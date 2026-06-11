Del calzado al entrenamiento diario: 7 mitos del running revelados por expertos

Un reporte de The New York Times reúne a fisioterapeutas, nutricionistas y entrenadores que advierten sobre creencias populares que aumentan las lesiones y traban el progreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica del running ganó popularidad en todo el mundo, pero la difusión de mitos y consejos contradictorios sigue afectando tanto a corredores principiantes como experimentados. De acuerdo con un reporte del periódico The New York Times, expertos en fisioterapia, nutrición y entrenamiento advierten que algunas creencias erróneas pueden frenar el progreso y aumentar el riesgo de lesiones.

1. El impacto del calzado en los corredores

El diseño de las zapatillas para correr atravesó transformaciones importantes en los últimos años. Según el profesor de Ciencias del Ejercicio en Sacred Heart University de Connecticut, Matthew Moran, la adopción del minimalismo a comienzos de la década de 2010 —inspirada por el libro: “Nacidos para correr”— alentaba el uso de calzado ligero, con mínima amortiguación y sin soporte adicional, bajo la premisa de que así se prevenían las lesiones.

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Esa preferencia fue reemplazada por la popularidad de las zapatillas maximalistas, que incorporan suelas mucho más gruesas y mayor amortiguación. Destacó que, aunque este tipo de calzado puede resultar más cómodo para algunos corredores, no existen pruebas sólidas de que ayude a reducir el riesgo de lesiones. Moran remarcó que la idea de que una mayor amortiguación disminuye de forma notoria el impacto durante la carrera carece de fundamento.

2. El entrenamiento de fuerza no es necesario para corredores

Expertos sostiene que la mayor amortiguación puede dar confort, pero no reduce de forma comprobada el impacto ni el riesgo de daño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mitos más persistentes es que los corredores de fondo no necesitan levantar pesas. La directora clínica de Finish Line Physical Therapy en Nueva York, Alison McGinnis, explicó a The New York Times que muchos aficionados creen que aumentar la distancia recorrida garantiza mejoras.

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Sin embargo, la experta indicó que el entrenamiento de fuerza es esencial para correr más rápido y prevenir lesiones. “La fuerza muscular y la salud de los tendones son cruciales para evitar lesiones. Si corres mucho sin fortalecer tus músculos, a la larga algo va a ceder”, comentó.

3. No hace falta comer después de correr

El apetito suele reducirse después de una carrera intensa. De acuerdo con la nutricionista estadounidense Kristy Baumann, quien trabaja en Mineápolis con corredores, esta sensación puede engañar. Aclaró que el esfuerzo físico puede disminuir la producción corporal de grelina, la hormona que provoca hambre, y aumentar metabolitos que suprimen el apetito.

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No obstante, “el hecho de que no tengas hambre no significa que tu cuerpo no necesite comida”, explicó. Recomienda ingerir una comida o tentempié tras correr para facilitar la recuperación.

4. El ácido láctico causa dolor muscular

Sumar pesas mejora la velocidad y protege tendones y músculos, y que solo aumentar kilómetros termina pasando factura con el tiempo - crédito Running Colombia

La creencia de que el ácido láctico provoca dolores musculares tras el ejercicio sigue extendida, pese a haber sido refutada por la investigación científica. El profesor adjunto de Ciencias de la Salud en la Universidad Furman de Carolina del Sur, Scott Murr, relató a The New York Times que incluso entre estudiantes atletas esta idea persiste.

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El lactato, producido durante el ejercicio intenso, suele asociarse con una sensación temporal de quemazón, pero las molestias musculares posteriores son consecuencia de daño microscópico debido a esfuerzos inusuales y no del ácido láctico.

5. Los geles energéticos siempre provocan molestias estomacales

La nutricionista Kristy Baumann indicó que muchos corredores culpan a los geles energéticos de sus problemas gastrointestinales. Sin embargo, la experta precisó que el inconveniente suele estar relacionado con la deshidratación o la falta de adaptación del sistema digestivo.

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“Tu estómago es un músculo; se puede entrenar”, señaló. Recomienda comenzar con media porción de gel con agua cada 40 minutos en entrenamientos largos y aumentar la cantidad de forma progresiva. Esta adaptación permite que el organismo absorba los nutrientes necesarios durante la carrera.

6. El reposo absoluto es siempre la mejor opción para las lesiones

Advierte que el reposo total solo es clave en fracturas por estrés, y que en tendones y ligamentos la actividad segura favorece el riego sanguíneo y la mejora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo de suspender toda actividad física ante una lesión no siempre resulta eficaz. El profesor de Ciencias del Ejercicio en la Universidad Brigham Young, Iain Hunter, afirmó en declaraciones al portal que, aunque el reposo es indispensable en fracturas por estrés, en distensiones de ligamentos y tendones la falta total de movimiento puede ralentizar la recuperación. “Necesitamos el flujo sanguíneo para curar el cuerpo”, sostuvo. Recomienda consultar con especialistas para determinar qué formas de ejercicio resultan seguras según cada caso.

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7. Los corredores “de verdad” entrenan duro todos los días

La idea de que solo los corredores más comprometidos entrenan sin descanso carece de fundamento. El entrenador y cofundador del Brooklyn Track Club, Steve Finley aseguró a The New York Times que incluso atletas olímpicos suelen correr menos de 80 kilómetros a la semana, mientras que aficionados recorren distancias mayores.

Expertos mencionaron que es común que la gente piense que superar límites físicos a diario es la clave del éxito. La regla fundamental de los deportes de resistencia consiste en alternar días de esfuerzo con jornadas de baja intensidad para permitir que el cuerpo se adapte y progrese.

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