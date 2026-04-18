Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

Las imágenes muestran las secuelas de un siniestro vial múltiple en una carretera. Varios vehículos, incluyendo camiones grandes, una camioneta volcada y al menos un automóvil, presentan daños considerables. Se observa la presencia de personas en el lugar, así como oficiales de policía. Las barreras de contención amarillas son visibles a lo largo de la vía. /Viceministerio de Transporte

Dos accidentes de tránsito de gravedad se han registrado en vías clave de El Salvador, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y dejando en evidencia los desafíos persistentes en materia de seguridad vial y fuerte carga vehicular.

En las primeras horas del día, un fuerte siniestro vial se registró en la carretera que conecta con Acajutla, específicamente en la bajada de Izalco, en el carril que conduce hacia Sonsonate. Según reportes preliminares, una volqueta que descendía por la pendiente perdió el control e impactó contra tres automóviles que circulaban en la vía.

Las imágenes captadas en el lugar muestran a los vehículos particulares con daños materiales severos, algunos de ellos con la carrocería completamente deformada debido a la fuerza del impacto.

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que sus gestores de tránsito, junto con equipos de emergencia, se desplazaron de inmediato a la zona para brindar atención y coordinar labores de seguridad. En el sitio también se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Cruz Roja Salvadoreña.

El choque provocó el bloqueo parcial de la carretera y generó un fuerte congestionamiento vehicular durante varias horas. Hasta el cierre de este reporte, no se había confirmado la existencia de víctimas mortales ni el número exacto de lesionados, ya que las autoridades continuaban con la evaluación de los hechos y la remoción de los vehículos involucrados. La causa principal señalada en los reportes iniciales es la pérdida de control de la volqueta en una zona de descenso, lo que derivó en la múltiple colisión.

En Los Chorros, el accidente de transporte colectivo de la ruta 4L dejó cuatro personas lesionadas, incluido un niño de tres años./ Diario La Huella

Casi en paralelo, otro incidente vial se produjo en la carretera Panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros, a la altura de la exbáscula. En este caso, una coaster de la ruta 4L perdió el control, impactando contra los separadores de la vía y dejando un saldo de cuatro personas lesionadas. Entre los heridos se encuentra un niño de tres años, quien presentó diversas lesiones y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Los otros tres afectados fueron atendidos en el lugar por elementos de Cruz Verde Lourdes.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente se originó cuando el conductor de la unidad de transporte colectivo no logró mantener el control del vehículo, lo que provocó el choque contra la infraestructura vial. El siniestro generó complicaciones en el flujo vehicular, obligando a las autoridades a implementar medidas de regulación y asistencia en la zona.

Estadísticas recientes de accidentes viales en El Salvador

Estos dos accidentes se suman a una preocupante tendencia registrada en los últimos años en El Salvador. Según datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 de enero hasta el 17 de abril se registran 7,103 accidentes de tránsito en El Salvador, mientras que en el mismo periodo de 2025 se reportaron 5,909, lo que representa 1,194 accidentes más en relación al año anterior.

Entre los factores que más inciden en la ocurrencia de accidentes viales en el país se encuentran el exceso de velocidad, la distracción al volante, el irrespeto a la señalización y la conducción bajo los efectos del alcohol. Las carreteras más afectadas son la carretera Panamericana, el bulevar Monseñor Romero y la autopista Comalapa, donde se concentra la mayor parte del tránsito pesado y del transporte de pasajeros.

Las causas principales de accidentes viales en El Salvador son el exceso de velocidad, la distracción y el irrespeto a las señales, según las autoridades. /(Cortesía)

El Viceministerio de Transporte ha reiterado en diversas ocasiones la importancia de fortalecer las campañas de educación vial y de intensificar los controles en las principales arterias del país.

Asimismo, las autoridades han hecho un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en tramos de alta peligrosidad como la bajada de Izalco y el sector de Los Chorros, donde las condiciones topográficas y el alto flujo vehicular incrementan el riesgo de siniestros. A raíz del incremento de siniestros diferentes sectores sociales han solicitado la adopción de medidas más estrictas para reducir la siniestralidad vial, como la instalación de radares de velocidad, el mejoramiento de la infraestructura y el endurecimiento de sanciones para conductores imprudentes.

Los accidentes ocurridos en la carretera hacia Acajutla y en el tramo de Los Chorros reflejan la urgencia de abordar de manera integral la problemática de la seguridad vial en El Salvador. La suma de víctimas y el impacto social de estos eventos subrayan la necesidad de una respuesta coordinada entre autoridades, sociedad civil y conductores para frenar el aumento de los siniestros en las carreteras del país.