Cultura

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Los dibujos, elaboradas antes de la publicación del clásico personaje en 1926, ofrecen a estudiosos una visión directa sobre la experimentación y los métodos de trabajo del ilustrador E H Shepard

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Las primeras ilustraciones descartadas de Winnie-the-Pooh se exhiben en Londres tras cien años ocultas
Las primeras ilustraciones descartadas de Winnie-the-Pooh se exhiben en Londres tras cien años ocultas (Crédito: Facebook Peter Harrington)

En el marco de la conmemoración por el centenario del libro Winnie-the-Pooh, dos bocetos preliminares que permanecieron ocultos durante casi cien años han sido divulgados por primera vez por la familia de E H Shepard, el ilustrador que definió la imagen del célebre oso y sus amigos en la obra de A A Milne. Estas piezas, creadas a lápiz y abandonadas en las primeras etapas de preparación del clásico infantil, se exhiben en Peter Harrington Rare Books, en Dover Street, Londres.

A diferencia de la mayoría de los dibujos finalizados y publicados en 1926, estos esbozos muestran el proceso experimental previo de Shepard. Uno de ellos, con la inscripción “Climbing very cautiously up the stream”, retrata a Pooh, Christopher Robin, Piglet y Owl durante una expedición al polo norte narrada en el capítulo VIII, escena que en el libro nunca estuvo ilustrada.

Esta muestra ofrece a estudiosos y entusiastas una perspectiva inédita sobre el método creativo de Shepard. Como destacó Philip W Errington, especialista de Peter Harrington, “Es extraordinariamente raro encontrar dibujos preliminares de Winnie-the-Pooh que capturen lo que podría llamarse el primer momento de inspiración: el instante en que Shepard piensa el movimiento, el personaje y la narrativa únicamente con lápiz”, según lo citado por The Guardian. Errington también subraya la precisión de Shepard para plasmar el movimiento en estos primeros bocetos y la energía presente en los trazos: “El arte de concebir el movimiento es excepcional. Las marcas de lápiz sobre la página resultan hermosas. Se aprecia la creatividad rápida sumada al movimiento característico de Shepard. Realmente, estas piezas parecen saltar de la hoja”.

Un par de dibujos a lápiz, realizados en las primeras fases del proceso creativo de la obra, permitirá a especialistas analizar detalles inéditos del método visual del ilustrador original, según expertos y fuentes del sector
Un par de dibujos a lápiz, realizados en las primeras fases del proceso creativo de la obra, permitirá a especialistas analizar detalles inéditos del método visual del ilustrador original, según expertos y fuentes del sector

Un segundo boceto, destinado originalmente al capítulo III, representa a Pooh y Piglet durante una de sus aventuras al acecho de un Woozle, escena popular entre los lectores y nunca acompañada en el volumen original por una ilustración.

Errington detalla que en el primer dibujo “Climbing very cautiously up the stream”, Christopher Robin aparece liderando la escena, mientras que Pooh y Piglet exhiben la atención minuciosa del ilustrador. Destaca la presencia de una pequeña anotación: “closer”, escrita por Shepard con una flecha apuntando hacia Piglet, lo que sugiere dificultades o experimentaciones con la ubicación de los personajes en la composición. Además, se observan figuras como Kanga y Eeyore, ampliando el elenco representado.

Estos materiales habían sido descartados en la primera etapa creativa, lo que los convierte en una rareza dentro del corpus de trabajos de Shepard. En 1969, el artista donó la mayoría de sus dibujos preliminares al Victoria and Albert Museum, cuyo acervo fue central en una exposición organizada en 2017, con Errington como asesor.

Errington identifica una diferencia fundamental entre los dibujos preliminares y los acabados: “Los bocetos a lápiz son el espacio donde Shepard comienza a crear y jugar con la imagen, poniendo en el papel sus primeras ideas antes de decidir el rumbo definitivo de la escena”. Este acceso a la etapa de génesis revela cómo surgieron algunos de los elementos gestuales que caracterizan a Winnie-the-Pooh y sus compañeros.

Las tres generaciones del peluche de Winnie the Pooh (EFE/Raúl Bobé)
Las tres generaciones del peluche de Winnie the Pooh (EFE/Raúl Bobé)

La exposición en Londres permite observar en detalle el talento de Shepard no solo para la caracterización sino para la narrativa visual, así como el modo en que prueba posiciones y relaciones entre personajes antes de definir la composición final.

En múltiples bloques, las entidades relevantes del artículo incluyen E H Shepard, A A Milne, Peter Harrington Rare Books, Philip W Errington, Victoria and Albert Museum, Christopher Robin, Pooh, Piglet, Kanga y Eeyore.

La revelación y exhibición de estos bocetos supone un acontecimiento importante para la historia de la literatura infantil y la ilustración, al documentar una fase clave en la creación de uno de los libros más leídos y estudiados del siglo XX.

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