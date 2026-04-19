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Marcos Ginocchio eligió a los dos jugadores de su camada de Gran Hermano que le gustaría ver en Generación Dorada

El último ganador del reality, ante la pregunta de Daniela Celis, escogió a dos participantes de perfil alto y que tuvieron un enfrentamiento en la versión de 2022

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Marcos Ginocchio eligió a dos integrantes de su camada de Gran Hermano para entrar a la casa de la 'Generación Dorada'

La decisión de Marcos Ginocchio sobre Gran Hermano Generación Dorada generó repercusión tras una reunión distendida con ex participantes del reality, donde el ganador de la edición 2022-2023 compartió a quiénes le gustaría ver regresar a la famosa casa.

El propio Ginocchio señaló que elegiría a Ariel Ansaldo y Walter “Alfa” Santiago para incorporarse a la nueva edición del programa. Basó su preferencia en el deseo de ver “renacer” la amistad entre ambos, pese a los antecedentes de conflicto que tuvieron durante su convivencia. La charla fue difundida en las redes de “La noche de los ex”, ciclo transmitido por Telefe.

Ariel volvió a GH y Alfa amenazó con abandonar la casa
Ariel Ansaldo y Alfa, dos integrantes de la camada 2022 de Gran Hermano

“Creo que me gustaría que entre Ariel. Me gustaría que entre con la dupla Alfa... para mí son una amistad que tienen que volver a florecer”, afirmó Ginocchio. La declaración, acompañada de risas de sus compañeros y una atmósfera relajada, dio lugar a comentarios sobre la posibilidad de revivir viejos momentos destacados, según se pudo ver en la transmisión.

Daniela Celis, Romina Uhrig y Thiago Medina, presentes en la charla, festejaron la idea. El clima fue celebratorio y, aunque la relación previa entre Ariel y Alfa fue tema de conversación, la propuesta de Ginocchio buscó enfatizar la reconciliación y el entretenimiento que esta dupla aportaría.

El pasado conflictivo entre Ariel y Alfa en Gran Hermano

La convivencia de Ariel Ansaldo y Walter “Alfa” Santiago en la edición que consagró a Ginocchio estuvo marcada por episodios de tensión. Ansaldo llegó a acusar a Alfa de arrojarle almohadones con fuerza durante la madrugada, después de varias noches en las que los ronquidos de Ariel perturbaban el sueño de los demás.

“No te voy a mentir, me desperté medio caliente, Alfa me tiró un par de almohadones fuerte”, relató Ansaldo. El conflicto escaló hasta un intercambio directo en el que manifestó: “La agresión física no va”.

Por su parte, Alfa justificó su reacción y expuso el agotamiento que sufría: “Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz… no es sano”, explicó el participante.

Gran Hermano 2022: fuerte discusion entre Alfa y Ariel

El cansancio y las discusiones también alcanzaron a otros habitantes de la casa. Romina Uhrig expresó: “No puedo dormir primo”, mientras Ginocchio agregaba: “Así ronca toda la noche”. Alfa, entonces, admitió su desesperación: “Ya no sé cómo hacer, te juro. Voy a pedir tapones de silicona, algo voy a pedir. Es toda la noche”.

Ariel, en su presentación para el reality, declaró su intención lúdica en la competencia: “Cuando entre a la casa los voy a volver locos, los voy a hacer divertir y me voy a divertir yo, y los voy a manipular”.

El contraste entre el ánimo de juego de Ariel y las reacciones de Alfa marcó una parte central de la edición original, agregando complejidad al motivo por el que Ginocchio los elegiría para la nueva etapa.

La nueva vida de Marcos Ginocchio tras Gran Hermano

Finalizada su participación en el reality, Ginocchio optó por un camino alejado de la exposición constante. El salteño de 26 años divide su actividad entre la abogacía, el modelaje y la música, priorizando la tranquilidad personal y la cercanía con su localidad de origen.

Actualmente, Ginocchio frecuenta la Iglesia San Benito, un espacio reservado donde encuentra calma lejos del ruido mediático. En sus redes, comparte ocasionalmente transmisiones en las que se lo ve tocando temas propios con la guitarra, pero prefiere mantener sus apariciones públicas al mínimo.

Marcos Ginocchio: el salteño fue el último ganador de Gran Hermano
Marcos Ginocchio: el salteño fue el último ganador de Gran Hermano

El ex ganador ha rechazado propuestas comerciales como campañas de apuestas online, eligiendo asociarse únicamente a proyectos alineados con sus valores y estilo de vida. El entorno de Ginocchio suele destacar esta selectividad y la coherencia de sus decisiones profesionales.

Su rutina actual se reparte entre Salta y Buenos Aires, combinando compromisos laborales con actividades simples, como tomar mate o caminar al aire libre. Desde su entorno y el público que lo sigue a la distancia, se resalta el valor de haber conservado una vida basada en prioridades personales, manteniéndose fiel a su criterio por encima de las exigencias del mercado o el circuito mediático.

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