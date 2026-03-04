Ni café ni energizantes: cuál es el té que recomiendan los dietistas para elevar la energía y cuidar el corazón

El té negro es recomendado por dietistas como fuente natural de energía gracias a su cafeína, L-teanina y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse con decaimiento es habitual, pero el té negro se posiciona como una opción recomendada por la comunidad médica, incluyendo la prestigiosa Harvard Health Publishing y Mayo Clinic, para quienes buscan un aumento natural de energía.

Esta infusión destaca por su alto contenido de cafeína, la presencia de L-teanina y una abundancia de antioxidantes, factores que, combinados, promueven la vitalidad y el estado de alerta de forma gradual, sin los picos ni caídas energéticas asociados a otras bebidas estimulantes.

El perfil estimulante del té negro y su comparación con otras infusiones

De acuerdo con la información de Harvard Health Publishing y la revista médica Advances in Nutrition, el té negro sobresale entre las infusiones por aportar una de las mayores cantidades de cafeína por taza: una taza puede contener entre 26 y 100 miligramos de cafeína, dependiendo del tipo de hoja y el tiempo de infusión.

El valor diferencial del té negro con otras infusiones reside en la acción conjunta de su cafeína con la L-teanina, un aminoácido que modula el efecto estimulante.

Estudios de Harvard Health y Mayo Clinic destacan que el té negro promueve energía gradual y sostenida sin los picos y caídas de otras bebidas

Kristin Draayer, dietista registrada de Bastyr University señaló en Eatingwell que la L-teanina actúa en sinergia con la cafeína para promover un estado de alerta tranquilo, mejorar la concentración y la función cognitiva. Esta combinación genera una sensación de vigilancia estable, sin episodios de nerviosismo ni caídas abruptas de energía, a diferencia de lo que puede ocurrir con el café.

Estudios citados por el National Institutes of Health (NIH) y publicados en la revista Molecular Nutrition & Food Research refuerzan que el consumo habitual de té negro se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo, especialmente cuando forma parte de un estilo de vida saludable.

Antioxidantes, salud cardiovascular y longevidad

El té negro contiene antioxidantes como polifenoles, flavonoides y catequinas. Según Harvard Health y Mayo Clinic, estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres, reducir la inflamación crónica y proteger las células.

Un metaanálisis publicado en Advances in Nutrition mostró que por cada taza diaria de té negro, el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca disminuye un 4 % y el riesgo de accidente cerebrovascular un 4 %. La revista médica Heart publicó que el consumo regular de té negro se asocia con una reducción significativa en los riesgos de cardiopatía isquémica y eventos cardiovasculares mayores.

El té negro contiene flavonoides y polifenoles que ayudan a reducir la inflamación, proteger las células y beneficiar la salud cardiovascular

Otros estudios recopilados por el NIH destacan que esta infusión mejora la función de los vasos sanguíneos, reduce el colesterol LDL y contribuye a mantener estable la presión arterial.

La Fundación Española de la Nutrición y publicaciones como Eatingwell enfatizan que los flavonoides y polifenoles del té negro benefician la salud metabólica y colaboran en la prevención de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento y la inflamación.

Beneficios adicionales: metabolismo, saciedad y control de peso

Más allá de aportar energía, el té negro puede favorecer el metabolismo y el control del peso. Un estudio reciente en Molecules reportó que consumir tres tazas diarias durante tres meses contribuyó a reducir la circunferencia de la cintura y el peso corporal, efecto atribuido a sus flavonas y su capacidad para generar saciedad.

Sus antioxidantes, junto con la teofilina y los taninos, ayudan a proteger la salud digestiva y mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Además, estudios recientes sugieren que el té negro podría modular la absorción de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Los antioxidantes y taninos del té negro mejoran la salud digestiva, aunque se aconseja evitarlo después de las comidas si hay anemia por hierro

Aunque suele ser seguro, las personas con anemia por déficit de hierro deben evitar su consumo inmediato tras las comidas, ya que los taninos pueden interferir con la absorción del hierro.

El exceso de cafeína puede causar insomnio o ansiedad, por lo que se recomienda no superar las 3 o 4 tazas diarias. Integrado en una dieta equilibrada y con hábitos saludables, el té negro resulta un aliado natural para la energía y la salud cardiovascular.