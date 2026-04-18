Qué factores cotidianos influyen en la acumulación de grasa visceral y cómo pueden impactar en la salud metabólica a largo plazo

Dormir menos de siete horas favorece la acumulación de grasa visceral, incrementando el riesgo de enfermedades metabólicas, según la Cleveland Clinic (Freepik)

Dormir menos de lo recomendado, experimentar estrés frecuente y cenar tarde son tres hábitos cotidianos que, según la Cleveland Clinic de Estados Unidos y el portal GQ México, favorecen la acumulación de grasa visceral, un tipo de tejido adiposo que compromete la salud metabólica y eleva el riesgo de enfermedades graves a largo plazo.

La grasa visceral se acumula alrededor de órganos internos como el hígado, el páncreas y los intestinos. A diferencia de la grasa subcutánea, este tejido es metabólicamente activo y responde de forma directa a las alteraciones hormonales que producen el estrés crónico, el sueño insuficiente y los horarios irregulares de alimentación.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la exposición continua al cortisol —la hormona del estrés— facilita el depósito de grasa en la zona abdominal. Además, cenar tarde interfiere con el ritmo circadiano y altera la forma en que el cuerpo utiliza las calorías, propiciando que se almacenen en vez de ser consumidas como energía.

El estrés crónico eleva el cortisol y facilita el depósito de grasa abdominal, vinculado a desórdenes metabólicos y resistencia a la insulina (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio citado por GQ México indica que el descanso nocturno menor a siete horas afecta negativamente la sensibilidad a la insulina y la secreción de hormonas reguladoras del apetito, como la leptina y la grelina, lo que incrementa el riesgo de acumular grasa en el abdomen. Este fenómeno ocurre incluso en personas con un índice de masa corporal normal.

Parámetros y riesgos asociados a la grasa visceral

Los especialistas de la Cleveland Clinic recomiendan que la grasa visceral no supere el 10% del total de grasa corporal. Asimismo, se considera saludable una circunferencia abdominal inferior a 102 centímetros en hombres y 89 centímetros en mujeres. Superar estos parámetros incrementa la probabilidad de padecer alteraciones metabólicas severas.

Una circunferencia abdominal superior a 102 cm en hombres o 89 cm en mujeres incrementa la probabilidad de padecer alteraciones metabólicas (Freepik)

El exceso de grasa visceral se vincula con un mayor desarrollo de resistencia a la insulina, desequilibrios lipídicos y procesos inflamatorios sistémicos. Este tejido produce sustancias proinflamatorias que afectan el funcionamiento de órganos vitales y pueden desencadenar enfermedades crónicas, como el síndrome metabólico.

Además, la acumulación excesiva de grasa abdominal se ha relacionado con mayor incidencia de eventos cardiovasculares graves y un descenso en la esperanza de vida, según datos recogidos por GQ México.

Estrategias preventivas y de reducción

La prevención y reducción de la grasa visceral exige un enfoque integral. Los expertos de la Cleveland Clinic recomiendan incorporar actividad física regular, con énfasis en ejercicios de fuerza, y mantener una alimentación rica en proteínas y fibra, priorizando vegetales, legumbres y cereales integrales.

El control de las porciones y la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados también son fundamentales para evitar el exceso calórico.

La práctica regular de actividad física de fuerza y una dieta rica en proteínas y fibra ayudan a prevenir y reducir la grasa visceral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer horarios fijos para las comidas principales y procurar que la cena ocurra al menos dos horas antes del descanso nocturno optimiza los procesos metabólicos y reduce la tendencia a almacenar energía en forma de grasa.

Técnicas de manejo del estrés, como la meditación o la respiración consciente, ayudan a regular los niveles de cortisol y disminuyen el impacto negativo del estrés crónico sobre el metabolismo.

Beneficios de los cambios sostenidos en el estilo de vida

La modificación de hábitos no solo permite reducir la grasa visceral, sino que también mejora la calidad del sueño, estabiliza el estado de ánimo y favorece la regulación hormonal. Estos beneficios contribuyen a fortalecer la salud general y a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la acumulación de grasa abdominal.

Adoptar horarios regulares para las comidas principales y técnicas de manejo del estrés contribuye a la salud metabólica y al bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un abordaje preventivo, basado en evidencia de instituciones como la Cleveland Clinic, resulta clave para proteger la salud cardiometabólica y promover un bienestar duradero. El compromiso con este tipo de cambios sostenidos impacta positivamente en la esperanza y calidad de vida a largo plazo.