Lácteos e inflamación: qué indica la última evidencia científica sobre su vínculo

Los estudios internacionales confirman que el consumo de lácteos no eleva la inflamación en adultos sanos sin intolerancias (Freepik)

Durante las últimas décadas, los productos lácteos han sido objeto de controversia en el ámbito de la nutrición, rodeados de afirmaciones contrapuestas sobre sus efectos en la salud. Mientras algunos sectores los han señalado como posibles desencadenantes de procesos inflamatorios, otros destacan sus beneficios nutricionales y su papel en la prevención de enfermedades crónicas.

En este contexto, nuevas investigaciones de alcance internacional han aportado datos rigurosos que permiten clarificar el impacto real de los lácteos sobre la inflamación en adultos sanos.

PUBLICIDAD

Organismos como la revista médica The Lancet, el portal de estadísticas alemán Statista y autoridades sanitarias como el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) han analizado la relación entre el consumo de lácteos, los marcadores inflamatorios y la salud inmunitaria, considerando factores como el tipo de producto —fermentados o no— y las características individuales.

En quienes no presentan alergias a las proteínas de la leche ni intolerancia a la lactosa, el consumo de productos lácteos no eleva los niveles inflamatorios en el organismo. La mayoría de estudios, incluyendo metaanálisis publicados en la revista Advances in Nutrition, señala que la leche, el yogur y algunos quesos pueden ayudar a disminuir determinados marcadores inflamatorios en sangre.

PUBLICIDAD

Los productos lácteos fermentados como el yogur y el kéfir destacan por su capacidad de reducir la respuesta inflamatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), el impacto de los lácteos sobre marcadores como la proteína C reactiva, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa tiende a ser neutro o ligeramente favorable. Algunos análisis científicos muestran que, en adultos sanos, estas sustancias no aumentan y pueden reducirse moderadamente tras consumir lácteos. En la mayoría de intervenciones dietéticas evaluadas no se observaron incrementos en la inflamación.

Lácteos fermentados y su influencia sobre la inflamación

Diversos organismos científicos, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), han documentado que los lácteos fermentados, como el yogur, el kéfir y ciertos quesos, destacan por su potencial superior para mitigar la respuesta inflamatoria, especialmente después de las comidas. Su consumo puede disminuir de forma más notable la proteína C reactiva y limitar la respuesta inflamatoria en comparación con otros derivados como la mantequilla o la nata. Esta diferencia posiciona a los lácteos fermentados como una opción favorable para quienes desean cuidar su salud inmunitaria.

PUBLICIDAD

Una taza de leche entera contiene 322 miligramos de potasio, lo que representa cerca del 9% del requerimiento diario masculino y el 12% del femenino, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Además del potasio, los lácteos aportan calcio, magnesio y proteínas de alto valor biológico, nutrientes que intervienen en la regulación de múltiples procesos metabólicos.

Meta-análisis publicados por Advances in Nutrition muestran que la leche y algunos quesos pueden disminuir marcadores inflamatorios en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la relación directa entre el potasio en los lácteos y la inflamación aún cuenta con escasa investigación, algunos estudios sugieren que un mayor consumo de potasio puede asociarse a niveles más bajos de moléculas inflamatorias, especialmente si la dieta es baja en sal. Se requieren más estudios para precisar este vínculo.

PUBLICIDAD

Lácteos, inmunidad y barrera intestinal

La salud inmunitaria depende en gran medida de la fortaleza de la barrera intestinal, y los productos lácteos pueden contribuir a mejorar esta función. Investigaciones revisadas por la revista Nutrients indican que los lácteos favorecen la integridad de la barrera intestinal y estimulan la producción de moléculas ligadas a la respuesta inmunológica, como inmunoglobulinas y citocinas reguladoras.

Estos efectos resultan relevantes para la prevención de enfermedades crónicas; sin embargo, aún es necesario profundizar en qué medida estos beneficios se generalizan a toda la población y si existen diferencias por edad, sexo o predisposición genética.

PUBLICIDAD

Existen situaciones en que los lácteos deben excluirse de la dieta. Las personas con alergia a las proteínas lácteas deben evitar su consumo completamente para prevenir reacciones adversas, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En caso de intolerancia a la lactosa, se aconseja limitar los lácteos o recurrir a variantes sin lactosa.

Los productos lácteos refuerzan la barrera intestinal y aportan beneficios clave para la salud inmunitaria, según la revista Nutrients (Imagen Ilustrativa Infobae)

En quienes presentan enfermedades autoinmunes, distintas investigaciones, incluidas revisiones del British Medical Journal, muestran que los lácteos suelen tener un efecto antiinflamatorio, salvo en presencia de intolerancia evidente. Por ello, la decisión de incorporar o eliminar estos alimentos debe basarse en la tolerancia individual y, si es necesario, en consulta médica.

PUBLICIDAD

Efecto global de los lácteos sobre la inflamación

La combinación de proteínas, minerales y cultivos vivos presentes en los productos lácteos, especialmente en los fermentados, contribuye a una respuesta inflamatoria equilibrada en el organismo.

Este conjunto de componentes explica el efecto generalmente neutro o beneficioso que los lácteos pueden ejercer respecto a la inflamación, según concluyen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la EFSA.

PUBLICIDAD

La evidencia actual respalda que, en adultos sanos y en ausencia de intolerancias, los productos lácteos no solo no promueven la inflamación, sino que pueden ser aliados en la prevención de procesos inflamatorios.