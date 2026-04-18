Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Nació y creció en una granja en Benoni, Sudáfrica

Nunca había tenido una entrevista como esta con Charlize Theron. Vine con ganas de hablar sobre su legendaria carrera como actriz, que comenzó después de que se mudara sola a Nueva York para ser bailarina de ballet, lo dejara por una lesión y fuera descubierta apenas salida de la adolescencia en un banco de Los Ángeles.

A finales de sus veinte, había producido, protagonizado y ganado un Oscar por la película “Monster”, en la que se transformó por completo para interpretar a la asesina en serie Aileen Wuornos.

Desde entonces, ha participado en comedias negras como “Tully” y fantasías de gran presupuesto como “Blancanieves y el cazador”, pero lo que más me interesaba era su última incursión como estrella de acción en películas como “Mad Max: Furia en la carretera”, la saga “La vieja guardia” y su película más reciente, “Apex”, en la que, a los 50 años, vuelve a repartir golpes, esta vez mientras la persiguen por la naturaleza salvaje australiana.

Charlize Theron comenzó su carrera artística como bailarina de ballet antes de dedicarse a la actuación (Reuters)

Pero si bien hablamos de sus papeles pasados ​​y presentes, nuestra conversación dio un giro revelador casi de inmediato. Theron ha hablado públicamente sobre el hecho de que su madre mató a su padre en defensa propia cuando ella era adolescente. Pero cuando hablamos de ello y de las repercusiones con las que ha vivido desde entonces, los recuerdos de su infancia afloraron con una viveza que nos sorprendió a ambos.

Estaba viendo tu discurso de aceptación cuando ganaste tu Oscar por “Monster” en 2004. Estás de pie en el escenario, con lágrimas en los ojos. Tu madre está sentada entre el público y le agradeces todos sus sacrificios. Cuando miras hacia atrás ahora, ¿qué piensas de esa joven?

Lo primero que me vino a la mente fue: Esto no es algo que les pase a las chicas en Sudáfrica. Recuerdo mirar un mapa y pensar: Dios, estamos tan abajo, ¿qué está pasando allá arriba? Mi mayor sueño habría sido poder mantenerme como actriz y no tener un segundo trabajo. Eso era literalmente lo que buscaba. Solo quería poder no depender de mi madre ni de un hombre. Pero lo cierto es que mi madre se sacrificó mucho.

Charlize Theron sufrió múltiples lesiones graves durante rodajes, incluyendo fracturas y cirugías (Reuters)

Sí, y vamos a hablar de eso. Ahora soy madre y no tengo que sacrificar las cosas que ella hacía. Sé lo que hizo y le estoy muy agradecida.

Ya que estamos hablando de tu familia y de dónde vienes, creciste en Sudáfrica en una pequeña granja. ¿Qué recuerdas de crecer allí y cómo era tu vida?

Recuerdo muy vívidamente mudarme a esa granja. Tenía 4 años. Recuerdo que me parecía enorme a esa edad. Había un árbol enorme que te recibía al llegar en coche. Tengo recuerdos muy vívidos de ese árbol y de treparlo imprudentemente, descalzo, y simplemente sentir una sensación de libertad. Me encantaba la aventura. Me gustaba meterme en líos. Me gustaba hacer cosas que sabía que no tenía permitido hacer, pero me permitían hacer muchísimas cosas. Podía coger mi BMX e ir al pueblito más cercano a alquilar películas.

¿Eso te hizo independiente?

Yo era muy independiente. Mis amigos también crecieron así, pero mi independencia también tenía que venir de un plano emocional. Mi hogar no siempre fue estable, así que me sentía muy responsable de asegurarme de que me cuidaran. Para cuando me mudé de casa, ya sabía cómo valerme por mí misma en muchos aspectos.

Antes de hablar de lo que ocurría dentro de la casa, fuera de ella también reinaba una gran inestabilidad. Mediados de los años 80 fueron una época de violentos levantamientos contra el apartheid que llevaron a la declaración del estado de emergencia en tu ciudad natal, Benoni. Hubo mucha represión estatal y resistencia. Eras muy pequeño, ¿recuerdas algo de aquello?

Era inevitable. La violencia y la agitación eran parte del día a día en Sudáfrica. Vi cosas que no debería haber visto a tan temprana edad.

Charlize Theron se considera una persona independiente desde pequeña por el entorno familiar inestable

¿Recuerdas algo en particular?

Es difícil hablar de ello. Vi a un hombre arder dentro de un coche al borde de la carretera. También vi después los estragos del VIH y el SIDA. Recuerdo que traían gente en carretillas a nuestra casa porque sabían que mi madre los llevaría a una clínica.

Has hablado de la turbulencia dentro de tu familia. Tu padre era alcohólico. Como alguien que también ha lidiado con el abuso del alcohol en mi familia, es algo increíblemente difícil, especialmente para un niño. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu vida en casa era diferente a la de tus amigos?

Diría que desde muy joven. Tengo recuerdos de cuando era muy pequeño, viendo gente muy borracha, y me asustaba. Gente arrastrándose por el suelo borracha. Pero eso se volvió tan constante que era todos los viernes, sábados, tal vez incluso todos los miércoles. Mi padre había construido un gran bar dentro de la casa. Eso no era inusual. Muchos sudafricanos crean un espacio en su casa donde pueden beber. Pero se convirtió en su hogar. Era un alcohólico funcional en toda regla, pero tenía momentos en los que desaparecía, no sabíamos dónde estaba, y generalmente regresaba en un estado bastante grave. Se armaba un lío y había mucho ruido, y mi madre tampoco era de las que se quedan calladas. No se quedaba sentada aguantando. Dejó claro que no estaba contenta con su estilo de vida. Eso provocó mucho maltrato verbal. Personalmente, para mí, lo peor era que se ignoraban mutuamente. Se peleaban mucho y luego no se hablaban durante tres semanas. Yo no tenía hermanos, y en esa casa reinaba un silencio sepulcral.

Su relación con su madre se hizo más fuerte tras el episodio violento en su hogar (Créditos: Instagram/@charlizeafrica)

¿Era violento contigo?

Daba miedo. No me pegaba, no me tiraba contra la pared, pero hacía cosas como conducir borracho. Había mucho abuso verbal, muchas amenazas que se volvieron algo normal. Recuerdo que cuando tenía unos 12 o 13 años, mi madre usó la palabra “divorcio” por primera vez. No conocíamos a nadie divorciado. Mis padres no eran religiosos, pero culturalmente era algo que no se hacía. Llevaban 25 años casados. Así que cuando dijo: “Creo que lo mejor para nosotros es que me separe de él”, me asusté porque no sabía cómo sería. Casi la convencí de que se quedara, porque la alternativa me parecía muy extraña. Pero creo que ella lo sabía y estaba buscando la manera de sacarme de casa. Me mandó a un internado precisamente porque quería que me fuera de casa. Era muy consciente del daño que me estaba causando.

Es tan extraño: todos los recuerdos están ahí. Y no es que no intente pensar en ello, pero al hablar de ello de forma tan lineal, se vuelve casi más claro. Porque la gente tiende a aislarlo y a querer hablar de una sola cosa. Pero ayuda explicar que estas cosas se acumulan, y se acumulan, y que se necesitan años para que las cosas salgan tan mal como en mi casa.

Theron tuvo una infancia marcada por el contexto social y político del apartheid sudafricano

La razón por la que quería ir en orden cronológico es porque has mencionado en otras entrevistas cómo todos se centran en lo que vamos a hablar. Pero en realidad, todo lo que vino antes era donde radicaba el verdadero trauma.

¡Mejor hablemos de cosas divertidas después!

Vamos a hacerlo. No quería empezar aquí.

No, no, para nada. Tenía 15 años. Mi madre y yo habíamos ido al cine, y mi padre se había llevado la llave de la puerta de acero de la entrada. Todas las habitaciones de nuestra casa tenían una puerta de acero. Así que si entrabas por la puerta principal, la cocina tenía una puerta de acero que tenías que abrir, porque ese era el tipo de violencia en la que vivíamos.

Nuestro país estaba al borde de la guerra civil. Así que mi madre no pudo abrir la primera cerradura. Siempre sabíamos dónde estaba mi padre. Su hermano vivía a un par de calles, y si no estaba en casa, estaba allí bebiendo.

Nada fuera de lo común. Fuimos a su casa, estaban bastante borrachos, y yo tenía muchas ganas de orinar. Así que corrí a la casa para ir al baño, y él lo tomó como una falta de respeto, porque no me detuve a saludar a todos. Algo muy importante en Sudáfrica, el tipo de respeto que hay que tener a los mayores. Y él estaba en un estado en el que simplemente se descontroló. Como: “¿Por qué no paraste? ¿Quién te crees que eres?”.

Nos fuimos, pero se notaba que algo era diferente. Al llegar a casa, me senté con mi madre y le dije: “Creo que tienes razón. Creo que deberías alejarte de él”. Jamás imaginé que esas palabras saldrían de mi boca. Al salir de esa casa, supe que algo era diferente.

Ella también lo sabía. Sabía que estaba enfadado conmigo. Así que le dije: “Cuando por fin decida volver a casa, por favor, dile que estoy dormida”.

Ella evitó hablar durante mucho tiempo del episodio familiar por vergüenza y para evitar la lástima

Entré en mi habitación, apagué las luces y sentí miedo. Mi ventana daba a la entrada de la casa, y pude percibir su enfado, frustración o tristeza por la forma en que entró con el coche. La forma en que entró en la propiedad esa noche... no puedo explicártelo. Simplemente sabía que algo malo iba a pasar.

Para ir al grano: Finalmente irrumpió en la casa. Disparó a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos. Su hermano también estaba con él. Sabíamos que era grave, así que cuando rompió la primera puerta, mi madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma.

Ella recuerda su niñez con imágenes vívidas de libertad y aventura en la granja familiar.

Entró en mi habitación. Los dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura. Y él simplemente retrocedió y empezó a disparar a través de la puerta. Y esto es lo más increíble: Ni una sola bala nos alcanzó. Es una locura pensarlo así. Pero el mensaje era muy claro. Voy a matarlas esta noche. ¿Creens que no puedo entrar por esta puerta? Miren. Voy a la caja fuerte. Voy a buscar la escopeta . El hermano lo animó. Caminó hacia la caja fuerte, y mi madre abrió la puerta mientras el hermano seguía allí de pie. El hermano corrió por el pasillo, y ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas, y le disparó.

Lamentablemente, esta no es una historia aislada. Estas situaciones son comunes en muchos hogares. Las mujeres reciben un trato muy injusto, incluso en este país. Nadie toma en serio la situación en la que se encuentran. Y creo que nadie tomó en serio a mi madre.

¿Te refieres a antes de esto?

Sí, qué mal estaba. Cuando te encuentras con un borracho encantador, que siempre busca amigos para unirse a la fiesta, y una cultura que simplemente lo aceptaba, eso era parte de ser sudafricano. Los hombres beben. Recuerdo a mi sobrinito, cuando le preguntaban: “¿Qué vas a ser cuando seas grande?”, diciendo: “Voy a beber”. Ahí es cuando te conviertes en un hombre.

Theron considera que las mujeres abordan el género de acción desde una perspectiva distinta a la de los hombres (Reuters)

Solo quiero decir que no pensaba empezar por aquí...

Creo que hay que hablar de estas cosas porque así nadie se siente solo. Nunca había oído hablar de una historia así. Cuando nos pasó, pensé que éramos los únicos. Ya no me atormenta esto.

De hecho, te has convertido en activista para prevenir la violencia de género y has dejado muy claro que ese trauma no te define. Sin embargo, sí te une a tu madre. ¿Cómo dirías que cambió tu relación con ella?

Es una muy buena pregunta, porque realmente cambió nuestra relación. Siempre fuimos muy unidas. Nos sentíamos como un equipo. Pero esa noche lo cambió todo, porque en retrospectiva, una vez que superé el shock, me di cuenta de que ella me salvó la vida. Lo cual es muy importante.

Es el mayor sacrificio que una madre puede hacer.

Y luego se recuperó enseguida. A la mañana siguiente me mandó al colegio. Simplemente me dijo: “Vamos a seguir adelante”. No era lo más sano, pero nos funcionó. Quería que lo olvidara. No quería que me quedara estancada en ello. No teníamos terapeutas cerca, así que, en su opinión, la mejor terapia era: “Tenemos que seguir adelante”.

¿Y tú? ¿Lo escondiste?

Yo sí. Sentía mucha vergüenza porque todo el mundo lo sabía. Sentía que los niños tenían una actitud muy negativa hacia mí.

¿Sentiste que te juzgaban?

Sí. Solo una vez me volví violenta, y fue una chica que me provocó. Andaba por ahí contándole a todo el mundo que había visto a mi padre borracho. Esto era algo muy delicado para mí porque él aparecía borracho en los eventos escolares y era vergonzoso. Siempre sentí que tenía que justificarlo, contar alguna historia para suavizar un poco las cosas.

Charlize Theron ha trabajado como modelo en Europa antes de consolidarse en Hollywood (AP)

También intenté ocultarlo porque odiaba que la gente sintiera lástima por mí. Lo odiaba. Casi siento que eso fue lo peor, que ahora, por el resto de mi vida, la gente iba a sentir lástima por mí. Así que durante los primeros dos años, mientras pude, conté la historia de que había muerto en un accidente de coche. No podía contárselo a mis amigos del colegio, pero cuando me fui de Sudáfrica, esa era la historia que contaba. Porque simplemente no quería lástima. Me hacía sentir muy incómoda.

Así que terminas yéndote de Sudáfrica. Y eres joven.

Acababa de cumplir 16 años.

Empezaste tu carrera de modelo en Italia. ¿Cómo fue ser esa persona a los 16 años con todo lo que había pasado?

Fue increíble porque fue una vía de escape. Lo único difícil fue dejar a mi madre. Pero fue ella quien me dijo: “Ve y hazte la vida. Aquí no hay nada para ti ahora mismo”.

¿Te sentías preparada para salir al mundo a los 16 años?

Estaba totalmente preparada. Sabía cómo valerme por mí misma. Eso es algo que mi madre me inculcó, mi estilo de vida me lo inculcó, mi país también. Sabía cocinar, coser. Sabía más de lo que mis hijos jamás sabrán de adultos sobre cómo cuidarme. Así que sabía que podría sobrevivir. Y además tenía una gran motivación. Estaba tan decidida a hacerlo sola y a no fracasar, porque no quería volver atrás.

Esto me lleva a tu nueva película, porque últimamente has estado interpretando papeles duros y eres lo que yo considero nuestro héroe de acción moderno. ¿Te consideras un héroe de acción?

No sé si lo de héroe.

Mis palabras. Estoy haciendo una suposición bastante obvia, considerando de dónde venimos, pero te he oído decir palabras como “independiente”, querer hacer las cosas a tu manera, y para mí, hay una línea muy clara en esta parte de tu carrera. ¿Por qué te atrajo?

Había tenido pequeños momentos en películas donde tenía que hacer una escena de acción. Rápidamente hice la conexión con mi carrera de baile, y había echado de menos contar historias a través de mi cuerpo.

Ella es madre y ha hablado abiertamente sobre la maternidad y sus desafíos (AFP)

Vale, dijiste que querías llegar a lo divertido. En una entrevista reciente, dijiste: “Me opero después de cada película”. Investigué un poco y me metí en un buen lío.

Madre mía.

Después de esta nueva película, “Apex”, te operaron del codo.

Dos veces.

También te fracturaste un dedo del pie. Durante el rodaje de “La Vieja Guardia”, filmaste a pesar de las lesiones y te sometiste a tres cirugías en el brazo izquierdo posteriormente.

Sí.

Durante el rodaje de “Atomic Blonde”, te rompiste dos dientes y te tuvieron que hacer una endodoncia.

Sí, dos de atrás que tuvieron que sacarte. Estaban destrozados.

¿Pasaste cinco días en el hospital después de reírte demasiado viendo “Borat”? No entendí muy bien eso. ¿Fue una hernia? [Risas]

Me hernié un disco en el cuello haciendo una película, “Aeon Flux”. Caí sobre mi cuello y fue una lesión muy grave. Estuve a punto de quedar paralizado. Tuvieron que parar la película. Estuve en reposo absoluto y haciendo fisioterapia, y no querían operarme. Creo que fue un gran error porque sufrí durante ocho años y tuve dolor crónico.

Ese disco estaba tan cerca de todos mis nervios que si hacía algo mal con él, simplemente se apoyaba sobre los nervios y me quedaba bloqueado durante semanas. Viví mi vida así durante ocho años. Lo de “Borat” es gracioso porque me reí tanto que bloqueé ese disco sobre los nervios. Fue realmente muy malo.

Hace unos años realizó un cambio de look que revolucionó las redes sociales (Reuters)

¡Eso no es gracioso! Es una historia horrible¡.

Ahora sí que es gracioso! Todavía nos reímos de ello, pero esa noche tuve que viajar en un avión privado y regresé a Los Ángeles. Cuando tuve a mi primer bebé, le dije al médico: “Quiero operarme porque no quiero vivir en un lugar donde tenga un hijo y no pueda cargarlo porque tengo el cuello dislocado”. Fue lo mejor que he hecho en mi vida.

Conozco a mucha gente que ha vivido con dolor crónico, y es realmente debilitante y difícil pensar en otra cosa. ¿Cómo fue para ti?

Fue horrible. Hay un miedo constante de no sé si debería hacerlo . ¡Y estoy en la flor de la vida! Estaba tan agotada al final de los ocho años que si no me iban a operar, iba a ir a otro país para que me operaran. Estaba así de desesperada. Además, tomaba muchos opioides, y con mi padre, la preocupación por la adicción... gracias a Dios no me volví adicta, pero ahora pienso en ello y solo digo: Eso fue tan irresponsable.

Si esa fuera mi realidad, probablemente no querría convertirme en una estrella de acción. Querría protegerme de las lesiones. ¿Por qué crees que fuiste en la dirección opuesta?

No iba a dejar que nada me quitara la vida. Creo que parte de ello tiene que ver con el hecho de que experimenté tanta muerte desde muy joven. Soy muy consciente de que el tiempo se acaba muy rápido. El tiempo puede acabarse en cuanto salga de este edificio. Puedo cruzar la calle y se acabó. No quería vivir una vida segura por eso. Es decir, no soy una persona imprudente. Me asusto. Pero si algún día llego a estar en mi lecho de muerte, quiero poder decir que hice todo lo que realmente quería hacer.

Veo que se te están saltando las lágrimas.

¡No, no es cierto! [Risas] No sé de qué estás hablando.

¿Qué te emocionó?

Porque la vida es tan valiosa y tan hermosa. [Se le llenan los ojos de lágrimas] ¡Basta! No, esto no va en la entrevista. No vas a incluir esto en la entrevista. Es tan cursi y estúpido.

No lo es.

Es tan estúpido. Es realmente estúpido.

Siento que estoy conociendo a la verdadera tú, que es una persona que todavía no quiere conectar con sus emociones.

Su actuación en la película de Patty Jenkins le valió el Oscar a Mejor Actriz - EFE/Brendan McDermin

Es gracioso porque la gente piensa que soy una mujer dura. Mucha gente piensa que soy muy fría porque parezco segura de mí misma, como si pudiera valerme por mí misma. A veces soy un poco descarada, y la gente lo interpreta como: " Es muy dura" . Y es todo lo contrario. Mis hijos se avergüenzan mucho de mí porque lloro por cualquier cosa. Creo que por eso se me da bien actuar. Puedo llegar a esos lugares con mucha facilidad. Tengo la capacidad de sentir profundamente a veces.

Vale, vamos por otro camino, pero quiero hablar de la nueva película. Interpretas a un alpinista que acaba siendo perseguido por la selva australiana.

Escalador de rocas. Infórmate bien.

[Risas] Gracias. ¿Cuáles son los desafíos mentales de hacer películas como esa? Porque no es solo un juego físico, es mental.

Bailar es probablemente una de las cosas más difíciles que he hecho. Los bailarines son superhéroes. Lo que hacen con sus cuerpos en completo silencio.

Lo siento, Timothée Chalamet.

¡Ay, Dios!, espero encontrarme con él algún día. Ese fue un comentario muy imprudente sobre una forma de arte, dos formas de arte, que necesitamos enaltecer constantemente porque, sí, lo pasan mal. Pero en 10 años, la IA podrá hacer el trabajo de Timothée, pero no podrá reemplazar a una persona en un escenario bailando en vivo. Y no deberíamos [grosería] sobre otras formas de arte.

El baile me enseñó disciplina. Me enseñó estructura. Me enseñó trabajo duro. Me enseñó a ser fuerte. Es casi abusivo. Hubo varias veces que tuve infecciones de sangre por ampollas que nunca sanaron. Y no tienes un día libre. Literalmente estoy hablando de sangrar a través de tus zapatos. Y eso es algo que tienes que practicar todos los días, la mentalidad de simplemente, no te rindes, no hay otra opción, sigues adelante.

En “Apex”, la tensión no solo proviene de las emociones fuertes y los extremos físicos. También proviene de ti como mujer que se siente amenazada por las circunstancias que te rodean. ¿Crees que las heroínas de acción obtienen tensión dramática de otras fuentes que los hombres?

Sin duda. A algunos hombres les cuesta entender que cuando bajamos a un estacionamiento, es una de las cosas más aterradoras. Constantemente miro por encima del hombro y trato de entrar a mi auto lo más rápido posible.

No sé cuántos hombres piensan en eso. Simplemente tenemos una mentalidad diferente. Tenemos que tenerla. Creo que eso nos hace interesantes como estrellas de acción o como sujetos de acción. Abordamos la acción de manera diferente. No podemos pelear como los hombres, pero eso no significa que no podamos pelear. Nunca aspiro a entrar en estas películas tratando de superar a mi contraparte masculina.

¿Sabes pelear en la vida real? ¿Podrías derrotar a alguien?

Me considero una luchadora. Soy luchadora y sobreviviente. A veces, eso es lo que te distingue de la habilidad real. Probablemente haya gente que podría derrotar a alguien mucho mejor que yo, pero si mi vida dependiera de ello, apostaría por mí.

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