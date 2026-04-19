La contundente frase de Simeone para los hinchas del Atlético de Madrid tras perder la final de la Copa del Rey

Diego Simeone aplaude al finalizar la Copa del Rey con derrota para su equipo ante la Real Sociedad (EFE/Julio Muñoz.)

Atlético de Madrid perdió la final de la Copa del Rey en los penales frente a Real Sociedad y Diego Simeone intentó dar las explicaciones de la derrota en la conferencia de prensa posterior al duelo disputado en Sevilla. El Cholo hizo un análisis del encuentro y le dejó un mensaje a los hinchas del Aleti de cara a la serie de semifinales de Champions League que se vendrá ante el Arsenal.

“Lo primero es felicitar al rival que hizo el partido que tenía que hacer. Nosotros no pudimos empezar bien el partido. Creo que pudimos haber resuelto mejor los dos goles que tuvimos. Después del primer gol reaccionamos bien, encontramos el empate, pero volvimos otra vez a caer en un ritmo bajo, con poca intensidad y ellos fueron ahí más intensos que nosotros, pese a que tampoco había situaciones de goles claras. Llegó el segundo gol, nos fuimos al descanso y hablamos. Teníamos que cambiar el paso, teníamos que cambiar el ritmo de juego", comenzó en su análisis el Cholo.

En cuanto a la etapa complementaria, en la que Atlético pudo empatar a poco del final con un golazo de Julián Álvarez, Simeone destacó: “El segundo tiempo fue el que había que jugar. Encontramos el 2-2. Pudimos haber hecho el tercero, ya sea con Johnny (Cardoso) o con Baena. No quiso entrar en esta oportunidad y nos fuimos al alargue, donde creo que tuvimos una situación cada uno: la de Julián, que pega en el travesaño, y la que ellos tienen también en la buena parada de Musso en el primer tiempo del alargue. Creo que competimos muy bien, creo que dieron absolutamente todo lo que teníamos, pero desgraciadamente esta vuelta los penales fueron para el lado de ellos. Felicitarlos y no mucho más", expresó ante los medios.

El entrenador argentino habló tras la caída de su equipo en la final de la Copa del Rey

Otra de las consultas al entrenador argentino fue acerca de su actitud luego de la tanda de penales en ir a contener a sus futbolistas. “No hay mucho para hablar, solamente estar cerca de ellos. Saben que hicieron un esfuerzo enorme, que hicieron un segundo tiempo y un alargue muy bueno, pero el partido era en los noventa. El partido era el gol de Johnny, era el gol de Baena. Desgraciadamente, se fue por muy poco en las dos jugadas. Fueron muy buenas las dos, pero esta vez, como solemos decir: a veces esa contundencia que se necesita, esta vez la tuvieron ellos y nosotros no".

Por otra parte Simeone dejó una reflexión para los hinchas de cara al gran objetivo que le queda al Atlético de Madrid: la semifinal de la Champions League frente al Arsenal. “Yo creo que los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes de diálogo y de cosas. Necesitan ganar, no necesitan mensajes”. Y completó: “La verdad es que no estoy pensando en el Arsenal. Me duele mucho lo de hoy. Necesitábamos ganar, no pudimos ganar. Sabemos que competimos y dimos todo. Eso me da mucha tranquilidad. Pero bueno, en este lugar donde estamos es necesario ganar”.

El Cholo Simeone dejó en claro que los aficionados del Atlético no necesitan mensajes, sino ganar (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Por último sobre el cansancio que pudieron haber sentido los jugadores del Atlético por la dura serie de cuartos de final Champions ante el Barcelona, Simeone explicó: “Seguramente entenderás que después de haber jugado noventa minutos con el Barcelona hace cuatro días, es normal que el equipo pudo haber tenido esa baja en el alargue. Pero así todo, creo que el alargue lo hicimos muy bien también, salvo los primeros 10 minutos del arranque del partido. Después, creo que el equipo dio absolutamente todo lo que tenía”.

Atlético de Madrid volverá a jugar el miércoles 22 de abril como visitante frente al Elche por la Liga de España y en la previa al choque de Liga de Campeones ante el Arsenal, recibirá el sábado 24/4 al Athletic Club de Bilbao. Luego, el miércoles 29 será local en el Metropolitano ante los Gunners por la ida de la semifinal de la Champions.