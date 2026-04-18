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Sutil definición de penal y un golazo para ganar el partido: el show de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami

El argentino volvió a brillar a sus 38 años con una actuación determinante en la MLS frente a Colorado Rapids

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El rosarino anotó un golazo para el 3-2 frente a Colorado Rapids por la MLS

A sus 38 años, Lionel Messi continúa en la élite del fútbol mundial y amplía sus números estadísticos partido tras partido porque este sábado se despachó con un doblete en el duelo que Inter Miami le ganó 3-2 a Colorado Rapids en la octava presentación correspondiente a la Major League Soccer (MLS).

La Pulga aprovechó un error defensivo del anfitrión en el Empower Field at Mile High, ya que Josh Atencio derribó a Yannick Bright en el área tras una pésima salida defensiva del propio Atencio y el arquero Zack Steffen. El árbitro dio continuidad en un principio, pero fue convocado por el VAR para revisar la acción en el monitor y, tras observar la jugada, juzgó la infracción con la pena máxima para el vigente campeón de la MLS.

El capitán del equipo de Florida agarró la pelota para ejecutar el lanzamiento desde el centro del área y con un leve toque al medio del arco marcó el primer gol de esta historia, luego de un trámite que venía siendo parejo en el inicio.

La actuación de Lionel Messi en Denver incluyó una intervención clave en el segundo tanto de las Garzas porque se asoció en el vértice derecho del área con Rodrigo De Paul, a través de un pase quirúrgico para la escalada de su compañero, y el Motorcito se la entregó en un costado a Mateo Silvetti. El ex delantero de Newell’s de Rosario desbordó en la banda derecha y mandó un centro que encontró la cabeza de Germán Berterame para el 2-0 visitante sobre el final de la etapa inicial.

Las Garzas tuvieron el protagonismo clave de Lionel Messi

Los goles de Rafael Navarro y Darren Yapi en el comienzo de la segunda parte sorprendieron a un Inter Miami que había mostrado cosas interesantes, pero dejó escapar la ventaja y regresó a foja cero hasta que apareció el mejor jugador del mundo. A los 79 minutos, Messi encaró desde la derecha hacia el medio, buscó un hueco y gatilló de zurda para colocar la pelota en el ángulo superior derecho de Zack Steffen, quien se estiró sin éxito para desviar ese disparo.

De esta manera, Messi alcanzó los 904 goles en 1145 partidos como futbolista profesional, según consta en Messi Stats, la página oficial con los datos de la carrera del campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Este fue el tanto 85 en 95 partidos con el Inter Miami y el total de los registros recopila sus cosechas individuales en Barcelona, PSG y la Selección. En su paso por Inter Miami, ya levantó cuatro títulos: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, título de Conferencia Este 2025 y MLS Cup 2025.

La producción de Messi le permitió achicar la brecha con Cristiano Ronaldo en su lucha por ser el máximo goleador de este deporte, ya que el Bicho tiene 968 tantos en 1315 encuentros. Esto se suma a las 261 asistencias brindadas por CR7, muy lejos de las 407 dadas por Leo.

Ahora, el portugués lidera la marca goleadora por 64 goles, aunque podría ampliar esa ventaja este domingo desde las 11 (hora argentina), cuando Al Nassr enfrente a Al Wasl por los cuartos de la AFC Champions League Two, una competición similar a la Europa League o la Copa Sudamericana.

La próxima función de La Pulga con Inter Miami será el próximo miércoles 22 de abril por una nueva fecha de la MLS frente a Real Salt Lake. El sábado 25 regresará a la Florida para recibir a New England.

*El resumen del 3-2 de Inter Miami ante Colorado Rapids

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