflamación: qué indica la última evidencia científica sobre su vínculo

Por qué bajar el colesterol no siempre reduce el riesgo cardiovascular, según dos expertos

En el podcast Function Health, Mark Hyman y Aseem Malhotra sostienen que el valor elevado suele reflejar fallas metabólicas. Paso a paso, cómo es el plan de 10 días para “reiniciar” hábitos y mejorar marcadores cardiometabólicos

Por qué bajar el colesterol no siempre reduce el riesgo cardiovascular, según dos expertos

Del calzado al entrenamiento diario: 7 mitos del running revelados por expertos

Fisioterapeutas, nutricionistas y entrenadores consultados por The New York Times identificaron las ideas más arraigadas entre aficionados y competidores que, lejos de sumar, generan lesiones y frenan la evolución

Del calzado al entrenamiento diario: 7 mitos del running revelados por expertos

Dormir en completa oscuridad mejora la calidad del sueño, según especialistas

Con pequeños cambios en la rutina y ajustes en el entorno, es posible lograr un descanso profundo y favorecer la energía diurna

Dormir en completa oscuridad mejora la calidad del sueño, según especialistas

El método que transformó el entrenamiento en el ciclismo gana popularidad: de qué se trata

A diferencia de la frecuencia cardíaca, este mecanismo no se ve afectado por factores externos como el calor, el estrés o la hidratación, lo que lo convierte en la referencia más confiable para entrenar

El método que transformó el entrenamiento en el ciclismo gana popularidad: de qué se trata

DEPORTES

Se realizará la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Se realizará la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Son Heung-Min marca las prioridades de Corea del Sur de cara al Mundial 2026: “El objetivo inmediato es clasificarnos”

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Comienza el Mundial 2026: el calendario completo con los días, horarios y estadios de todos los partidos

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

TELESHOW

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

INFOBAE AMÉRICA

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Canadá impulsa una ley para prohibir las cuentas en redes sociales a menores de 16 años

Macron convocó a Zelensky y a líderes de países árabes al G7 para abordar las guerras y debatir iniciativas de paz

Una movilización liderada por mujeres exigió justicia en Ecuador por una estudiante y una activista halladas sin vida

La responsable de ciencia de la NASA aseguró que el objetivo de las misiones Artemis es “vivir y trabajar” en la Luna