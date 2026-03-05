Salud

Alerta sobre trastornos alimentarios: “La obsesión con el cuerpo es histórica y cada vez estamos peor”

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, la médica psiquiatra, Juana Poulisis, analizó el avance de los TCA y la obsesión por el cuerpo. El fenómeno afecta a edades cada vez más tempranas y adultas

“La obsesión con el cuerpo es histórica y cada vez estamos peor”, aseguró Juana Poulisis en diálogo con Infobae a la Tarde

En una entrevista exclusiva con Juana Poulisis, médica psiquiatra, en el programa Infobae a la Tarde, se advirtió que los trastornos alimentarios no solo afectan a adolescentes, sino que aparecen en niños desde los ocho años y persisten hasta la adultez mayor

Durante su participación en Infobae a la Tarde, junto al equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Poulisis sostuvo que la preocupación social por el cuerpo atraviesa generaciones y se ha intensificado por el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial.

El avance de los trastornos alimentarios en nuevas edades

“La obsesión con el cuerpo es histórica y creo que cada vez estamos peor en ese aspecto”, planteó la médica. Poulisis explicó que la presión estética no solo se mantiene, sino que se agrava: “Con el cuerpo, con el paso del tiempo, cada vez se naturalizan más modelos de extrema delgadez. Si yo como médica mido ese cuerpo, no está funcionando saludablemente”.

Poulisis remarcó que la presión
Poulisis remarcó que la presión estética atraviesa generaciones y se agrava por el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial

Consultada sobre por qué la problemática se profundiza, remarcó: “Algo que nos jugó tremendamente en contra fueron las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Hay que intervenir con las aplicaciones y todas las cosas que se van a hacer próximamente”. En los consultorios, la tendencia es clara: “Los números están incrementándose. La tasa está disminuyendo con respecto a la edad de comienzo. Comienza a los ocho, nueve, diez años, en niños y en niñas”.

La especialista ilustró la gravedad del fenómeno con un caso reciente: “Hace muy poquito tuve un nene de diez años que quería ser como un futbolista muy reconocido. Pensó que comiendo menos y haciendo gimnasia podía lograr ese cuerpo. Se despertaba a la madrugada para hacer abdominales y flexiones”. Si bien aclaró que no cualquier niño desarrolla un trastorno alimentario por influencia de las redes, sí advirtió que “los disparadores son más accesibles y a una edad más temprana”.

Trastornos alimentarios en varones y adultos mayores

La psiquiatra destacó que los varones se ven cada vez más afectados: “El problema en los hombres es que en general es egosintónica la patología. El paciente no lo siente como una enfermedad. No consultan salvo cuando aparecen complicaciones clínicas o la familia interviene”.

“Con el paso del tiempo, cada vez se naturalizan más modelos de extrema delgadez”, planteó la especialista en salud mental

Detalló que, en el caso masculino, la preocupación puede derivar tanto en cuadros de anorexia severa como en dismorfia muscular: “Es una obsesión por un cuerpo más grande, una dismorfia inversa”.

Poulisis advirtió que también hay un crecimiento de los casos en mujeres adultas: “Cada vez tengo pacientes mujeres más grandes en mi consultorio. Lo que nos asusta es que los trastornos alimentarios tienen una tasa de muerte muy alta dentro de la enfermedad psiquiátrica, por suicidio o por deterioro clínico. Las pacientes más añosas, de cincuenta o sesenta años, con largos años de anorexia o purgas diarias, llegan totalmente descompensadas”.

La entrevistada subrayó la falta de profesionales especializados en adultos: “Hay pocos médicos y psicólogos que trabajen en adultos y mayores con este tipo de patologías. Esto es algo absolutamente nuevo”.

La tendencia en los consultorios
La tendencia en los consultorios muestra un aumento de los casos y una disminución en la edad de inicio de los trastornos alimentarios

La alimentación en la infancia y el desafío de las familias

Al abordar la preocupación de las familias por evitar extremos, Poulisis aconsejó: “La nutrición ha cambiado. Los chicos se encuentran con el dulce mucho más tempranamente. Hay cosas que no podemos evitar. Si una casa es cero ultraprocesados, el chico va a un cumpleaños y se desespera por el alfajor. Yo siempre recomiendo el camino del medio, ni blanco ni negro”.

Sostuvo la importancia de no generar prohibiciones estrictas: “No pasa nada si de todos los snacks que llevan al colegio, un día llevan un alfajor rico. Que nosotros comamos un helado con ellos. No va a ser nuestra alimentación cotidiana, pero tampoco hay que demonizar esos alimentos”.

Frente a la consulta sobre la duración de los tratamientos, Poulisis fue contundente: “Un tratamiento en un paciente difícil puede tardar hasta siete años. No solo es el cambio alimentario, es el trabajo en los rasgos de personalidad, el trabajo familiar, la reconstrucción de la familia. Hay que trabajar en equipo y acompañar al paciente para que pueda recuperarse”.

