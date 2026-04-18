Desde el dolor en el pecho hasta sudoración excesiva: los síntomas que pueden anticipar problemas cardíacos

La salud al corazón es crucial y es importante conocer los síntomas para prevenir cualquier revés en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón es el órgano que sostiene el funcionamiento de todo el cuerpo, encargado de bombear sangre y oxígeno a cada célula y tejido. Su actividad constante pasa inadvertida la mayor parte del tiempo, pero basta que surja una alteración para evidenciar su papel central en la vida cotidiana.

A pesar de su relevancia, muchas enfermedades cardíacas se mantienen ocultas durante años, avanzando de manera silenciosa hasta manifestarse con síntomas que pueden ser inesperados o fáciles de confundir con molestias menores.

La salud cardiovascular enfrenta desafíos crecientes en todo el mundo, ya que continúan siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), provocaron 19,8 millones de muertes en 2022, representando el 32% de las muertes globales.

Existe una amplia variedad de señales que pueden advertir sobre un problema cardíaco, muchas de las cuales pasan desapercibidas o se atribuyen a causas menos graves. Reconocer estas señales, incluso las más sutiles, se vuelve clave para acceder a un diagnóstico precoz y mejorar las posibilidades de tratamiento.

Especialistas aseguran que existen síntomas comúnes y otro no tanto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas para prevenir enfermedades cardíacas

Las condiciones cardíacas pueden expresarse de múltiples formas y no todas son tan evidentes como el dolor agudo del pecho. Identificarlos es fundamental para buscar atención médica a tiempo y evitar complicaciones graves. Expertos de Mayo Clinic y la Fundación Cardíaca Británica describieron algunos signos.

Dolor en el pecho

Se trata del síntoma más conocido y frecuentemente asociado a un ataque cardíaco. Suele describirse como una presión, opresión o sensación de peso en la zona central del tórax. Aunque muchas personas imaginan un dolor intenso, puede manifestarse como una molestia leve o intermitente que aparece y desaparece con el esfuerzo o el reposo.

Según la British Heart Foundation, si no desaparece tras descansar unos minutos, es necesario llamar a emergencias de inmediato.

El dolor en el pecho es la señal más común de alerta de un ataque cardíaco y requiere atención médica urgente según expertos en salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de aire o dificultad para respirar

Así sea en reposo o durante una actividad física moderada, es una alarma que no debe subestimarse. Puede indicar insuficiencia cardíaca, arritmias o enfermedad de las arterias coronarias.

Mayo Clinic señala que suele acompañar a otras molestias, como fatiga o dolor en el pecho, y puede presentarse incluso durante el sueño.

La dificultad para respirar, incluso en reposo, puede indicar insuficiencia cardíaca o arritmias y representa un síntoma clave para prevenir enfermedades del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor en otras zonas

No siempre se limita al pecho. Puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el cuello o la espalda. La fundación británica remarca que este tipo de dolor, especialmente si se presenta junto con opresión torácica, es típico de un infarto y requiere atención médica inmediata.

El dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo, la mandíbula o la espalda es típico de un infarto, por lo que consultar a emergencias es fundamental para la salud cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palpitaciones o sensación de vacío en el pecho

Pueden experimentarse como latidos irregulares, acelerados o una sensación de “hundimiento” en el pecho. Según el doctor Edo Paz, en diálogo con Time Magazine, prestar atención a este síntoma es clave, ya que puede estar relacionado con arritmias como la fibrilación auricular, que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular y otras complicaciones graves.

Las palpitaciones o sensaciones de vacío en el pecho pueden estar vinculadas a arritmias como la fibrilación auricular, lo que aumenta el riesgo de complicaciones cardiacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sudoración excesiva y repentina

Cuando aparece sin causa aparente, especialmente acompañada de dolor en el pecho, es una señal frecuente durante un ataque cardíaco. Este síntoma suele ser más común en hombres, pero también puede presentarse en mujeres.

La British Heart Foundation recomienda buscar ayuda urgente si la sudoración se combina con otros síntomas cardíacos.

La sudoración excesiva y repentina, especialmente si se acompaña de dolor torácico, debe considerarse un síntoma de posible ataque cardíaco y no debe subestimarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indigestión, ardor estomacal o náuseas

Muchas personas confunden el dolor torácico de origen cardíaco con molestias digestivas, como indigestión, ardor de estómago o náuseas. Time Magazine, a través del cardiólogo William Zoghbi, y Mayo Clinic advierten que estos síntomas pueden encubrir un evento cardíaco, especialmente en mujeres, quienes tienden a presentar manifestaciones atípicas.

Síntomas como indigestión, ardor estomacal o náuseas pueden encubrir un evento cardíaco, especialmente en mujeres, y requieren evaluación médica especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fatiga extrema o debilidad inusual

Sentirse inusualmente cansado, sin una explicación clara y en ausencia de cambios en el estilo de vida, puede ser una señal temprana de enfermedad cardíaca. Este síntoma es especialmente relevante en mujeres y personas mayores.

La British Heart Foundation indica que la fatiga extrema puede preceder a un infarto o indicar insuficiencia cardíaca.

La fatiga extrema y la debilidad inusual pueden ser signos tempranos de enfermedad cardíaca, sobre todo en personas mayores o mujeres, e indican la importancia de un diagnóstico precoz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo hay que consultar al médico

Reconocer el momento adecuado para buscar atención médica puede marcar la diferencia en el pronóstico de las enfermedades cardíacas. La recomendación unánime de los especialistas es solicitar asistencia de urgencia ante síntomas como dolor persistente en el pecho, dificultad para respirar o desmayos repentinos.

Según los expertos, si el dolor en el pecho no desaparece tras unos minutos de reposo, o si se acompaña de sudoración, malestar general o dolor que se irradia hacia el brazo, la mandíbula o la espalda, se debe llamar inmediatamente a emergencias.

En el caso de síntomas más sutiles, como fatiga extrema, hinchazón en piernas o tobillos, palpitaciones regulares o molestias digestivas persistentes, explican que la mejor opción es programar una consulta médica lo antes posible.

Las fuentes insisten en no ignorar cambios repentinos en la capacidad para realizar actividades cotidianas, ya que la detección temprana permite iniciar tratamientos menos invasivos y mejorar la calidad de vida.

El electrocardiograma surge como el principal método médico para hallar anomalías o problemas cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a un diagnóstico preciso, los médicos utilizan una combinación de interrogatorio clínico, examen físico, análisis de sangre y estudios complementarios. Entre las principales pruebas figuran el electrocardiograma (ECG), la prueba de esfuerzo, la ecocardiografía y, en algunos casos, la resonancia magnética cardíaca o el cateterismo.

La Cleveland Clinic subraya que el diagnóstico temprano, apoyado en exámenes regulares y la vigilancia de los factores de riesgo, es fundamental para reducir la mortalidad y prevenir complicaciones a largo plazo.